Художник Роб Хефферан

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Роб Хефферан родился в 1968 году в Англии в городе Уоррингтон.
Картины художника поражают своим качеством, умением передавать тепло предметов, обстановку, формы людей и их сущности. Все картины преимущественно выполнены маслами и акриловыми красками. Цвет, свет и текстуры грамотно и сбалансировано сочетаются на полотнах.
В настоящее время Роб Хефферан находится в первых рядах среди художников современного фигуративного искусства.
Приятного просмотра!
Картины художника поражают своим качеством, умением передавать тепло предметов, обстановку, формы людей и их сущности. Все картины преимущественно выполнены маслами и акриловыми красками. Цвет, свет и текстуры грамотно и сбалансировано сочетаются на полотнах.
В настоящее время Роб Хефферан находится в первых рядах среди художников современного фигуративного искусства.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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