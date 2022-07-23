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Прогулка по московским улицам с помощью сравнительных фото.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Вид с Кропоткинской набережной, ныне Пречистенской, на Москву-реку. Слева на острове Балчуг загорают москвичи. На противоположном берегу в центре кадра гостиница "Октябрьская", сейчас это "Президент-Отель". Фото 1982-85 годов, Л. А. Раскин
2.
Сейчас в кадре появились новые детали, на переднем плане памятник Петру Великому, на заднем плане восстановили колокольню храма, а слева и справа от гостиницы построили новые дома
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5.
На здание Библиотеки имени Ленина вешают портрет Владимира Ильича. На переднем плане мужчина, видимо, руководит процессом под бдительным вниманием сотрудников советской милиции. Фото 1989 года, Armand-Janin
7.
Вид от Кутафьей башни Кремля на Манежную улицу, по которой тогда ходили троллейбусы и ездили автомобили. Фото 1988 года, John Law
9.
Вид от Дома Пашкова на Боровицкую площадь и Кремль. Кстати, до начала семидесятых годов на месте газона стояли здания постройки дореволюционных времён. Фото 1980 года
11.
Улица Кирова и знаменитое здание Торгового дома М.С.Кузнецова, в котором с дореволюционных времён продавали фарфор и хрусталь. Фото 1984 года, Л. Елинская
12.
Теперь это Мясницкая улица. Несколько лет назад фарфор и хрусталь всё же перестали продавать, а здание сейчас внутри полностью реконструируют
13.
Улица Петровка уходящая от Рахмановского переулка в сторону Бульварного кольца и Высоко-Петровского монастыря. Фото 1980-85 годов, Сергей Миронов
14.
Застройка улицы за прошедшие десятилетия совсем не изменилась. Кстати, в доме слева и сейчас работает аптека
16.
Теперь это Петровский переулок. У особняка справа, видимо, восстановили историческую ограду и ворота, а следующее здание немного надстроили и покрасили в другие цвета
17.
Подворотня в Козицком переулке близ улицы Горького, ныне Тверской. Советские граждане выстроились в очередь, а иностранец их фотографирует. Интересно, что продают? Фото 1987 года
19.
Улица Жданова уходящая в сторону Трубной площади от храма Николая Чудотворца, он слева, первое здание. Обратите внимание на двухэтажный дом по левой стороне. Фото 1985 года, Виктор Зырянов
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот что творят за пределами бульварного - просто жесть- вместо малоэтажной застройки - человековейники. Окна в окна.
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и я не буду удивлён если директор тот же и как минимум половина сотрудников.