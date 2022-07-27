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Фанаты прощаются с "мужским журналом" Playboy: на обложке вместо женщины, мужчина в платье

Фанаты прощаются с "мужским журналом" Playboy: на обложке вместо женщины, мужчина в платье

Автор:
27 июля 2022 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Германия   Юмор   журнал   интересное   лгбт   мужчины   плейбой   фото   
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Германский номер PlayBoy вышел с очень необычной обложкой. Вместо сексуальной женщины на обложке журнала феминный мужчина Джеральдин Шабрак. Фанаты с грустью прощаются с журналом, вспоминая самые горячие обложки.

Playboy Germany вышел с мужиком на обложке. Моделью стал Джеральдин Шабрак - мужчина, считающий себя женщиной. Больше фотографий мы вам не покажем, так как жалеем вашу психику. На обложке это "нечто" позирует в чёрном платье и нижнем белье в тон. Автором снимка стал фотограф из Мариуполя Денис Карлинский.

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Читатели похоронили знаменитое детище Хью Хефнера, который славился откровенными обложками с женщинами. Комментаторы заметили, что в 2017 году, после смерти основателя, на обложках стали появляться мужики. Надо ли говорить, что целевой аудитории это не нравится.

Вместе с этим пользователи сети вспоминают самые горячие обложски журнала за всё его время существования.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Юмор   журнал   интересное   лгбт   мужчины   плейбой   фото   
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28  комментариев
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16k
Топпер Харли Час назад
Хью в гробу вертится как пропеллер!
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25k
SerGProS 49 секунд назад
Так и назвали бы его "Playgay". Есть же журнал "Playgirl"(собственно и для геев наверное подходил)..Для чего это все..
Ссылка coub.com
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2k
Pioner76 49 секунд назад
Как то я подозреваю, что план Agenda 2030 Great reset они начали форсировать что то...
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1k
Сложные Щи 12 минут назад
Мужское население Европы достигло дна окончательно. И те кому это нравится и те, кто это принимает и те, кто это терпит....
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15k
Кархародон 12 минут назад
А кто из тех, кто сейчас в «праведном гневе» проклинает «европейский ценности» покупал российский, или американский Playboy в этом, или прошлом году? Уверен, что никто. Так какого хрена тут всех так волнует что там немцы на обложке своего журнала разместили?
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537
Острослов 12 минут назад
R.I.P.
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8
Nik 15 минут назад
Ощущене, что организаторам всей этой херни с разной ориентацией не хватает поводов для очередного замеса. Готовят ринг "натуралы против извращенцев"
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11k
Denissg 21 минуту назад
Старина Хеф вовремя ушел...
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
И повернулся же язык назвать Это мужиком!
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968
Тупняк Полчаса назад
Это пидзец. Мир окончательно сходит с ума. То Нетфликс заЛГБТшничал, то теперь Плей бой пиродасов прицепил на обложку...
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8k
Миха 43 минуты назад
Чето писец эти европейские ценности - поражают все больше и больше
Например, в свежем сериале Resident Evil - у директора корпорации Umbrella - женщина - есть жена, с которой она открыта живет, обнимается и целуется в щечку на людях
Вопрос - нахрена ей жена в этом сериале, если это никак не влияет на сюжет, не двигает его, ничего не меняет - я к тому, что если бы у нее был бы классический муж, а не жена - никакого влияния это бы ни на что не оказало

Смысл только в том, чтобы лизнуть ж всем этим ЛГБТшникам, типо, актуальная история про свободный выбор и т.п.

Писец, товарищи, стыдоба
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3k
GROMOZEKA Час назад
Чем дальше мы будем от «европейских ценностей» тем лучше.
ИМХО
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7k
au3 Час назад
И подзаголовок "entertainment for men" убрали .... Интересно, кто теперь их целевая аудитория?
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11k
Кыся Час назад
Ну посмотрим, сколько журналов они таким образом продадут... думаю, после падения продаж на 99% редактор пойдет торговать собственной жопой.
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69k
Доктор Джонс Час назад
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13k
FatZilla Час назад
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12k
котегRUS Час назад
куда котимся, товарищи..?
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3k
SandMANn Час назад
Порносайты прикопали Playboy уже давно...
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469
Джонни au3 47 минут назад
а вебкамщицы прикапывают любительское порно
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