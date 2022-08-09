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«Ограбление века: бессмысленное и беспощадное»: два приятеля решили обнести пункт выдачи товаров, но что-то пошло не по плану

«Ограбление века: бессмысленное и беспощадное»: два приятеля решили обнести пункт выдачи товаров, но что-то пошло не по плану

Автор:
09 августа 2022 14:42
Сообщество : Криминал
Метки: маркетплейс   навар   ограбление   приятели   товары   улов   ширпотреб   
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Они получили совсем не тот «улов», на который рассчитывали.

Два горе-налётчика решили ограбить пункт выдачи заказов известного маркетплейса. Получилось глупо и смешно.

Глупо - потому что они долго долбились в дверь и с трудом залезли внутрь помещения. Ну и спалили свои лица на камеру. Почти как в фильме:

А смешно - потому что денег в пункте выдачи не было, и весь навар грабителей состоял из сковородок, мягких игрушек и ширпотреба.

Они сами сделали всё, чтобы их побыстрее нашли. Так что за этим не заржавеет.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: маркетплейс   навар   ограбление   приятели   товары   улов   ширпотреб   
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11  комментариев
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2k
Трям 43 минуты назад
Так и бывает, когда вместо уроков за школой куришь.
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2k
Леонид Минуту назад
интересно как у них с погодой? Один в пальто , второй в шортах.
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5k
Владимир 6 минут назад
я не понимаю такие конторы,зарабатывают деньги,хранят дорогие товары,а при установке пластиковых дверей жалеют доплатить за бронированное стекло.
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1k
MPEG-8 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Владимир 12 минут назад
Мало порезался, как такое стекло в зад не воткнулось?
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30k
Игорь 13 минут назад

Стыдоба какая!
Тот самый случай, когда тупые, выдуманные, киношные ниггеры умнее на порядок славянского соотечественника...
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4k
Феликс Дзержинский 24 минуты назад
100% бухие, вот и потянуло на приключения. Что же, приключений нашли, правда на свою }I{опу.
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505
Nevad Black Полчаса назад
да они гашёные же!
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7k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Не, ну тот, который одетый, он же спрятался - шею в плечи втянул, значит, он "в домике", и его не найдут.
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7k
SuperTroll 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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