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Момент падения дерева на мужчину во время урагана в Москве попал на видео

Момент падения дерева на мужчину во время урагана в Москве попал на видео

Автор:
11 июля 2022 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   дерево   инцидент   люди   непогода   падение   ураган   
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Вечером в воскресенье, 10 июля, на Москву обрушилась гроза и штормовые порывы ветра. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Камера наблюдения запечатлела момент падения дерева на мужчину во время урагана.
Инцидент произошел на Украинском бульваре, мужчина скончался на месте. Прокуратура Москвы проводит проверку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Россия   видео   дерево   инцидент   люди   непогода   падение   ураган   
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1  комментарий
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Миха 16 минут назад
сидишь себе, никого не трогаешь, и тут тебе ... судьба ...
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Alex Chebrikov

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