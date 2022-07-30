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Художник Татьяна Черных

Художник Татьяна Черных

Автор:
30 июля 2022 22:18
Метки: живопись   картины   красиво   пейзажи   художник   
152
45
Татьяна Черных - белорусский художник в жанре пейзажа и натюрморта, в чьем стиле легко сплетаются реализм с импрессионизмом. Любимой темой для ее наполненных светом и энергией картин служат природа и деревенский быт. Большое влияние на творчество художника оказали представители русской школы реализма и импрессионизма И.Левитан, С. Жуковский, А. Архипов, А. Грицай, Ф. Сычков и братья Ткачевы.
Приятного просмотра!
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Источник:

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1  комментарий
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489
Flam 9 минут назад
Это что то невероятное. Как будто действительно в деревню съездил. Шедевры.
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