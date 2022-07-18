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35 странных и прекрасных зданий со всего мира

35 странных и прекрасных зданий со всего мира

Автор:
18 июля 2022 15:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Фотоподборка   архитектура   вокруг света   дома   здания   интересное   
908
36

Мир полон удивительной и невероятно красивой архитектуры, и Reddit-сообщество «Странные здания» коллекционирует лучшие примеры. Конечно, некоторые дома выглядят крайне непрактично для тех, кто в них проживает, но как же эффектно они смотрятся!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   архитектура   вокруг света   дома   здания   интересное   
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4  комментария
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Hunson Abadeer Полчаса назад
спасибо за пост
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Андрей Ши 14 минут назад
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4k
bumtester 22 минуты назад
Так вот где живет губка боб!
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Elena Ki 22 минуты назад
Коняшка Посейдона - фсё.
А церковь в скале разве не в Тампере?

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