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"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила весь мир на грань войны

"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила весь мир на грань войны

Автор:
02 августа 2022 16:04
Сообщество : Политика
Метки: Китай   США   Тайвань   визит   война   нэнси пелоси   политика   спикер   
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Это смешно (или уже нет), но сейчас весь мир следит за путешествием одной не вполне здоровой на голову, судя по поступкам, но очень амбициозной пожилой леди. Да, речь о Нэнси Пелоси, которая прибыла в Малайзию, откуда, согласно утверждениям СМИ, вот-вот отправится на Тайвань, где в ожидании высокого визита уже стелят красную дорожку...пока Китай поднимает в воздух истребители.

2021-год со всеми причудами глобальной эпидемии "нервно курит в стороне", судя по событиям, разворачивающимся у нас на глазах в 2022-м, а история с турне Пелоси по азиатскому региону, подходит к своему логическому концу. Тайваньская China Times пишет, что Пелоси прилетит на Тайвань сегодня в промежутке между 21:00 и 22:00 (16:00-17:00 мск).

В ночь на вторник постпред Китая в ООН заявил, что ее визит подорвет отношения между Пекином и Вашингтоном. Дипломат повторил, что Китай сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.


"Китай предупреждает Байдена — если Пелоси прилетит на Тайвань, вмешается армия". Global Times пишет, что армия КНР сильнее американского военного эскорта и готова "изгнать, перехватить и сопроводить" борт с Нэнси Пелоси подальше от Тайваня. Но если полет продолжится, то военные самолеты могут выпустить перед ним снаряды.

Тайваньские власти уже и сами не рады этому визиту и даже сделали попытку отозвать приглашение Пелоси на остров из-за китайских угроз, но это ни к чему не привело: "... она настояла на приезде под предлогом того, что будет что-то «историческое", — сообщают СМИ Тайваня.

Посему в здании законодательного юаня (парламента) Тайваня к приезду "представителя апокалипсиса" Нэнси Пелоси уже стелят красную ковровую дорожку, а на острове ...готовят бомбоубежища. Как пишет неполживое агентство Reuters, под них переоборудовали, в частности, автостоянки, метрополитен и торговые центры.

Всего таких объектов, по данным агентства, в Тайбэе около 4,6 тыс. В них могут укрыться порядка 12 млн человек, что в четыре раза больше населения города,- сообщает Reuters.

Тем временем, тайваньские СМИ распространили информацию о том, что делегация Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в самом фешенебельном отеле Тайваня Grand Hyatt Тайбэй. Спикер Конгресса и 40 человек из делегации политика, как рассказал «Саньли», планируют занять целый этаж отеля.

На Тайване спикер США планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером законодательного парламента Ю Сикунем завтра утром.

На встречу приглашены делегация конгресса США и лидеры фракций правящей и оппозиционной партий Тайваня.

Представитель Белого дома Кирби заявил о том, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а также отметил, что спикер Палаты представителей уже посещал остров (как и члены Конгресса). Он также отметил, что есть сигналы того, что КНР готовит провокации. «Но им не удастся запугать США», — отметил он.

Напомним, в ожидании визита Пелоси, Китай начал новые военные учения в Южно-китайском море. До 6 августа заход посторонних кораблей по указанным координатам будет запрещён (накануне США стянули авианосцы и заправочные самолёты в сторону Тайваня). При этом два китайских авианосца вышли в море, а Тайвань готовит восемь истребителей Mirage 2000 для сопровождения Нэнси Пелоси в воздушном пространстве Тайваня. На пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь, начинает накапливаться военная техника и военнослужащие НОАК.

Визиту Пелоси на Тайване рады не все: там уже начались протесты:

А днём ранее Ху Сицзинь, бывший главный редактор Global Times написал о визите о Нэнси Пелоси следующее:

«Пусть она летит на Тайвань. Но перед отлетом пусть помолится: пожелает себе безопасного путешествия и пожелает, чтобы история не назвала ее грешницей, запустившей спираль эскалации, расширившей военные трения до масштабной войны в Тайваньском проливе».

Пользователи по всему миру, тем временем постят мемы о визите мадам на Тайвань:

В Twitter самым распространенным сравнением стала ведьма на метле.

Не обошлось и без недовольств. Так, согласно мнению одного из пользователей, в поездке Пелоси не было необходимости — это очередной сизифов труд, сказано в посте. К тому же, как он иронично прокомментировал фото с бездомными людьми из Сан-Франциско, спикер "на отлично" справляется со своей работой в Штатах, поэтому "поможет и Тайваню".


