Парный суицид: девушка и ее парень спрыгнули с 13 этажа





Парень скончался на месте, а вот девушка после падения выжила и была доставлена в больницу с множественными травмами разной тяжести.

Известно, что на такой шаг пару могла сподвигнуть смерть близкого друга Устинова. Он умер от передозировки наркотиками. Это подкосило парня, о своих переживаниях он делился с Александрой.







