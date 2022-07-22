Болезнь геев: в Нью-Йорке очереди из мужчин на прививку от обезьяньей оспы

Европейские вирусологи выяснили, что шесть из девяти подтвержденных пациентов с обезьяньей оспой в Великобритании оказались гомосексуальными мужчинами. Теперь учёные работают с появившимися данными, а мужчины в Нью-Йорке решили перестраховаться. Вдруг что случится...
Врачи по всему миру пытаются обнаружить и классифицировать симптомы обезьяньей оспы. Вирусологи Великобритании сообщили о двадцати подозреваемых заражённых. Странно, что шесть из девяти подтвержденных пациентов оказались гомосексуальными мужчинами, сообщает газета The Independent. Известно, что зараженные пациенты — мужчины, которые живут половой жизнью и находятся в отношениях с мужчинами.
«Заметная доля случаев в Великобритании и Европе была обнаружена у геев и бисексуальных мужчин. Мы особенно призываем их быть внимательными к симптомам и обращаться за помощью», — отметила главный медицинский советник Сьюзан Хопкинс.
Британские власти планируют предложить гомосексуальным мужчинам вакцину от обезьяньей оспы, чтобы сдержать и предотвратить новую инфекцию. Об этом сообщает DailyMail.
По странному стечению обстоятельств, в Нью-Йорке уже выстраиваются очереди за прививкой от оспы. При этом в очереди намного больше мужчин, чем женщин.
Ну правильно! А то вдруг что случится...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Всего один участник движения White Lives Matter вышел на митинг в Нью-Йорке
- Во время беспорядков в Нью-Йорке полицейский разбил голову пожилому мужчине
- "Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку
- "Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для "Формулы-1" с яхт-клубом, как у Гран-при Монако, но облажались
- В центре Нью-Йорка появился рекламный постер с Юрием Гагариным
Сжечь бы всю эту очередь.