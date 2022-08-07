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Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге

Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге

Автор:
07 августа 2022 16:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Милонов   Тран-шоу   видео   гимр   екатеринбург   лгбт   
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Депутат весьма эмоционально прокомментировал сегодняшнее выступление в екатеринбургском гей-клубе, там исполнили гимн России с флагом ЛГБТ в руках.

А началось все с того, что в екатеринбургском гей-клубе Fame участник травести-шоу по прозвищу «Бомба Киберсиси» решил хайпануть на сцене. Гимн стал импровизацией, которую экс-участник боевых действий в Чечне, а ныне работник зоопарка исполнил с патриотизмом, но под фонограмму.

 

После того как Виталию Милонову показали это видео, парламентарии не смог сдержать эмоции в себе, призвал закрыть все гей-клубы в РФ, открыть на их местах кафе с мороженым для детей, а трансов лечить принудительно.

«Трансвеститами должны заниматься не правоохранительные органы, а органы психиатрии. Хватит Ваньку валять. Уже давным-давно пора признать на государственном уровне, что трансвеститы — это психбольные, требующие немедленного лечения, госпитализации принудительной, если они добровольно не хотят госпитализироваться. Трансвеститов надо всех в психушки, гей-клубы, естественно, все закрыть, открыть на месте гей-клубов детские мороженицы, как символ победы нормальных отношений над ненормальными».


А как вы считаете прав депутат или погорячился?

Источник:

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Метки: Милонов   Тран-шоу   видео   гимр   екатеринбург   лгбт   
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14  комментариев
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1k
Денис Ануфриев 36 минут назад
долой пи...дарастов с российской эстрады!
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26k
Мрачный мачо 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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14k
ss 4 минуты назад
"А как вы считаете прав депутат или погорячился?"
____________
Ну, депутат-то идиот. Об этом уж лет десять как всем понятно.
У меня другой вопрос: Чего это Милонова волнуют дела в πидорском клубе и что за друзья у него, которые ищут подобные видео? Или, может быть, Милонов сам это видео записал, а теперь типа "товарищ интересуется"?
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2k
Трям 9 минут назад
Если и закрывать все гей-клубы, то только с питорасами внутри! Ну а потом напалм...
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1k
Елена 11 минут назад
Ну, Милонов, конечно, оригинал, но на этот раз я с ним согласна.
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257
Кристофер Робин 12 минут назад
милонову самому не помешала бы психиатрическая помощь, он закидоны выкидывает похлеще.
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2k
Закрытый файл 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Дмитрий ! 39 минут назад
И так. Если п...сы патриотичные и не нарушают законов, то молодцы. СПИД в СССР привез офицер. Милонов до...еб - это факт.
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70k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Не нужно ничего закрывать, просто надо ввести особый налог на этих питоров...
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139
Максим Макашев 52 минуты назад
"...экс-участник боевых действий в Чечне..."
Отправить этого [мат] на "перевоспитание" к Рамзану Ахматовичу
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4k
Олег Данилов Час назад
Да какая разница прав или нет, раз вмесяц что то запрещает или призывает с чем то бороться. Просто бесполезное тело ...
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