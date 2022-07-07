Банановая криптовалюта: в ЦАР объявили о создании Sango Coin

При этом на сегодняшний день ЦАР плетется в конце списка по уровню развития экономик. Впрочем, несмотря на то что ЦАР является первой страной в Африке, официально признавшей биткоин, как средство оплаты товаров и услуг, в мире уже есть страна, которая поставила во главе угла развития своей экономики криптовалюту. Не так давно Сальвадор перешел на оплату в биткоинах. Все это было на волне роста стоимости самой дорогой криптовалюты в мире. Сейчас же биткоин переживает не самые лучшие времена, хоть и стоит свыше 20 тысяч долларов.