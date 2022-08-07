Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге

Депутат весьма эмоционально прокомментировал сегодняшнее выступление в екатеринбургском гей-клубе, там исполнили гимн России с флагом ЛГБТ в руках.
А началось все с того, что в екатеринбургском гей-клубе Fame участник травести-шоу по прозвищу «Бомба Киберсиси» решил хайпануть на сцене. Гимн стал импровизацией, которую экс-участник боевых действий в Чечне, а ныне работник зоопарка исполнил с патриотизмом, но под фонограмму.
После того как Виталию Милонову показали это видео, парламентарии не смог сдержать эмоции в себе, призвал закрыть все гей-клубы в РФ, открыть на их местах кафе с мороженым для детей, а трансов лечить принудительно.
«Трансвеститами должны заниматься не правоохранительные органы, а органы психиатрии. Хватит Ваньку валять. Уже давным-давно пора признать на государственном уровне, что трансвеститы — это психбольные, требующие немедленного лечения, госпитализации принудительной, если они добровольно не хотят госпитализироваться. Трансвеститов надо всех в психушки, гей-клубы, естественно, все закрыть, открыть на месте гей-клубов детские мороженицы, как символ победы нормальных отношений над ненормальными».
А как вы считаете прав депутат или погорячился?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, депутат-то идиот. Об этом уж лет десять как всем понятно.
У меня другой вопрос: Чего это Милонова волнуют дела в πидорском клубе и что за друзья у него, которые ищут подобные видео? Или, может быть, Милонов сам это видео записал, а теперь типа "товарищ интересуется"?
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