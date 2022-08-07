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Посмотрите на 11 сохранившихся зданий архитектора Мельникова

Посмотрите на 11 сохранившихся зданий архитектора Мельникова

Автор:
07 августа 2022 21:47
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
716
12
Архитектор Константин Мельников (1890 – 1974 гг.) — один из главных деятелей советского архитектурного авангарда 20-х и 30-х годов.
В этой галерее — фотографии с адресами всех его 11 зданий, сохранившихся до наших дней в Москве.
От самого раннего до самого позднего.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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1k
Сергей 13 часов назад
Великий мастер архитектуры! Жаль автор так мало информации дал, можно было чертежей показать и рассказать о самих здании.
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10k
Roy Batty Час назад
Представьте как это выглядело когда было новым
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1k
nikam 13 часов назад
Раньше о нем читал. Талантливый архитектор.
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