Художник Татьяна Черных

1.

Работы Татьяны можно увидеть на постоянно действующих выставках, а также в художественных галереях города Минска.

От её картин пахнет горячей пылью и луговыми цветами, медом и свежим сеном, чисто вымытым старым деревянным домом и яблоками…

По двору бродят задумчивые куры и, как солдаты, стройной шеренгой маршируют гуси.

Всё такое знакомое и уже почти забытое. Увы, но такие уютные деревни остались только на картинах художников. Время берет своё.