В Нижнем Новгороде гопники избили 14-летнего парня из-за того, что им не понравилась его причёска

Местные «авторитетные» парни докопались до случайного прохожего. Всё началось с подколок, а потом дело приняло серьёзный оборот.
Футбольные фанаты «чилили» во дворе и потягивали пиво. Тут им на глаза попался молодой человек, который возвращался из магазина. Парням не понравилась его причёска и они сразу к нему прицепились.
Стали выяснять - как он относится к ЛГБТ и либералам, задирались и угрожали. Он пытался объяснить, что ему 14 лет, но подпивасникам было всё равно. Потом один из них швырнул его на землю. Но парню всё-таки удалось вырваться и убежать.
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Когда пришёл домой и рассказал всё матери, она сразу обратилась в полицию и написала заявление. После этого самый дерзкий из той «бригады» записал голосовое, в котором обозвал юношу «петухом». Не похоже, что он сильно раскаивается.
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Ну а прокуратура Нижнего Новгорода уже возбудила уголовное дело «За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений». Этим фанатам светит до 2 лет.
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АНТИФИШКИ
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да пацану 14 лет епты
но меня очень радует что дебилы сами документируют на видео свои преступления - легче потом доказать вину