Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото в Киеве

В Германии разгорается скандал. Там всплыли фотографии министров ФРГ, сделанные в июле во время их визита в Киев. Всплыли и сразу стали достоянием общественности. На кадрах глава МВД Нэнси Фазер и министр труда Хубертус Хайль пьют шампанское, стоя на балконе вместе с Виталием Кличко и вообще весело проводят время.
Настроение чиновников, не соответствующее обстановке на Украине, вызвало удивление у немецкоязычных пользователей.
Комментаторы назвали поездку «военным туризмом», пошутили над тем, что «шампанского на Украине предостаточно», и раскритиковали политиков, «пьянствующих за счёт налогоплательщиков, пока рядом идут бои», - пишет RT.
"На фото вы можете увидеть, как наши министры переваривают впечатления от «подлой российской агрессии", — сыронизировал один из комментаторов.
"Кто-то может мне объяснить, почему я, как налогоплательщик, должен оплачивать поездки Фезер и Хайль в Киев? Я имею ввиду, что на Украине делают министр труда и министр внутренних дел Германии? Потягивают шампанское на обломках? Или каждому один раз такое позволено?", - возмущается другой:
"Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте", - считает пользователь под ником Tarmino A.
"Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", - пишет Adam A.
"Здесь вы можете видеть кого-то, кто видел войну. Справа: "немецкие" военные туристы с их местными гидами", - публикует твит комментатор Amon Kinsky:
Памятуя, чем закончились шумные вечеринки для премьер-министра Великобритании Бориса Донсона, глава МВД Германии Нэнси Фезер поспешила за скандальные фото извиниться.
Как пишет Die Welt, на встрече с журналистами RND в Потсдаме, министр заявила, что сожалеет о снимках, на которых она вместе с министром труда ФРГ и мэром Киева пьёт шампанское и смеётся.
«Нас пригласили на вечер к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он, — отметила министр. — Я бы больше так не делала, потому что это выражает что-то неуместное, когда вы приезжаете из другой страны».
Фезер добавила, что в целом фотографии соответствовали обстановке в Киеве.
«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — отметила она.
По словам Фезер, в столице Украины царила повседневность.
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АНТИФИШКИ
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Пиво надо было брать, паписал в четыре утра и дальше спишь)