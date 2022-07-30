Художник Татьяна Черных

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Татьяна Черных - белорусский художник в жанре пейзажа и натюрморта, в чьем стиле легко сплетаются реализм с импрессионизмом. Любимой темой для ее наполненных светом и энергией картин служат природа и деревенский быт. Большое влияние на творчество художника оказали представители русской школы реализма и импрессионизма И.Левитан, С. Жуковский, А. Архипов, А. Грицай, Ф. Сычков и братья Ткачевы.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Работы Татьяны можно увидеть на постоянно действующих выставках, а также в художественных галереях города Минска.
От её картин пахнет горячей пылью и луговыми цветами, медом и свежим сеном, чисто вымытым старым деревянным домом и яблоками…
По двору бродят задумчивые куры и, как солдаты, стройной шеренгой маршируют гуси.
Всё такое знакомое и уже почти забытое. Увы, но такие уютные деревни остались только на картинах художников. Время берет своё.
От её картин пахнет горячей пылью и луговыми цветами, медом и свежим сеном, чисто вымытым старым деревянным домом и яблоками…
По двору бродят задумчивые куры и, как солдаты, стройной шеренгой маршируют гуси.
Всё такое знакомое и уже почти забытое. Увы, но такие уютные деревни остались только на картинах художников. Время берет своё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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