В Казахстане местный житель избил мужчину за пророссийские взгляды

Впрочем, вся эта история вполне может оказаться фальшивкой, ведь информационная война идёт по всем фронтам. Но как бы то ни было, похоже, сам факт конфликта из-за за символики спецоперации уже никого не удивляет - похожие инциденты случаются и в России. Несогласные с геополитикой РФ жгут авто, на которых замечают латинские буквы Z и V или просто отказывают военным в помощи. Правда, чаще всего все эти истории заканчиваются извинениями на камеру.