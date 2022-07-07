Банановая криптовалюта: в ЦАР объявили о создании Sango Coin

Пока мир начинает подозревать, что криптовалюты и NFT-проекты не новый этап в развитии финансовых отношений.
Одна из стран черного континента решила поставить все на "зеро" и создать свою криптовалюту. Центральноафриканская республика всерьез решилась вложиться в крипту. Президент ЦАР не так давно подписал указ о выпуске государственной цифровой монеты, Sango Coin.
Название означает местный язык, а курс будет привязан к бананам, нет к курсу биткоина. Что не очень то и воодушевляет.
Центральный офис новой криптовалюты станет "Обезьяний остров", находящийся недалеко от столицы страны Банги. Правда, чтобы видимо избежать насмешек, теперь остров будет называться "Криптограф". Как уверяет президент, остров будет безналоговой зоной, а кроме штаб-квартире на "Криптографе" будут расположены дворцы, казино и другие увеселительные заведения.
При этом на сегодняшний день ЦАР плетется в конце списка по уровню развития экономик. Впрочем, несмотря на то что ЦАР является первой страной в Африке, официально признавшей биткоин, как средство оплаты товаров и услуг, в мире уже есть страна, которая поставила во главе угла развития своей экономики криптовалюту. Не так давно Сальвадор перешел на оплату в биткоинах. Все это было на волне роста стоимости самой дорогой криптовалюты в мире. Сейчас же биткоин переживает не самые лучшие времена, хоть и стоит свыше 20 тысяч долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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