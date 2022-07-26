Скандал из-за ЛГБТ: регбисты оказались от формы с радужным флагом

Они решили отказаться от участия в играх из-за того, что на форме их команды «Мэнли Си Иглз» появились цвета флага ЛГБТ.



Бравым парням-регбистам не захотелось мириться с тем фактом, что их мнения даже не спросили: изначально на форме были только белые полосы.



В итоге они заявили, что такое вмешательство терпеть не будут. И, более того, смогли это сделать без оскорблений. По их словам, форма противоречит их религиозным и культурным убеждениям, поэтому выступать в такой экипировке они просто не смогут.



Тренер команды, в свою очередь, заявил, что спортивный клуб «понимает тяжелое положение, в которое попали игроки» и поддержит их решение не играть.



Дизайн при этом менять всё равно не стали: австралийцы и дальше будут играть в подобной форме.