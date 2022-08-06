Измайлово: архивные снимки знаменитого района Москвы

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Пасечники начала XX века, молодежь 20-х, послевоенная застройка и несохранившиеся деревянные дома района. В подборке снимков — фотографии московского Измайлово.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Наващивание искусственной вощины. В. Крутяков, 1903 год, Московская губ., с. Измайлово, Государственный музей-усадьба «Архангельское».
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4.
Обнаженные мужчины на парусной лодке в Измайловском лесопарке. 19 июля 1930 года, г. Москва, из архива Leonoro Karel.
5.
Игра в карты во дворе. 31 августа 1950 года, г. Москва, р-н Измайлово, из архива Владимира Александровича Карлова.
8.
Два школьника. Сергей Семин, 1 сентября 1969 года, г. Москва, Измайлово, 7-я Парковая, д 5 -А (дома больше не существует), из архива Владимира Александровича Карлова.
9.
«Москва моего детства». Владимир Карлов, март 1971 года, г. Москва, 7-я Парковая ул., д. 5-А, из архива Владимира Александровича Карлова.
10.
Платформы станции «Партизанская» Московского метрополитена. Иван Шагин, 1950-е, г. Москва, МАММ/МДФ.
14.
Покровский собор в Измайлово. Алексей Быстров, 1987 - 1988 год, г. Москва, р-н Измайлово, из архива Владимира Александровича Карлова.
15.
Посетитель Измайловского вернисажа. Алексей Быстров, 1 июня 1988год,
г. Москва Измайловский о., из архива Владимира Александровича Карлова.
г. Москва Измайловский о., из архива Владимира Александровича Карлова.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия СССР история фотографии
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