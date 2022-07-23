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Москва, было-стало

Москва, было-стало

Автор:
23 июля 2022 21:47
Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
1022
20
Прогулка по московским улицам с помощью сравнительных фото.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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12k
Cornho 10 часов назад
Автор, спасибо! Я никогда в Москве не был, но очень люблю смотреть подобные фото в стиле "было-стало". Особенно порадовала последняя фотка, где вместо снесённого старого дома поставили новый, но практически такой же. Вот бы и у нас в Питере так! Нет, такое бывает, но как-то редко. Чаще вместо снесенной старинной красоты вырастает современное стеклянное нечто.
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51
tutu 18 минут назад
Юганск молодец, не бот и не политизированный, продолжай в том же духе! твои посты как глоток свежего воздуха
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−89
ann 6 часов назад
Спасибо!
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21k
albedo 7 часов назад
Исторический центр внутри бульварного кольца практически не пострадал.
А вот что творят за пределами бульварного - просто жесть- вместо малоэтажной застройки - человековейники. Окна в окна.
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 часов назад
"в доме слева и сейчас работает аптека"
------------
и я не буду удивлён если директор тот же и как минимум половина сотрудников.
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Юганск

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