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В Казахстане местный житель избил мужчину за пророссийские взгляды

В Казахстане местный житель избил мужчину за пророссийские взгляды

Автор:
15 июля 2022 09:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   драка   избиение   история из соцсетей   политика   политические взгляды   сво   символика   
1165
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Один из казахстанцев похвалился, что "дерусифицировал" неугодного. На одежде мужчины были нашивки в виде символов спецоперации на Украине.

В казахстанских соцсетях завирусилась история о нападении на мужчину, одетого в камуфляжный костюм с символами спецоперации. Один из местных жителей разобрался с пророссийскими настроениями "типка" как умел - силой и на кулаках.


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В доказательства своей крутизны он приложил фото с окровавленным незнакомцем, который поплатился за свои политические взгляды.



Официальных сообщений в СМИ касательно этой истории пока нет, но сами жители Казахстана, похоже, инциденту не удивлены.



Впрочем, вся эта история вполне может оказаться фальшивкой, ведь информационная война идёт по всем фронтам. Но как бы то ни было, похоже, сам факт конфликта из-за за символики спецоперации уже никого не удивляет - похожие инциденты случаются и в России. Несогласные с геополитикой РФ жгут авто, на которых замечают латинские буквы Z и V или просто отказывают военным в помощи. Правда, чаще всего все эти истории заканчиваются извинениями на камеру.

Источник:

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Метки: Казахстан   драка   избиение   история из соцсетей   политика   политические взгляды   сво   символика   
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27  комментариев
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11k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Русский народ оккупировал свободолюбивый Казахстан! Понастроил Байконуров,и прочих городов! А свободолюбивых казахов веками гадящих в степи,загнал в специально построенные резервации - города(по факту казачьи станицы) и принудил срать в клозетах в позе покорности - сидя! Но вековой гнёт пал,и свободолюбивый народ степей просрёт и разрушит всё построенное захватчиками,и снова будет гордо срать стоя,с высоко поднятой головой,прямо себе на ляшки!
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−68
009lj322 59 секунд назад
Hans - Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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−68
009lj322 3 минуты назад
РУССО СКРЕПОСТНОЙ ПОДЗАЛУПНЫЙ ХОЛОПО- ЧЕЛЯДЬ !

ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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009lj322 5 минут назад
всё живое и мёртвое надо было вы-ебать гниде залупутинской . фюро пи-дер су-ка .
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−68
009lj322 9 минут назад
Z - CКОРО ЭТУ СВАСТИКУ ВАМ ЗАСУНУТ РАСКАЛЁННОЙ КОЧЕРГОЙ В МАМИНУ ПИZ/ - ДУ !

НАРОДЫ ЕВРОПЫ БУДУТ СВОБОДНЫ ОТ ПУТ/ ЛЕРОВСКОГО ФАШИЗМА

ПИ/- ЗДА РАШКУ ВПЕРЕДИ ЖДЁТ -ЭТО ДЕСЯТИЛЕТИЯ РЕПАРАЦИЙ И ИЗОЛЯЦИИ ...
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46k
dima423 9 минут назад
чето странно... нос разбили а очки надеты...и обвешан как то постановочно он все таки этими знаками...похоже на постанову)
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−68
009lj322 9 минут назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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−68
009lj322 9 минут назад
жаль не убил фашика ...
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−30
cryptoGirl.eth 10 минут назад
Вояка херов. Камуфляж и нашивки нацепить сумел, а за себя постоять и за свои взгляды пояснить - нет. ЧМО диванное!
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−132
Thomsen 10 минут назад
<были нашивки в виде символов спецоперации на Украине>
Вот дебилы, что один, что второй. Это шеврон ВСЮР, а никакой не "символ спецоперации". Ребят с такими нашивками в 1920-ом Фрунзе пинками выгнал из Крыма, вообще-то.
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23k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
Ну чо, когда операция по денацификации Казахстана будет?
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627
HalloFreeSpace 13 минут назад
Они думают мы до них не доедем чтоль ?
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92
Maxpechorin 14 минут назад
Скорее всего фэйк, морду набил а очки целые остались
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927
олег 17 минут назад
у вна полно пэрэмог в интернетах .
воспитательная денацификация должна продолжаться.
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2k
Lovels Travel 17 минут назад
ЦИПСОшники резвятся. Вброс.
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2k
Мефодий 24 минуты назад
один нацик хвалится другому -судя по обоям телефона. не палятся ребята. ваще. причём тут Казахстан тогда?
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68
Yury Полчаса назад
Казах-националист и на русском пишет? В свете последних событий не верится..
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551
Alex 38 минут назад
Да чего с этих свиней взять?
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28k
Владимир 39 минут назад
Смотрю там пошло даже быстрее чем на Украине все происходило. На Украине русофобию насаждали лет 30, а тут за пару лет справились.
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