Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге

После того как Виталию Милонову показали это видео, парламентарии не смог сдержать эмоции в себе, призвал закрыть все гей-клубы в РФ, открыть на их местах кафе с мороженым для детей, а трансов лечить принудительно.



«Трансвеститами должны заниматься не правоохранительные органы, а органы психиатрии. Хватит Ваньку валять. Уже давным-давно пора признать на государственном уровне, что трансвеститы — это психбольные, требующие немедленного лечения, госпитализации принудительной, если они добровольно не хотят госпитализироваться. Трансвеститов надо всех в психушки, гей-клубы, естественно, все закрыть, открыть на месте гей-клубов детские мороженицы, как символ победы нормальных отношений над ненормальными».