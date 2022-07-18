35 странных и прекрасных зданий со всего мира

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Мир полон удивительной и невероятно красивой архитектуры, и Reddit-сообщество «Странные здания» коллекционирует лучшие примеры. Конечно, некоторые дома выглядят крайне непрактично для тех, кто в них проживает, но как же эффектно они смотрятся!
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2. Альпийское убежище времен Первой мировой войны, расположенное на высоте 2760 метров, Монте-Кристалло, Италия
3. Этот паб был построен в 1765 году над шахтой и со временем просел с одной стороны. В него сложно зайти трезвым, а выйти пьяным — еще сложнее
5. Хадльгримскиркья: лютеранская церковь в Рейкьявике, Исландия. Проект был разработан в 1937 году, строительство завершилось в 1986 году.
21. Контейнерный дом в пустыне
https://old.reddit.com/r/bizarrebuildings/comments/v31h0e/container_house_in_the_desert/
30. Фасад дома-коллажа от S+ps Architects состоит из старых окон и дверей из других зданий
Источник: — переведено специально для fishki.net
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