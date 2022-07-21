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Вот что нищета с людьми делает!

Вот что нищета с людьми делает!

Автор:
21 июля 2022 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авто   нищета   номера   номера заклеены   прикол   фото   штраф   
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Никто не хочет платить штрафы, даже обладатели автомобилей стоимостью 65 миллионов рублей.

Жители Москвы сняли на видео, как женщина заклеивает буквы и цифры номера на автомобиле, стоимостью 65 миллионов рублей. То есть правила нарушать мы будем, но платить не хотим! Вот до чего нищета доводит!

Источник:

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Метки: Юмор   авто   нищета   номера   номера заклеены   прикол   фото   штраф   
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11  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 22 минуты назад
Телко еще и безработное, палюбому.
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OporosSkota 9 секунд назад
Хоспади, когда уже этих людей начнут [мат]?
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1k
Dimon 3 минуты назад
В этом вся суть нашей "элиты": пообедаем за 500 евро в ресторане, но сядем на карачки в дорогущей одежде и номер лимузина заклеим! Интересно ложки с вилками тоже прут из кабаков?
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33k
Aleks 3 минуты назад
В нынешних реалиях ей придется гланды до жопы стереть что бы только на обслуживание заработать... Так что предлагаю понять и простить
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31k
Григорий 3 минуты назад
На штрафы папик не даёт денег
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12k
сеньор Леонсио 10 минут назад
Видимо больше сосать уже не может,десны в кровь!
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10k
Rus77 17 минут назад
На машину насосала, а на штрафы ещё нет)
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3k
Дмитрий ! 18 минут назад
Подошел, отклеил.
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