На одном из зданий напротив терминала международного аэропорта Суншань на острове уже светится «Добро пожаловать в Тайвань».

По сообщениям СМИ, самолёт Пелоси должен сесть в аэропорту Тайбэя в течение получаса.


Источник:

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Метки: Китай   США   Тайвань   визит   война   нэнси пелоси   политика   спикер   
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54k
А.Берестенко 39 минут назад
«После днее кита йское предупрежде ние» иносказательная идиома в русском языке, означающая бесплодные угрозы «на словах», по поводу которых заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не последует.

Выражение возникло в связи с обострением американо-китайских отношений в 1950 1960-х годах, касающихся так называемого тайваньского вопроса. Первое предупреждение было сделано Китаем 7 сентября 1958 года (в этот период происходил второй тайваньский кризис). США, не признавая коммунистическую власть в Китае (но признавая режим Чан Кайши), осуществляли разведывательные полёты над территориальными водами Китая. Китайская Народная Республика фиксировала все нарушения своего воздушного и водного пространства со стороны США. На каждое такое нарушение правительство КНР по дипломатическим каналам посылало так называемое «предупреждение» американской стороне, однако никаких действий не предпринимало. Например, в апреле 1962 года американский боевой корабль в течение недели патрулировал в Жёлтом море, и за это время Китай сделал три серьёзных предупреждения по поводу вторжения в его территориальные воды. Все эти предупреждения нумеровались. Поскольку в те годы нарушения со стороны США китайского воздушного и водного пространства, особенно в районе Тайваньского пролива, были нередки, то и нумерация предупреждений зашкаливала за многие сотни. Точное количество сделанных Китаем предупреждений оценить сложно. Известно, что только к концу 1964 года их было более 900.

«Последние предупреждения» китайского правительства регулярно транслировались информационными агентствами и стали притчей во языцех. С тех пор в русском языке выражение «(последнее) китайское предупреждение» стало нарицательным. Используются различные варианты этого крылатого выражения, например: «647-е китайское предупреждение», «723-е, последнее, китайское предупреждение» и т. п. Выражение «китайское предупреждение» часто употреблялось и в других языках бывшего Советского Союза, в частности на эстонском, и иногда употребляется до сих пор.
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353k
Йожик справедливый 7 минут назад
Спасение Тайваня
https://t.me/toxoffnet_oasis/13399https://t.me/toxoffnet_oasis/13399
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18k
Corvus Corax 12 минут назад
Мне очень нравится - она летит, ага.. сама вот решила.. взяла самолет в аренду и полетела... никого не спросясь...
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12k
кира 17 минут назад
У Бидона мозги отказывают, у бабули крышу сорвало... У них там в Штатах вообще вменяемые есть? Или теперь кидают в пекло тех, кого не жалко?
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22k
Владимир 17 минут назад
Сядет, косоглазых прогнут.
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919
Просто прохожий 21 минуту назад
Надо вещи называть своими именами-"...пожилая американка..."-это просто выжившая из ума старая американская бл...дь. Если бы баб не было в политике, напряженность в мире была бы в два раза ниже.
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2k
Артур Будкин Полчаса назад
да ладно, Маргаритка с Пометом уже давно сказали, что ядерной войны не стоит бояться: "сразу в рай"
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7k
Mowgley Z ⚔ 38 минут назад
Уроните эту ведьму в море по дороге.
Всем выгодно же, никто лицо не потеряет.
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6k
Shtoppi 42 минуты назад
Очередная провокация пиндосов для нагнетания напряженности в мире. Без хаоса в мире сшп не смогут зарабатывать, как например сейчас они на конфликте в укарине зарабатывают поставляя туда вооружения, "дружескую помощь", и выписывая кредиты. Если в мире будет порядок - не станет сша.
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3k
Владимир 48 минут назад
Утро в Африке. Озеро. Проснулся Крокодил, зевнул и давай на берег выбираться. А на берегу обезьяна сидит на ветке. Под глазом синячище, одно ухо оторвано, задняя лапа перевязана. Крокодил ужастнулся этой картине и говорит: Чё, случилось то обезьяна. Да мы вчера всеми джунглями бегемота пиз..., вот и поранилась маленько. Крокодил в ужасе спрашивает: А бегемота то за что. Так он, падла, как утром проснется, как начнет зевать света белого не видно. Крокодил в шоке: Ню-Ню ...
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KlyaksaZ

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