Youtube удалил канал Дмитрия Пучкова «Гоблина»

«В сообщении написано, что я нарушил правила сообщества. Какие правила нарушил и где именно — никогда не объясняют. Они не считают нужным что бы то ни было объяснять, снесли — до свидания».

Восстанавливать или заводить новый канал Дмитрий Юрьевич не планирует:

«Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же. Причина единственная — пророссийская позиция. Если я гражданин своей страны и к своей стране отношусь положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить, а если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место».