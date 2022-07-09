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Художник Michael James Smith родился в 1976 году в Эссексе.
Талант у молодого человека был с детства. Отец часто брал Майкла с собой на природу, где писал пейзажи. В последствии и сам Майкл стал пейзажистом, и пишет он природу очень реалистично.
Сейчас картины Майкла можно найти в разных галереях, и в интернете можно найти его видео уроки, где он виртуозно показывает процесс написания картин.
Приятного просмотра!
Талант у молодого человека был с детства. Отец часто брал Майкла с собой на природу, где писал пейзажи. В последствии и сам Майкл стал пейзажистом, и пишет он природу очень реалистично.
Сейчас картины Майкла можно найти в разных галереях, и в интернете можно найти его видео уроки, где он виртуозно показывает процесс написания картин.
Приятного просмотра!
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Все пейзажи Michael James Smith являют нам Англию во всей ее красе и природными красотами. Это леса, горы, реки, деревенские дома на берегу рек, луга, пасущиеся животные, море, и восхитительные небо и солнце.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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