В Казахстане местный житель избил мужчину за пророссийские взгляды

Один из казахстанцев похвалился, что "дерусифицировал" неугодного. На одежде мужчины были нашивки в виде символов спецоперации на Украине.
В казахстанских соцсетях завирусилась история о нападении на мужчину, одетого в камуфляжный костюм с символами спецоперации. Один из местных жителей разобрался с пророссийскими настроениями "типка" как умел - силой и на кулаках.
В доказательства своей крутизны он приложил фото с окровавленным незнакомцем, который поплатился за свои политические взгляды.
Официальных сообщений в СМИ касательно этой истории пока нет, но сами жители Казахстана, похоже, инциденту не удивлены.
Впрочем, вся эта история вполне может оказаться фальшивкой, ведь информационная война идёт по всем фронтам. Но как бы то ни было, похоже, сам факт конфликта из-за за символики спецоперации уже никого не удивляет - похожие инциденты случаются и в России. Несогласные с геополитикой РФ жгут авто, на которых замечают латинские буквы Z и V или просто отказывают военным в помощи. Правда, чаще всего все эти истории заканчиваются извинениями на камеру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот дебилы, что один, что второй. Это шеврон ВСЮР, а никакой не "символ спецоперации". Ребят с такими нашивками в 1920-ом Фрунзе пинками выгнал из Крыма, вообще-то.
воспитательная денацификация должна продолжаться.