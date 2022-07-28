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Самой страшной катастрофе, произошедшей на авиашоу подо Львовом, исполнилось 20 лет

Самой страшной катастрофе, произошедшей на авиашоу подо Львовом, исполнилось 20 лет

Автор:
28 июля 2022 16:15
Сообщество : Аварии
Метки: 2002   Украина   авиашоу   катастрофа   львов   самолет   скнилов   смерть   толпа   
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На военном аэродроме Скнилов подо Львовом 27 июля 2002 года истребитель Су-27 упал в толпу зрителей. Расследование показало, что во время демонстрации фигуры высшего пилотажа пилот допустил ошибку.

В тот день во Львове и его окрестностях стояла отличная летняя погода. Около десяти тысяч человек в этот день отправились на авиашоу в честь 60-летия 14 авиационного корпуса ВВС Украины, проходившее в аэропорту Львова в Скнилове, - пишет АиФ.

Зрители с восхищением рассматривали авиатехнику и овациями встречали полеты пилотов-асов. Около часа по местному времени в воздух поднялся Су-27 под управлением Владимира Топонаря и Юрия Егорова.

Пилоты начали выполнение показательной программы, но спустя примерно четыре минуты что-то пошло не так. Су-27 опустился до очень малой высоты, задел дерево, ударился крылом о полосу, задел стоящий Ил-76 и врезался прямо в толпу зрителей. В баках оставалось большое количество топлива, что вызвало взрыв и сильнейший пожар.

Все произошло за считанные мгновения. Погибло 77 человек, в том числе 28 детей. На шоу шли целыми семьями. Ранения получили от 350 до 500 человек, 12 остались инвалидами. Еще несколько угодили в психиатрические больницы.

Суд главными виновниками назначил пилотов Су-27, которые выжили в катастрофе и практически не пострадали. В момент, когда боевая машина начала свою смертельную пляску в толпе зрителей, они успели катапультироваться.

Летчиков возненавидели — тот факт, что они не погибли, в отличие от тех, кто пришел посмотреть на их мастерство, в глазах многих тоже стал преступлением.

Также указывалось на недочеты организаторов — слишком близкое размещение зоны полетов к месту нахождения зрителей, недостаточный контроль за выполнение программы полетов.

Запись переговоров летчиков свидетельствует — в какой-то момент они потеряли ориентацию в пространстве и не видели, где находятся зрители. Однако ни сами пилоты, ни руководитель полетов не стали прекращать программу.

Накануне участники шоу должны были провести тренировочные полеты, чтобы зафиксировать ориентиры местности. Но из-за экономии топлива тренировки были отменены.

Главным «козлом отпущения» стал командир Су-27 Владимир Топонарь. На суде, который завершился в 2015 году, он получил 14 лет лишения свободы. Не на руку ему сыграли довольно странные показания, данные на процессе — например о том, что в зоне выполнения полетов появился ...НЛО. Второму пилоту Юрию Егорову, который оправдывался меньше, дали 8 лет, а на свободу он вышел уже через два с половиной года. В отличие от Топонаря, который в заключении провел 11 лет.

В 2013 году в интервью изданию «Факты» Владимир Топонарь так рассказывал о причинах случившегося: «В том, что случилось, вина организаторов. Самолеты не должны летать над зрителями. Во время шоу мне нужно было выполнить несколько элементов высшего пилотажа, на них отводились считанные минуты. На «полубочке» я заметил, что тяга обоих двигателей уменьшилась, скорость упала. Но причина неисправности так и осталась невыясненной! Между тем на земле уверенно приказывали продолжать полет. Во время исполнения последней фигуры — косой петли с поворотом — самолет стал неуправляемым. На суде говорили, что летчик ошибся по неопытности. Да у меня 27 лет авиастажа, более двух тысяч часов налета, я был в составе группы «Украинские соколы». Такие элементы исполнял десятки раз. В момент, когда Су-27 чиркнул крылом об землю, я понял, что через несколько секунд погибну. Однако до последнего надеялся, что истребитель еще можно поднять, вернуть в небо — и прилагал к этому все усилия».

Действительно, квалификация Владимира Топонаря не вызвала сомнений — только в составе пилотажной группы «Украинские соколы» он к моменту трагедии летал уже шесть лет.

Помимо пилотов, за трагедию в Скнилове были осуждены еще трое военных -заместитель командующего 14-м авиакорпусом Анатолий Третьяков и заместитель руководителя полетами Юрий Яцюк получили по 6 лет лишения свободы, начальник службы безопасности полётов 14-го авиакорпуса Анатолий Лукиных — 4 года условно.

Главком ВВС Украины Виктор Стрельников был отправлен в отставку. Он и еще четыре генерала также были отданы под суд, но признаны невиновными.

Также командиру самолета выписали штраф в $1,300,000, но потом подумали немного и переписали на $27,000.

Скниловская катастрофа стала самым кровавым авиапроисшествием за все время проведения авиационных шоу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 2002   Украина   авиашоу   катастрофа   львов   самолет   скнилов   смерть   толпа   
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10  комментариев
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3k
GROMOZEKA 58 минут назад
Если честно, то жалкие оправдания у командира.
Наши летчики ценой своей жизни уводили самолеты от жилых кварталов, а эти катапультировались и довольны собой.
Пилотирует неисправную машину, а виноваты все вокруг.
Правильно народ их возненавидел
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5k
VL Полчаса назад
Ага, с земли приказали и этот валенок, зафиксировав падение тяги двигателей, продолжил выполнение вертикальных элементов. Этот придурок сам-то себя слышит???? А он что, ГРП известил о неисправности? Это есть в радиообмене?
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427
HalloFreeSpace 41 минуту назад
А второго-то пилота за что судили ? Или они на пару пилотировали , как это происходит вообще ?
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 42 минуты назад
я помню репортажи по нашему тв,мнения пилотов из других групп.
но меня не покидало ощущение что это только начало пздца. в 2006 в я этом лично убедился съездив в Бердянск,(кто ругает сервис и дорого в Анапе и Сочи вы там не были, это дикий и лютый треш,) 2014 показал кто за кого,2022 ставим точки над Ё.
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15k
куджо 46 минут назад
А там не автоматика отстреливать кресла?
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10k
a_komolow 50 минут назад
Белорусы погибли, но самолёт от жилья увели
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706
Arti 51 минуту назад
Ну и теперь у них тот же принцып
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25k
Ego sum qui sum Час назад
жуть
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6k
Sanar Час назад
Дали обезьянам нормальную технику, по тупизне людей покосили, странно что топоноря с егоровым родные погибших и покалеченых не порешили, топонарь всю дорогу на организаторов грешил, хотя его слова были "не докрутил", хера же ты летя в толпу ручки дёргал животное? Были версии как и положено на украине что ракета прилетела, НЛО, птицы и прочая херня, вина доказана, маловато посидел упырь, кадры жёсткие, я смотрел их прям после трагедии в 2002 году я уже летал в боевых частях РФ и видео это показали раньше чем другие увидели.
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