Посмотрите на 11 сохранившихся зданий архитектора Мельникова

Архитектор Константин Мельников (1890 – 1974 гг.) — один из главных деятелей советского архитектурного авангарда 20-х и 30-х годов.

В этой галерее — фотографии с адресами всех его 11 зданий, сохранившихся до наших дней в Москве.

От самого раннего до самого позднего.

Интересного просмотра!

1. Административное здание Ново-Сухаревского рынка. 1926 год 0 Адрес: Большой Сухаревский переулок, 11, стр. 1.

2. Бахметьевский автобусный парк. 1926 год 0 Адрес: ул. Образцова, 11, стр. 1А.

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3. Гараж для грузовых машин. 1929 год 0 Адрес: ул. Новорязанская, 27.

4. Дом-мастерская архитектора. 1929 год 0 Адрес: Кривоарбатский переулок, 10.

5. Дом культуры им. И. В. Русакова, 1929 год 0 Адрес: ул. Стромынка, 6.

6. Клуб Дорхимзавода им. М. В. Фрунзе. 1929 год 0 Адрес: Бережковская набережная, 28.

7. Дом культуры химиков завода «Каучук». 1929 год 0 Адрес: ул. Плющиха, 64.

8. Клуб фабрики «Свобода». 1929 год 0 Адрес: ул. Вятская, 41 а.

9. Клуб фабрики «Буревестник». 1929 год 0 Адрес: ул. 3-я Рыбинская, 17/1.

10. Гараж «Интуриста» (совместно с В. И. Курочкиным). 1934 год 0 Адрес: ул. Сущевский вал, 33, стр. 1.

11. Гараж «Госплана» (совместно с В. И. Курочкиным). 1936 год 0 Адрес: ул. Авиамоторная, 63, стр. 1.