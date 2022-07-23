FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6302 поста • 863 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Нижнем Новгороде гопники избили 14-летнего парня из-за того, что им не понравилась его причёска

В Нижнем Новгороде гопники избили 14-летнего парня из-за того, что им не понравилась его причёска

Автор:
23 июля 2022 16:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   гопники   парень   полиция   прическа   прокуратура   футбольные фанаты   хулиганство   
542
2
2

Местные «авторитетные» парни докопались до случайного прохожего. Всё началось с подколок, а потом дело приняло серьёзный оборот.

Футбольные фанаты «чилили» во дворе и потягивали пиво. Тут им на глаза попался молодой человек, который возвращался из магазина. Парням не понравилась его причёска и они сразу к нему прицепились.

Стали выяснять - как он относится к ЛГБТ и либералам, задирались и угрожали. Он пытался объяснить, что ему 14 лет, но подпивасникам было всё равно. Потом один из них швырнул его на землю. Но парню всё-таки удалось вырваться и убежать.

Когда пришёл домой и рассказал всё матери, она сразу обратилась в полицию и написала заявление. После этого самый дерзкий из той «бригады» записал голосовое, в котором обозвал юношу «петухом». Не похоже, что он сильно раскаивается.

Ну а прокуратура Нижнего Новгорода уже возбудила уголовное дело «За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений». Этим фанатам светит до 2 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Нижний Новгород   гопники   парень   полиция   прическа   прокуратура   футбольные фанаты   хулиганство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
azuver Час назад
Обыкновенное БЫДЛО.А нет,не обыкновенное,МАХРОВОЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес Полминуты назад
вот что в головах у таких маргиналов происходит? наснимали видосиков себе на статью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124k
DeOrio 8 минут назад
И зачем тут эта срань? Сайт развлекательный, говорили они.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Laplander 9 минут назад
Мужики Нижнего Новгорода, пожалуйста, соберитесь и объясните этому удаку понятия. Я бы это сделал, но я далеко нахожусь. ОПГ что ли новое фанатское у вас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−59
Casper 9 минут назад
Да, ребята, пропала Россия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Мечислав 15 минут назад
Причем здесь футбольные фанаты? обычные быдло-гопники которые давно просто по щям не получали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Просто чувак в интернете 18 минут назад
А еще слабее кого могли выбрать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BiZ 18 минут назад
сажать гопников всех. говно еьаное..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SR 19 минут назад
Быдло. Путинский электорат во всей красе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Ануфриев 23 минуты назад
прокуратура уже завела уголовное дело ,а еще и наушники отжали,падлы,посмотрите на коменты его подарков в профиле https://vk.com/vanya_kalashnikov
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Всё правильно. Если в обществе поощряется, культивируется и приветствуется культ самосуда, то плоды его мы будем пожинать ежедневно. Вангую, что найдутся мстители, которые накажут этих "блюстителей нравственности" и этот акт насилия также заслужит восторг россиян. Грустно, больно, безнадежно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
GROMOZEKA Полчаса назад
Блин, если бы не написали что парень, я бы реально подумал что девчонка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
Alex 44 минуты назад
а к национальностям ,которых нельзя называть, у них претензий нет ? или боятся? лучше выбрать своего ,послабее, и "навести порядок" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Copycat 58 минут назад
еб**** мать... эти ребята в конце 90х-начале 2000х остались? по тому что по моему именно тогда было принято докапываться до внешнего вида других людей

да пацану 14 лет епты

но меня очень радует что дебилы сами документируют на видео свои преступления - легче потом доказать вину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
tutu Час назад
днище
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Roman Час назад
Выщимить и по однмому отмудохать. По другому не поймут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155176



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост попоболи электриков и слаботочников
Пост попоболи электриков и слаботочников
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
15 моделей с нетипичной внешностью
15 моделей с нетипичной внешностью
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#люди#дети#Ynews#Приколы#Разное#комментарии#Москва
#Юмор#животные#новости#фотографии#дтп#природа#СССР#знаменитости#сарказм#аварии
#прикол#факты#история#подборка#картинки#Россия#познавательно#кино#удивительное рядом#Китай
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью Руководство "Спартака" просит полицию не возбуждать уголовные дела против фанатов футбольного клуба Руководство "Спартака" просит полицию не возбуждать уголовные дела против фанатов футбольного клуба Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW «Нахал бесстыжий!»: пенсионерка обругала мэра Нижнего Новгорода вместе с чиновниками «Нахал бесстыжий!»: пенсионерка обругала мэра Нижнего Новгорода вместе с чиновниками Полиция заинтересовалась охотником, выложившим надпись из сотни убитых гусей Полиция заинтересовалась охотником, выложившим надпись из сотни убитых гусей

На что жалуетесь?

Вернуться