В Нижнем Новгороде гопники избили 14-летнего парня из-за того, что им не понравилась его причёска

Футбольные фанаты «чилили» во дворе и потягивали пиво. Тут им на глаза попался молодой человек, который возвращался из магазина. Парням не понравилась его причёска и они сразу к нему прицепились.

Стали выяснять - как он относится к ЛГБТ и либералам, задирались и угрожали. Он пытался объяснить, что ему 14 лет, но подпивасникам было всё равно. Потом один из них швырнул его на землю. Но парню всё-таки удалось вырваться и убежать.