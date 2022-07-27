Фанаты прощаются с "мужским журналом" Playboy: на обложке вместо женщины, мужчина в платье

Германский номер PlayBoy вышел с очень необычной обложкой. Вместо сексуальной женщины на обложке журнала феминный мужчина Джеральдин Шабрак. Фанаты с грустью прощаются с журналом, вспоминая самые горячие обложки.
Playboy Germany вышел с мужиком на обложке. Моделью стал Джеральдин Шабрак - мужчина, считающий себя женщиной. Больше фотографий мы вам не покажем, так как жалеем вашу психику. На обложке это "нечто" позирует в чёрном платье и нижнем белье в тон. Автором снимка стал фотограф из Мариуполя Денис Карлинский.
Читатели похоронили знаменитое детище Хью Хефнера, который славился откровенными обложками с женщинами. Комментаторы заметили, что в 2017 году, после смерти основателя, на обложках стали появляться мужики. Надо ли говорить, что целевой аудитории это не нравится.
Вместе с этим пользователи сети вспоминают самые горячие обложски журнала за всё его время существования.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Зарегистрирован первый однополый брак в истории России
- В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами
- "Стильно! Молодёжно!": модники из метрополитена, которые заставляют усомниться в их адекватности
- Что может пойти не так? Люди, которые не слышали о технике безопасности
- Правила дорожного движения в России сочли слишком сложными для понимания
Например, в свежем сериале Resident Evil - у директора корпорации Umbrella - женщина - есть жена, с которой она открыта живет, обнимается и целуется в щечку на людях
Вопрос - нахрена ей жена в этом сериале, если это никак не влияет на сюжет, не двигает его, ничего не меняет - я к тому, что если бы у нее был бы классический муж, а не жена - никакого влияния это бы ни на что не оказало
Смысл только в том, чтобы лизнуть ж всем этим ЛГБТшникам, типо, актуальная история про свободный выбор и т.п.
Писец, товарищи, стыдоба
ИМХО