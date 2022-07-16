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Художник Роб Хефферан

Художник Роб Хефферан

Автор:
16 июля 2022 22:05
Метки: живопись   картины   художник   
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Роб Хефферан родился в 1968 году в Англии в городе Уоррингтон.
Картины художника поражают своим качеством, умением передавать тепло предметов, обстановку, формы людей и их сущности. Все картины преимущественно выполнены маслами и акриловыми красками. Цвет, свет и текстуры грамотно и сбалансировано сочетаются на полотнах.
В настоящее время Роб Хефферан находится в первых рядах среди художников современного фигуративного искусства.
Приятного просмотра!
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Источник:

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