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Не курортный отдых в СССР

Не курортный отдых в СССР

Автор:
16 июля 2022 22:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
256
19
Городские пляжи, фонтаны, берега водохранилищ и другие места, где загорали и купались, не отправляясь на известные курорты.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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18k
Corvus Corax 9 часов назад
На пляже. Муром. Январь 2014. (с) мой.

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29k
Volga_34 43 минуты назад
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34k
Монферран Z V Ø 5 часов назад
Чего не отнимешь - отдых в необорудованных местах в совке был очень развит. Те, кто был победнее вместо Чёрного моря купались, где придётся.
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