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Парный суицид: девушка и ее парень спрыгнули с 13 этажа

Парный суицид: девушка и ее парень спрыгнули с 13 этажа

Автор:
27 июля 2022 21:36
Сообщество : Жить в России
Метки: наркотики   подростки   прыгнули   с крыши   смерть   суицид   
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В смертельном дуэте спрыгнувших влюбленных девушка выжила, а парень скончался на месте.

В Краснодаре девушка и парень спрыгнули с 13 этажа.

 

Перед тем как спрыгнуть с высотного здания, двадцатилетний Яша Устинов и его пятнадцатилетняя подруга Александра Черникова записали видео, в котором объяснили свой поступок словами «у нас не было выхода».


 

Парень скончался на месте, а вот девушка после падения выжила и была доставлена в больницу с множественными травмами разной тяжести.

 

Известно, что на такой шаг пару могла сподвигнуть смерть близкого друга Устинова. Он умер от передозировки наркотиками. Это подкосило парня, о своих переживаниях он делился с Александрой.


В данный момент по факту произошедшего организована проверка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: наркотики   подростки   прыгнули   с крыши   смерть   суицид   
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42  комментария
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13k
Алан★Z★ 2 часа назад
Подросток 20 лет. окуеть. Я, наверное, в свои 48 - юноша
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7k
Владимир 6 минут назад
Да и плевать. Меньше уродов будет Землю топтать.
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1k
Мурчелло 12 минут назад
Известно, что на такой шаг пару могла сподвигнуть смерть близкого друга Устинова. Он умер от передозировки наркотиками. Это подкосило парня, о своих переживаниях он делился с Александрой.
--------------------------------
А он точно друг Устинову был?
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7k
Natrogrii 20 минут назад
правильно сделали, такие не должны размножаться.
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7k
Сергей 24 минуты назад
Господи, что же они вбили себе в голову?!?!? Наверное позвоночник.
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18k
Шуруп 38 минут назад
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11k
Джон Уик 39 минут назад
Родителей жалко. Как ни как как бы не воспитывали правильно не правильно все равно растить ребёнка это адский труд.
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11k
P.F. 40 минут назад
Нарики? Ну что ж, мир стал чуточку чище ..
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1k
Sergius SPb 45 минут назад
Бараны. Письки дадены,но мозги к ним не приложены.
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148
ДедушкаРа Sergius SPb 41 минуту назад
А Вы в том возрасте уже были полностью осознаны и понимали своё место и цель? Не судите, да не судимы будете.
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183
Валерий Кочетков ДедушкаРа 8 минут назад
В 17 уехал из дома, поступил в институт. Жил в общаге на стипендию. Подрабатывал. Была конкретная цель и выбор профессии. И усе. После этого дома не появлялся. В смысле не сидел на шее у родителей.
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7k
au3 46 минут назад
Истории [мат] безмозглых кроликов ...
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6k
Slowly 51 минуту назад
Они поверили, что там что-то есть... А там болт, *лять. Прыгайте дальше, кретины. Вас рожали, терпели, кормили, снабжали... А вы оказались просто пида*расами.
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4k
mtonaka 52 минуты назад
Надеюсь кишки из жоп повылазили! Земля стала чище от идиотов!
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38k
Example 6.2.6 54 минуты назад
Дураков и наркоманов не жалко. Туда им и дорога.
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3k
perekrestok 54 минуты назад
Детишек жаль. Так же жаль что сломались. Силенок не хватило чтобы жить дальше.
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28k
Григорий 56 минут назад
Т.е. причесоны родаков не смущали, друзья наркомы тоже, атеперь такая неожиданность - кукуха поехала.
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148
ДедушкаРа Григорий 38 минут назад
Ой, всё, причесоны не как у того дебила, который подростка с рыжими длинными волосами отпи$дил. Зато он фанат, правильный, с короткой стрижкой, "как у нормального мужика".
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0
Иван Шаманычъ 58 минут назад
Нарики голимые
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148
ДедушкаРа Иван Шаманычъ Полчаса назад
В статье сказано, что у него друг наркоманом был. А вы рады всё грести в общую кучу. Это трагедия. И не мне и не Вам судить. И поверьте мне, нарики есть и в вашем окружении, и Вы даже об этом не подозреваете.
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423
Денис Веселов Час назад
Маленькая девочка со взглядом волчицы,
Я тоже когда-то был самоубийцей,
Я тоже лежал в окровавленной ванне
И молча вкушал дым марихуаны.
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148
ДедушкаРа Денис Веселов Полчаса назад
Мы вырвем столбы, мы отменим границы...
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81k
parallax Час назад
Не очень и жалко.
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20k
ВолодИн Час назад
На дозу не хватило?
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234k
Rusbond Час назад
Мда.....естественный отбор.
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5k
rutt 2 часа назад
Вот чертила проссал мозги писюхе, но "Бог не Ермошка".....
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