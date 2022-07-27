Фанаты прощаются с "мужским журналом" Playboy: на обложке вместо женщины, мужчина в платье

Playboy Germany вышел с мужиком на обложке. Моделью стал Джеральдин Шабрак - мужчина, считающий себя женщиной. Больше фотографий мы вам не покажем, так как жалеем вашу психику. На обложке это "нечто" позирует в чёрном платье и нижнем белье в тон. Автором снимка стал фотограф из Мариуполя Денис Карлинский.