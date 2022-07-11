Момент падения дерева на мужчину во время урагана в Москве попал на видео

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Вечером в воскресенье, 10 июля, на Москву обрушилась гроза и штормовые порывы ветра. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Камера наблюдения запечатлела момент падения дерева на мужчину во время урагана.
Инцидент произошел на Украинском бульваре, мужчина скончался на месте. Прокуратура Москвы проводит проверку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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