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"Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки

"Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки

Автор:
22 июля 2022 08:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   голубой огонёк   запись   знаменитости   интересное   прикол   фото   шоу бизнес   
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Новогодний "Голубой огонёк" знаком всем россиянам. На нём выступают все знаменитости российского шоу-бизнеса, а съёмки начинаются задолго до Нового года. В сеть слили оригинал записи во время съемок, на котором Кошкина и Кудрявцева изо всех пытаются казаться весёлыми, обсуждая замужество.

За съёмками "Голубого огонька" стоит работа монтажёров, режиссёров, сценаристов, аранжировщиков и других специалистов. Программа начинает сниматься задолго до Нового года. В сеть кто-то слил черновую запись "Голубого огонька", на которой Лера Кудрявцева (в розовом) и Яна Кошкина (В голубом) обсуждают замужество.

Диалог:

- Замуж хочешь выйти, да?!

- Очень!

- Покажешь ему потом это видео, что бы знал к чему готовиться!

В ролике девушки изо всех сил танцуют, как будто под музыку, улыбаются. Кудрявцева просто делает вид, что счастлива, а вот Кошкина реально собралась быстро высочить замуж. Она пытается казаться сексуальной, желанной и страстной. Однако без подходящей музыки это выглядит очень странно и даже жутковато!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   голубой огонёк   запись   знаменитости   интересное   прикол   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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316
Lexx Час назад
Ну Янке я бы вдул. А Лерка старовата.
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−37
009hfg2322 51 секунду назад
Р Х - Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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−37
009hfg2322 Минуту назад
РУССО СКРЕПОСТНОЙ ПОДЗАЛУПНЫЙ ХОЛОПО- ЧЕЛЯДЬ !

ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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873
Sexxxton 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−31
Alexandr Fisher 11 минут назад
очередные две пр0стiтутки
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2k
Decapitated Headbanger Полчаса назад
Я фигею с этих редакторов, не могли реально музыку врубить, а на выходе подставить?! 20-е годы пошлого века смотрят на этих рукожопов в [мат]
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34k
Опаньки Полчаса назад
а правда, пусть показывают эту передачу без звука под новый год - всяко интереснее
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−37
009hfg2322 36 минут назад
Едут домой с Украины, бурятский танкист, ростовский гвардеец и московский генерал.
Кто за рулем?

Ответ: водитель рефрижератора
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−37
009hfg2322 37 минут назад
ПИ/ Z ДА ВАШЕЙ АВИАЦИИ !

ПРИБЫЛИ Stormer HVM

ГОТОВТЕ ГРОБЫ И КРЕМАТОРИИ !
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9
Иван Петров 009hfg2322 21 минуту назад
Вы так говорили еще до войны, а уже сколько областей просрали?
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929
Тупняк Час назад
Изначально смотрел без звука, действительно криповое зрелище. Хотя Янка мадам ничё такая))
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1k
Мурчелло Час назад
Эти животные хотят еще и замуж выйти?Кто ж тот счастливчик?
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30k
MatveiVainrub Час назад
"Блестяще" , но если внюхаться то нет .
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12k
сеньор Леонсио Час назад
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