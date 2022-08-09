«Ограбление века: бессмысленное и беспощадное»: два приятеля решили обнести пункт выдачи товаров, но что-то пошло не по плану

Они получили совсем не тот «улов», на который рассчитывали.
Два горе-налётчика решили ограбить пункт выдачи заказов известного маркетплейса. Получилось глупо и смешно.
Глупо - потому что они долго долбились в дверь и с трудом залезли внутрь помещения. Ну и спалили свои лица на камеру. Почти как в фильме:
А смешно - потому что денег в пункте выдачи не было, и весь навар грабителей состоял из сковородок, мягких игрушек и ширпотреба.
Источник:
Они сами сделали всё, чтобы их побыстрее нашли. Так что за этим не заржавеет.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал
- Хаос и длинные очереди: как проходит закрытая распродажа в IKEA для "своих"
- 30 безумно странных и забавных товаров, найденных на просторах интернета
- Где теперь купить товары IKEA? Рассекречиваем российских производителей-поставщиков
- 15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса
Стыдоба какая!
Тот самый случай, когда тупые, выдуманные, киношные ниггеры умнее на порядок славянского соотечественника...