Посмотрите на 11 сохранившихся зданий архитектора Мельникова

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Архитектор Константин Мельников (1890 – 1974 гг.) — один из главных деятелей советского архитектурного авангарда 20-х и 30-х годов.
В этой галерее — фотографии с адресами всех его 11 зданий, сохранившихся до наших дней в Москве.
От самого раннего до самого позднего.
Интересного просмотра!
В этой галерее — фотографии с адресами всех его 11 зданий, сохранившихся до наших дней в Москве.
От самого раннего до самого позднего.
Интересного просмотра!
1.
Административное здание Ново-Сухаревского рынка. 1926 год
Адрес: Большой Сухаревский переулок, 11, стр. 1.
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10.
Гараж «Интуриста» (совместно с В. И. Курочкиным). 1934 год
Адрес: ул. Сущевский вал, 33, стр. 1.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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