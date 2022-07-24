Путешествие в Москву 1960-х годов

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Невероятно качественный архив со снимками жизни обычных жителей Москвы. Автор фотографий неизвестен, но есть данные, что снимки были сделаны компанией Comet Photo AG.
Фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
Фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди фотографии
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Отсутствие наших среднеазиатских братьев прямо таки бросается в глаза.