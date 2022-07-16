Не курортный отдых в СССР

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Городские пляжи, фонтаны, берега водохранилищ и другие места, где загорали и купались, не отправляясь на известные курорты.
1.
Река Боровка. 22 июля 1967 года. Автор: Николай Парамонов. Оренбургская область, Бузулукский район, поселок Колтубановский.
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5.
Архив Александра Евгеньевича Архипова
На пляже возле ДнепроГЭСа. 7 июля 1954 года. Неизвестный автор. Украинская ССР, г. Запорожье.
На пляже возле ДнепроГЭСа. 7 июля 1954 года. Неизвестный автор. Украинская ССР, г. Запорожье.
8.
Соловецкий монастырь. 1967 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Архангельская область, Соловецкий остров.
9.
На реке Протва в воскресенье. 1968–1973 годы. Автор: Всеволод Тарасевич. Московская область, пгт. Протвино.
17.
«Однажды в полдень на городском пляже "Топольники"». 9 августа 1982 года. Автор: Владимир Соколаев. Новокузнецк.
18.
Архив Дениса Тюленева
После купания. 1985–1986 годы. Неизвестный автор. Калининская область, деревня Берниково.
После купания. 1985–1986 годы. Неизвестный автор. Калининская область, деревня Берниково.
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