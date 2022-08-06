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Измайлово: архивные снимки знаменитого района Москвы

Измайлово: архивные снимки знаменитого района Москвы

Автор:
06 августа 2022 22:07
Метки: Россия   СССР   история   фотографии   
536
16
Пасечники начала XX века, молодежь 20-х, послевоенная застройка и несохранившиеся деревянные дома района. В подборке снимков — фотографии московского Измайлово.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фотографии   
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2  комментария
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Master Bo 10 часов назад
Не было такой станции "Партизанская", а была "Измайловский парк"!!! И вообще, какие были партизаны в Измайлово и против кого они партизанили?
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