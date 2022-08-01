В Татарстане на поющих фонтанах ребенку оторвало три пальца. Администрация предложила ему мороженное

Печально завершился отпуск в Татарстане для семьи Ремизовых, приехавших из Свердловской области.



В Казани их шестилетний ребенок решил порезвиться в поющем фонтане в парке Горького, и каким-то образом во время бега мальчику отрезало три пальца.



«Три пальца посередине просто лежали. Он схватился за ногу, а пальцы — было видно, что разрезаны. Я побежал, схватил его, он был в шоке. Кричал, плакал, ему было больно. Я понимал, что его пальцы просто держу в руке. Потому что они на одной коже висели», - рассказал отец ребенка журналистам Mash Iptash.



Два из них удалось спасти, третий ампутировали.



После происшествия правоохранительные органы пришли с опросом только спустя шесть дней. В следственном комитете по Татарстану возбудили по данному факту уголовное дело.

