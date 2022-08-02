"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила весь мир на грань войны

2021-год со всеми причудами глобальной эпидемии "нервно курит в стороне", судя по событиям, разворачивающимся у нас на глазах в 2022-м, а история с турне Пелоси по азиатскому региону, подходит к своему логическому концу. Тайваньская China Times пишет, что Пелоси прилетит на Тайвань сегодня в промежутке между 21:00 и 22:00 (16:00-17:00 мск).

В ночь на вторник постпред Китая в ООН заявил, что ее визит подорвет отношения между Пекином и Вашингтоном. Дипломат повторил, что Китай сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.