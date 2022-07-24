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Путешествие в Москву 1960-х годов

Путешествие в Москву 1960-х годов

Автор:
24 июля 2022 21:56
Метки: СССР   история   люди   фотографии   
203
26
Невероятно качественный архив со снимками жизни обычных жителей Москвы. Автор фотографий неизвестен, но есть данные, что снимки были сделаны компанией Comet Photo AG.
Фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   фотографии   
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1  комментарий
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Александр 2 часа назад
Странное дело - и дорожные рабочие, и строители, и продавцы все славянской внешности! И это в Москве!
Отсутствие наших среднеазиатских братьев прямо таки бросается в глаза.
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