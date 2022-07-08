"Слышь,ты, надень свой лифон!": посетительница общественного пляжа в Сочи возмутилась неодетой девушкой

Сочинка произнесла гневный монолог в адрес загоравшей топлес девушки. Тот самый случай, когда мамы негодуют, а папы - в восторге.
Общественный пляж "Чайка" в Сочи. Отдыхающие люди, много детей. Среди загорающих внезапно обнаружилась девушка, снявшая верхнюю часть купальника. Загар получится красивым, а вот настроение женской половине аудитории молодая прелестница испортила напрочь.
Посетительница пляжа возмущается: тут же дети, мужчины. Насчёт детей она, конечно, права, а вот мужчинам зрелище обнаженной женской груди еще никогда не мешало. Не так ли?
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В соцсетях мнения разделились. Что характерно, резко против подобного поведения на пляже были только женщины.
А как вы, друзья, относитесь к оголению тела на публичных пляжах? Возмущаетесь, поддерживаете или вам всё равно?
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АНТИФИШКИ
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К тому же самой показать нечего ...
Как у Вас всё ровно
Лидия Петровна )
А вообще вспомнил статью, в которой описывалась ситуация с европейцами которые явились к туземцам. Местные девушки и женщины не имели привычки прикрывать грудь, но после общения с европейцами начали это делать, тк ну очень уж последние на это дело глазели и обращали внимание.
Я в первую очередь - порядочный человек, а уже потом - мужчина, который любит сиськи.
Поэтому я был бы против этих булочек в открытом виде исключительно из-за детей вокруг... Был бы пляж без детей - пожалуйста, раздевайтесь хоть полностью, я буду только рад это лицезреть.