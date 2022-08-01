В Татарстане на поющих фонтанах ребенку оторвало три пальца. Администрация предложила ему мороженное

После происшествия правоохранительные органы пришли с опросом только спустя шесть дней.
Печально завершился отпуск в Татарстане для семьи Ремизовых, приехавших из Свердловской области.
В Казани их шестилетний ребенок решил порезвиться в поющем фонтане в парке Горького, и каким-то образом во время бега мальчику отрезало три пальца.
«Три пальца посередине просто лежали. Он схватился за ногу, а пальцы — было видно, что разрезаны. Я побежал, схватил его, он был в шоке. Кричал, плакал, ему было больно. Я понимал, что его пальцы просто держу в руке. Потому что они на одной коже висели», - рассказал отец ребенка журналистам Mash Iptash.
Два из них удалось спасти, третий ампутировали.
После происшествия правоохранительные органы пришли с опросом только спустя шесть дней. В следственном комитете по Татарстану возбудили по данному факту уголовное дело.
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Больше всего удивила администрация парка. Они предложили родителям снова посетить парк и пообещали бесплатное мороженное. Компания, обслуживающая фонтаны, дали Ремизовым 30 тысяч рублей.
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АНТИФИШКИ
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А вина администрации в чем? Там были какие-то несоответствия? Я при первом приближении думаю о решетка стока, например, где ребенок мог получить травму. В таком случае вина скорее родителей, разве нет? Вроде эти фонтаны не предназначены для купания или иных активных развлечений. Для красоты.
Мальчишку жаль, конечно - натерпелся бедолага
А мальчика, конечно, жалко.