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Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото в Киеве

Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото в Киеве

Автор:
10 августа 2022 13:34
Сообщество : Политика
Метки: Германия   кличко   министр   политика   скандал   шампанское   
624
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В Германии разгорается скандал. Там всплыли фотографии министров ФРГ, сделанные в июле во время их визита в Киев. Всплыли и сразу стали достоянием общественности. На кадрах глава МВД Нэнси Фазер и министр труда Хубертус Хайль пьют шампанское, стоя на балконе вместе с Виталием Кличко и вообще весело проводят время.

Настроение чиновников, не соответствующее обстановке на Украине, вызвало удивление у немецкоязычных пользователей.

Комментаторы назвали поездку «военным туризмом», пошутили над тем, что «шампанского на Украине предостаточно», и раскритиковали политиков, «пьянствующих за счёт налогоплательщиков, пока рядом идут бои», - пишет RT.

"На фото вы можете увидеть, как наши министры переваривают впечатления от «подлой российской агрессии", — сыронизировал один из комментаторов.

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"Кто-то может мне объяснить, почему я, как налогоплательщик, должен оплачивать поездки Фезер и Хайль в Киев? Я имею ввиду, что на Украине делают министр труда и министр внутренних дел Германии? Потягивают шампанское на обломках? Или каждому один раз такое позволено?", - возмущается другой:

"Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте", - считает пользователь под ником Tarmino A.

"Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", - пишет Adam A.

"Здесь вы можете видеть кого-то, кто видел войну. Справа: "немецкие" военные туристы с их местными гидами", - публикует твит комментатор Amon Kinsky:



Памятуя, чем закончились шумные вечеринки для премьер-министра Великобритании Бориса Донсона, глава МВД Германии Нэнси Фезер поспешила за скандальные фото извиниться.

Как пишет Die Welt, на встрече с журналистами RND в Потсдаме, министр заявила, что сожалеет о снимках, на которых она вместе с министром труда ФРГ и мэром Киева пьёт шампанское и смеётся.

«Нас пригласили на вечер к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он, — отметила министр. — Я бы больше так не делала, потому что это выражает что-то неуместное, когда вы приезжаете из другой страны».

Фезер добавила, что в целом фотографии соответствовали обстановке в Киеве.

«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — отметила она.

По словам Фезер, в столице Украины царила повседневность.

Источник:

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Метки: Германия   кличко   министр   политика   скандал   шампанское   
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135
HalloFreeSpace Час назад
Ну а чего им грустить ?
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943
сергей ремизов Полминуты назад
У нас областная дума банкет за 23 ляма заказала, страшно представить сумму гос-думы на банкеты. А тут пацаны шампусика попили на балконе ,у скандал. Лицемерие и жесть.
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43k
Цыц тут у меня 2 минуты назад
Неужели им доставляет удовольствие общаться с Кличко? Или их уровень развития находится на том же уровне, что и у него?
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29k
АнтонПолднев 5 минут назад
Война войной...
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27k
Квантовый переход 8 минут назад
Они ещё сопровождение вызывали.Мужики баб,бабы мужиков.Ваще не толерантно.Может ещё и пыхнули.В том время как мужественный уркаинский народ защищает европу от орков.А потом полирнули всё это дело шашлыком.Наверно поминали сгинувших воинов света.
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1k
ФЫВАПРОЛ 15 минут назад
Что было написано на воротах Бухенвальда?
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1k
Василич 40 минут назад
От шампанского отрыжка, и пукаешь потом как министр обороны и труда.
Пиво надо было брать, паписал в четыре утра и дальше спишь)
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