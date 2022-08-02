"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила весь мир на грань войны

Это смешно (или уже нет), но сейчас весь мир следит за путешествием одной не вполне здоровой на голову, судя по поступкам, но очень амбициозной пожилой леди. Да, речь о Нэнси Пелоси, которая прибыла в Малайзию, откуда, согласно утверждениям СМИ, вот-вот отправится на Тайвань, где в ожидании высокого визита уже стелят красную дорожку...пока Китай поднимает в воздух истребители.
2021-год со всеми причудами глобальной эпидемии "нервно курит в стороне", судя по событиям, разворачивающимся у нас на глазах в 2022-м, а история с турне Пелоси по азиатскому региону, подходит к своему логическому концу. Тайваньская China Times пишет, что Пелоси прилетит на Тайвань сегодня в промежутке между 21:00 и 22:00 (16:00-17:00 мск).
В ночь на вторник постпред Китая в ООН заявил, что ее визит подорвет отношения между Пекином и Вашингтоном. Дипломат повторил, что Китай сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
"Китай предупреждает Байдена — если Пелоси прилетит на Тайвань, вмешается армия". Global Times пишет, что армия КНР сильнее американского военного эскорта и готова "изгнать, перехватить и сопроводить" борт с Нэнси Пелоси подальше от Тайваня. Но если полет продолжится, то военные самолеты могут выпустить перед ним снаряды.
Тайваньские власти уже и сами не рады этому визиту и даже сделали попытку отозвать приглашение Пелоси на остров из-за китайских угроз, но это ни к чему не привело: "... она настояла на приезде под предлогом того, что будет что-то «историческое", — сообщают СМИ Тайваня.
Посему в здании законодательного юаня (парламента) Тайваня к приезду "представителя апокалипсиса" Нэнси Пелоси уже стелят красную ковровую дорожку, а на острове ...готовят бомбоубежища. Как пишет неполживое агентство Reuters, под них переоборудовали, в частности, автостоянки, метрополитен и торговые центры.
Всего таких объектов, по данным агентства, в Тайбэе около 4,6 тыс. В них могут укрыться порядка 12 млн человек, что в четыре раза больше населения города,- сообщает Reuters.
Тем временем, тайваньские СМИ распространили информацию о том, что делегация Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в самом фешенебельном отеле Тайваня Grand Hyatt Тайбэй. Спикер Конгресса и 40 человек из делегации политика, как рассказал «Саньли», планируют занять целый этаж отеля.
На Тайване спикер США планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером законодательного парламента Ю Сикунем завтра утром.
На встречу приглашены делегация конгресса США и лидеры фракций правящей и оппозиционной партий Тайваня.
Представитель Белого дома Кирби заявил о том, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а также отметил, что спикер Палаты представителей уже посещал остров (как и члены Конгресса). Он также отметил, что есть сигналы того, что КНР готовит провокации. «Но им не удастся запугать США», — отметил он.
Напомним, в ожидании визита Пелоси, Китай начал новые военные учения в Южно-китайском море. До 6 августа заход посторонних кораблей по указанным координатам будет запрещён (накануне США стянули авианосцы и заправочные самолёты в сторону Тайваня). При этом два китайских авианосца вышли в море, а Тайвань готовит восемь истребителей Mirage 2000 для сопровождения Нэнси Пелоси в воздушном пространстве Тайваня. На пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь, начинает накапливаться военная техника и военнослужащие НОАК.
Визиту Пелоси на Тайване рады не все: там уже начались протесты:
А днём ранее Ху Сицзинь, бывший главный редактор Global Times написал о визите о Нэнси Пелоси следующее:
«Пусть она летит на Тайвань. Но перед отлетом пусть помолится: пожелает себе безопасного путешествия и пожелает, чтобы история не назвала ее грешницей, запустившей спираль эскалации, расширившей военные трения до масштабной войны в Тайваньском проливе».
Пользователи по всему миру, тем временем постят мемы о визите мадам на Тайвань:
В Twitter самым распространенным сравнением стала ведьма на метле.
Не обошлось и без недовольств. Так, согласно мнению одного из пользователей, в поездке Пелоси не было необходимости — это очередной сизифов труд, сказано в посте. К тому же, как он иронично прокомментировал фото с бездомными людьми из Сан-Франциско, спикер "на отлично" справляется со своей работой в Штатах, поэтому "поможет и Тайваню".
На одном из зданий напротив терминала международного аэропорта Суншань на острове уже светится «Добро пожаловать в Тайвань».
По сообщениям СМИ, самолёт Пелоси должен сесть в аэропорту Тайбэя в течение получаса.
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АНТИФИШКИ
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Выражение возникло в связи с обострением американо-китайских отношений в 1950 1960-х годах, касающихся так называемого тайваньского вопроса. Первое предупреждение было сделано Китаем 7 сентября 1958 года (в этот период происходил второй тайваньский кризис). США, не признавая коммунистическую власть в Китае (но признавая режим Чан Кайши), осуществляли разведывательные полёты над территориальными водами Китая. Китайская Народная Республика фиксировала все нарушения своего воздушного и водного пространства со стороны США. На каждое такое нарушение правительство КНР по дипломатическим каналам посылало так называемое «предупреждение» американской стороне, однако никаких действий не предпринимало. Например, в апреле 1962 года американский боевой корабль в течение недели патрулировал в Жёлтом море, и за это время Китай сделал три серьёзных предупреждения по поводу вторжения в его территориальные воды. Все эти предупреждения нумеровались. Поскольку в те годы нарушения со стороны США китайского воздушного и водного пространства, особенно в районе Тайваньского пролива, были нередки, то и нумерация предупреждений зашкаливала за многие сотни. Точное количество сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900.
«Последние предупреждения» китайского правительства регулярно транслировались информационными агентствами и стали притчей во языцех. С тех пор в русском языке выражение «(последнее) китайское предупреждение» стало нарицательным. Используются различные варианты этого крылатого выражения, например: «647-е китайское предупреждение», «723-е, последнее, китайское предупреждение» и т. п. Выражение «китайское предупреждение» часто употреблялось и в других языках бывшего Советского Союза, в частности на эстонском, и иногда употребляется до сих пор.
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Всем выгодно же, никто лицо не потеряет.