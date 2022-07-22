Болезнь геев: в Нью-Йорке очереди из мужчин на прививку от обезьяньей оспы

Врачи по всему миру пытаются обнаружить и классифицировать симптомы обезьяньей оспы. Вирусологи Великобритании сообщили о двадцати подозреваемых заражённых. Странно, что шесть из девяти подтвержденных пациентов оказались гомосексуальными мужчинами, сообщает газета The Independent. Известно, что зараженные пациенты — мужчины, которые живут половой жизнью и находятся в отношениях с мужчинами.

«Заметная доля случаев в Великобритании и Европе была обнаружена у геев и бисексуальных мужчин. Мы особенно призываем их быть внимательными к симптомам и обращаться за помощью», — отметила главный медицинский советник Сьюзан Хопкинс.