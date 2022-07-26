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Скандал из-за ЛГБТ: регбисты оказались от формы с радужным флагом

Скандал из-за ЛГБТ: регбисты оказались от формы с радужным флагом

Автор:
26 июля 2022 22:03
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   интересно   лгбт   регби   скандал   форма   
1162
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Регбисты австралийского клуба не вышли на поле с символикой ЛГБТ на форме.


Они решили отказаться от участия в играх из-за того, что на форме их команды «Мэнли Си Иглз» появились цвета флага ЛГБТ.

Бравым парням-регбистам не захотелось мириться с тем фактом, что их мнения даже не спросили: изначально на форме были только белые полосы.

В итоге они заявили, что такое вмешательство терпеть не будут. И, более того, смогли это сделать без оскорблений. По их словам, форма противоречит их религиозным и культурным убеждениям, поэтому выступать в такой экипировке они просто не смогут.

Тренер команды, в свою очередь, заявил, что спортивный клуб «понимает тяжелое положение, в которое попали игроки» и поддержит их решение не играть.

Дизайн при этом менять всё равно не стали: австралийцы и дальше будут играть в подобной форме.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   интересно   лгбт   регби   скандал   форма   
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9  комментариев
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3k
Peter Griffin Полчаса назад
Мне вот интересно,а сами пи...сы понимают,что так сильно выпячивая свой гомизм,они заставляют нормальных людей считать их архипи...сами.При резко возрастающем презрении.
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81k
parallax 17 секунд назад
Так называемые "днмократические" страны, давно превратились в жесточайшую диктатуру. Людям открыто и нагло навязывают символы, устои и традиции не оставляя права выбора.
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1k
Linusya Минуту назад
пипец довели людей, теперь радуга ассоциируется только с гомосеками, а не с красивым природным явлением
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2k
Doloto 11 минут назад
Радуга это всё светлое и чистое! Не отдадим радугу на поругание гомосекам! Пущай другие символы исчут!
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6k
Shtoppi 14 минут назад
ппц! Нормальные люди отказались пропагандировать гомосятину и это уже скандал. Я ху.ю без баяна!!!
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22k
Валерий 20 минут назад
"австралийцы и дальше будут играть в подобной форме." В смысле "НЕ будут"?
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