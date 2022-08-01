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В Татарстане на поющих фонтанах ребенку оторвало три пальца. Администрация предложила ему мороженное

В Татарстане на поющих фонтанах ребенку оторвало три пальца. Администрация предложила ему мороженное

Автор:
01 августа 2022 14:29
Сообщество : Криминал
Метки: Татарстан   операция   отрубило пальцы   ребенок   страшно   фонтан   
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После происшествия правоохранительные органы пришли с опросом только спустя шесть дней.

Печально завершился отпуск в Татарстане для семьи Ремизовых, приехавших из Свердловской области.

В Казани их шестилетний ребенок решил порезвиться в поющем фонтане в парке Горького, и каким-то образом во время бега мальчику отрезало три пальца.

«Три пальца посередине просто лежали. Он схватился за ногу, а пальцы — было видно, что разрезаны. Я побежал, схватил его, он был в шоке. Кричал, плакал, ему было больно. Я понимал, что его пальцы просто держу в руке. Потому что они на одной коже висели», - рассказал отец ребенка журналистам Mash Iptash.

Два из них удалось спасти, третий ампутировали.

После происшествия правоохранительные органы пришли с опросом только спустя шесть дней. В следственном комитете по Татарстану возбудили по данному факту уголовное дело.


Больше всего удивила администрация парка. Они предложили родителям снова посетить парк и пообещали бесплатное мороженное. Компания, обслуживающая фонтаны, дали Ремизовым 30 тысяч рублей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Татарстан   операция   отрубило пальцы   ребенок   страшно   фонтан   
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21  комментарий
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Никак не уловлю вину администрации.
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13k
Элитный тигр 11 минут назад
Если ребенок упадет с крыши гаража и сломает ногу, будет виноват гаражный кооператив? Или эти, как их, прыгуны-экстремалы, которые по крышам прыгают и иногда разбиваются, кто виноват в их смерти? ЖКХ или строители? Аффтор текст преподносит очень интересно...
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21k
BiZ 21 минуту назад
зацепил пальцами за решетку. ну и кто виноват? решетка? а когда дома о табуретку, виновата табуретка?
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1k
fivus 37 минут назад
В тоже время посадили директора парка Тайган Зубкова Олега на 2года, за то что мать подсунула ребенка к хищникам "поближе" через дополнительное ограждение и те оттяпали у него 1 палец. https://crimea.ria.ru/20220728/direktoru-taygana-zubkovu-dali-2-goda-tyurmy-1123988618.htmlhttps://crimea.ria.ru/20220728/direktoru-taygana-zubkovu-dali-2-goda-tyurmy-1123988618.html
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97
Человек Наблюдающий 48 минут назад
Дичь
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11k
Александр 50 минут назад
Тем временем в сточной решётке фонтана
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3k
GROMOZEKA Час назад
Тот случай, когда автор очень хочет чтобы была виновата именно администрация
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23k
Тигран Саркисян Час назад
А при чём тут администрация? я что то не улавливаю , ну и судя по фрагменту из видео он ( ребёнок) просто сильно звезданул пальцами ноги об что то , либо сам пихал туда куда не надо , горе от ума и любопытства.
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Ходить босиком так себе удовольствие.
А вина администрации в чем? Там были какие-то несоответствия? Я при первом приближении думаю о решетка стока, например, где ребенок мог получить травму. В таком случае вина скорее родителей, разве нет? Вроде эти фонтаны не предназначены для купания или иных активных развлечений. Для красоты.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Нехрена по фонтанам лазить. Даже ВДВшники себе такие фокусы раз в год позволяют и то по пьянке.
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Ничего не понятно. Как такое вообще может быть? Лезвия там в фонтане, что ли, были? Какова причина?
Мальчишку жаль, конечно - натерпелся бедолага
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31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Слишком мало вводных. Надо смотреть..
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1k
Kariya 2 часа назад
Что в них могло пальцы отхватить?
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