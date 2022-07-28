Самой страшной катастрофе, произошедшей на авиашоу подо Львовом, исполнилось 20 лет

Суд главными виновниками назначил пилотов Су-27, которые выжили в катастрофе и практически не пострадали. В момент, когда боевая машина начала свою смертельную пляску в толпе зрителей, они успели катапультироваться.

Летчиков возненавидели — тот факт, что они не погибли, в отличие от тех, кто пришел посмотреть на их мастерство, в глазах многих тоже стал преступлением.

Также указывалось на недочеты организаторов — слишком близкое размещение зоны полетов к месту нахождения зрителей, недостаточный контроль за выполнение программы полетов.

Запись переговоров летчиков свидетельствует — в какой-то момент они потеряли ориентацию в пространстве и не видели, где находятся зрители. Однако ни сами пилоты, ни руководитель полетов не стали прекращать программу.