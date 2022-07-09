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Художник Майкл Джеймс Смит

Художник Майкл Джеймс Смит

Автор:
09 июля 2022 22:08
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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Художник Michael James Smith родился в 1976 году в Эссексе.
Талант у молодого человека был с детства. Отец часто брал Майкла с собой на природу, где писал пейзажи. В последствии и сам Майкл стал пейзажистом, и пишет он природу очень реалистично.
Сейчас картины Майкла можно найти в разных галереях, и в интернете можно найти его видео уроки, где он виртуозно показывает процесс написания картин.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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1  комментарий
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Vladimir Tolkunov 17 минут назад
Хорошо рисует! Спасибо за пост.
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