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"Слышь,ты, надень свой лифон!": посетительница общественного пляжа в Сочи возмутилась неодетой девушкой

"Слышь,ты, надень свой лифон!": посетительница общественного пляжа в Сочи возмутилась неодетой девушкой

Автор:
08 июля 2022 07:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   видео   возмущение   конфликт   нарушение общественного порядка   нудизм   общественный пляж   реакция соцсетей   
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Сочинка произнесла гневный монолог в адрес загоравшей топлес девушки. Тот самый случай, когда мамы негодуют, а папы - в восторге.

Общественный пляж "Чайка" в Сочи. Отдыхающие люди, много детей. Среди загорающих внезапно обнаружилась девушка, снявшая верхнюю часть купальника. Загар получится красивым, а вот настроение женской половине аудитории молодая прелестница испортила напрочь.

Посетительница пляжа возмущается: тут же дети, мужчины. Насчёт детей она, конечно, права, а вот мужчинам зрелище обнаженной женской груди еще никогда не мешало. Не так ли?


В соцсетях мнения разделились. Что характерно, резко против подобного поведения на пляже были только женщины.



А как вы, друзья, относитесь к оголению тела на публичных пляжах? Возмущаетесь, поддерживаете или вам всё равно?

Источник:

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Метки: Сочи   видео   возмущение   конфликт   нарушение общественного порядка   нудизм   общественный пляж   реакция соцсетей   
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70  комментариев
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8k
Ф Ив Час назад
А я считаю, что если девушки хотят обнажаться на пляжах, то пусть обнажаются и дарят радость. Но пусть только будет как в итальянском городе Тропея - там на пляже запрещено раздеваться толстым, старым и некрасивым женщинам.
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31k
Григорий 2 минуты назад
Что за тупость - "заставлять своего мужа не смотреть"?)))) Да мы бы с женой вместе посмотрели и ещё обсудили бы. Дуры мужикам не дают жизни, делая их каблуками, а потом плачут, что он залез на другую, как только она отвернулась.
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33k
Aleks 3 минуты назад
Одна вставила силикона и выставила на показ, вторая завидует.
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7k
Motorola 3 минуты назад
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7k
Motorola 6 минут назад
А меня не устраивает расписная баба с камерой на пляже ...
К тому же самой показать нечего ...
Как у Вас всё ровно
Лидия Петровна )
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1k
Ян 6 минут назад
тема сисек не раскрыта
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1k
Оксид Бетона 7 минут назад
А нормальное видео можно? Без замазывания титешек!
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5k
elektrod161 7 минут назад
Также и в армии, у кого сапоги не по уставу тот и важнее. Есть общепринятые нормы приличия, и для многих такая "реклама" будет неприятной.
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7k
Bisenes 8 минут назад
коммунизм какой то развела.
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170
Ame onna 10 минут назад
Нет, конечно очень симпатично,на то и пляж. А когда ещё так загорать? На пенсии,что ли? Но мне вот например с моим телоумножением слабо. А если красиво,то очень неплохо даже выглядит,надо признать. Другое дело,что солнце...врачи считают,что нельзя топлесс загорать. Онкология там, то се... Прям не знаешь,от чего помереть!...)))
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4k
Умница-красавица 12 минут назад
Знаете, мне например на женщин, забитых татухами, как бывалые сидельцы, тоже не очень приятно смотреть. И на жиробасин обоих полов, которые трясут своим салом. А что делать - на то он и общественный пляж, чтобы каждой твари там было, как говорится..
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6k
Mixalych 13 минут назад
Если человек на пляже хочет выставлять свое богатство напоказ, то пусть выставляет. А мы посмотрим. И дети тоже пусть смотрят. Мальчики могут еще и громко спрашивать и пап, что это у тети такое.
А вообще вспомнил статью, в которой описывалась ситуация с европейцами которые явились к туземцам. Местные девушки и женщины не имели привычки прикрывать грудь, но после общения с европейцами начали это делать, тк ну очень уж последние на это дело глазели и обращали внимание.
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1k
neskaju20 14 минут назад
Я безусловно люблю сиськи, особенно молодые и красивые, но всему свое место. Законом в принципе не запрещено ходить голым, но это не значит, что этим надо пользоваться. Я думаю, что если бы вокруг лежали голые мужчины, то нудистке это врядли бы понравилось.
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2k
Вадим 17 минут назад
Дело в разнице размера, была бы у той единица, эта бы епало не раскрыла!
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462
Alex 19 минут назад
Завидует просто. Самой-то показывать нечего )))
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1k
naf-naf 20 минут назад
Я считаю, во первых, нельзя замазывать на видео титьки, во вторых надо было ближе подойти на видео снять. А то херня какая то, ни чего не видно и не понятно о чем сыр-бор
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31k
Fat Lynx 20 минут назад
Я за сиськи на пляже! Но только за красивые, а не уши спаниеля какого-нибудь.
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13k
Голос Вселенной 21 минуту назад
Если чисто мое мнение.
Я в первую очередь - порядочный человек, а уже потом - мужчина, который любит сиськи.
Поэтому я был бы против этих булочек в открытом виде исключительно из-за детей вокруг... Был бы пляж без детей - пожалуйста, раздевайтесь хоть полностью, я буду только рад это лицезреть.
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46k
dima423 22 минуты назад
Пускай в дубаи пи*дует если ей чето тут не нравится) А мне например нравится... ну и что что дети вокруг? А кто сказал что детям нельзя видеть голую грудь, это она сама придумала? Вообще то это просто человеческое тело, так какого хера его надо стесняться или запрещать? Другое дело если бы они там сексом занялись, тогда это нарушение было бы)
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618
Great Serpent Полчаса назад
Куда больше возмущает вульгарная феня курицы в наколках. А демонстрации годных сисек возмущаются в основном ТП, оных сисек не имеющие. И не нарушению норм приличия возмущаются, а отвлечению мужского внимания от себя. Л - лицемерие.
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9k
DumDum Полчаса назад
Я, как папа, восторга что-то не испытал. Только в глазах рябь какая-то. Наверное давление от волнения подскочило...
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