"Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки

Новогодний "Голубой огонёк" знаком всем россиянам. На нём выступают все знаменитости российского шоу-бизнеса, а съёмки начинаются задолго до Нового года. В сеть слили оригинал записи во время съемок, на котором Кошкина и Кудрявцева изо всех пытаются казаться весёлыми, обсуждая замужество.
За съёмками "Голубого огонька" стоит работа монтажёров, режиссёров, сценаристов, аранжировщиков и других специалистов. Программа начинает сниматься задолго до Нового года. В сеть кто-то слил черновую запись "Голубого огонька", на которой Лера Кудрявцева (в розовом) и Яна Кошкина (В голубом) обсуждают замужество.
Диалог:
- Замуж хочешь выйти, да?!
- Очень!
- Покажешь ему потом это видео, что бы знал к чему готовиться!
В ролике девушки изо всех сил танцуют, как будто под музыку, улыбаются. Кудрявцева просто делает вид, что счастлива, а вот Кошкина реально собралась быстро высочить замуж. Она пытается казаться сексуальной, желанной и страстной. Однако без подходящей музыки это выглядит очень странно и даже жутковато!
Источник:
АНТИФИШКИ
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