Парный суицид: девушка и ее парень спрыгнули с 13 этажа

В смертельном дуэте спрыгнувших влюбленных девушка выжила, а парень скончался на месте.
В Краснодаре девушка и парень спрыгнули с 13 этажа.
Перед тем как спрыгнуть с высотного здания, двадцатилетний Яша Устинов и его пятнадцатилетняя подруга Александра Черникова записали видео, в котором объяснили свой поступок словами «у нас не было выхода».
Парень скончался на месте, а вот девушка после падения выжила и была доставлена в больницу с множественными травмами разной тяжести.
Известно, что на такой шаг пару могла сподвигнуть смерть близкого друга Устинова. Он умер от передозировки наркотиками. Это подкосило парня, о своих переживаниях он делился с Александрой.
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В данный момент по факту произошедшего организована проверка.
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АНТИФИШКИ
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А он точно друг Устинову был?
Мое поколение о такой херне как самоубийство не заморачивалось.
Другое воспитание было и другая страна. И наркоманов в разы меньше было.
Принимаем на стату, что это моральные уе.баны. Дальше ворос только их степени долб.оебизма.
Я тоже когда-то был самоубийцей,
Я тоже лежал в окровавленной ванне
И молча вкушал дым марихуаны.