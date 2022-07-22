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Болезнь геев: в Нью-Йорке очереди из мужчин на прививку от обезьяньей оспы

Болезнь геев: в Нью-Йорке очереди из мужчин на прививку от обезьяньей оспы

Автор:
22 июля 2022 08:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   США   америка   геи   интересное   оспа   фото   
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Европейские вирусологи выяснили, что шесть из девяти подтвержденных пациентов с обезьяньей оспой в Великобритании оказались гомосексуальными мужчинами. Теперь учёные работают с появившимися данными, а мужчины в Нью-Йорке решили перестраховаться. Вдруг что случится...

Врачи по всему миру пытаются обнаружить и классифицировать симптомы обезьяньей оспы. Вирусологи Великобритании сообщили о двадцати подозреваемых заражённых. Странно, что шесть из девяти подтвержденных пациентов оказались гомосексуальными мужчинами, сообщает газета The Independent. Известно, что зараженные пациенты — мужчины, которые живут половой жизнью и находятся в отношениях с мужчинами.

«Заметная доля случаев в Великобритании и Европе была обнаружена у геев и бисексуальных мужчин. Мы особенно призываем их быть внимательными к симптомам и обращаться за помощью», — отметила главный медицинский советник Сьюзан Хопкинс.

Британские власти планируют предложить гомосексуальным мужчинам вакцину от обезьяньей оспы, чтобы сдержать и предотвратить новую инфекцию. Об этом сообщает DailyMail.

По странному стечению обстоятельств, в Нью-Йорке уже выстраиваются очереди за прививкой от оспы. При этом в очереди намного больше мужчин, чем женщин.

Ну правильно! А то вдруг что случится...


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   США   америка   геи   интересное   оспа   фото   
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13  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Это очередь не из мужчин, а из 3.14дарасов.
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1k
emporio_ss 14 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Vad 18 минут назад
Мдас...даже добавить нечего...ахренеть...гомосятина поганая...
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12k
ALFIE Час назад
Нормальным можно не париться, короче говоря. но бдительность, тоже. терять не стоит.
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6k
IceBazooka Час назад
И куаркод на лоб
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3k
Александр Едигаров 2 часа назад
6 из 9 остальные 3 так и не признались)
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1k
Тварь 2 часа назад
Болезнь геев: в Нью-Йорке очереди из мужчин на прививку от обезьяньей оспыПосмотреть
Болезнь геев: в Нью-Йорке очереди из мужчин на прививку от обезьяньей оспы
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175
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Перекличка.
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1k
Иван 3 часа назад
Даже природа против этих п.дарасов
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Лучше поставить прививку и трахать обезъян и педиков, чем просто не трахать обезьян и педиков и прививку не ставить. таков, видимо, у них менталитет.
Сжечь бы всю эту очередь.
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12k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Найден нулевой пациент,с которого обезьянья оспа пошла!
Ссылка youtu.be
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