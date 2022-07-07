FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9204 поста • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Банановая криптовалюта: в ЦАР объявили о создании Sango Coin

Банановая криптовалюта: в ЦАР объявили о создании Sango Coin

Автор:
07 июля 2022 13:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Sango Coin   car   Африка   Банги   биткоин   интересно   криптовалюта   
1261
4

Пока мир начинает подозревать, что криптовалюты и NFT-проекты не новый этап в развитии финансовых отношений.

Одна из стран черного континента решила поставить все на "зеро" и создать свою криптовалюту. Центральноафриканская республика всерьез решилась вложиться в крипту. Президент ЦАР не так давно подписал указ о выпуске государственной цифровой монеты, Sango Coin.

×
×

Название означает местный язык, а курс будет привязан к бананам, нет к курсу биткоина. Что не очень то и воодушевляет.

Центральный офис новой криптовалюты станет "Обезьяний остров", находящийся недалеко от столицы страны Банги. Правда, чтобы видимо избежать насмешек, теперь остров будет называться "Криптограф". Как уверяет президент, остров будет безналоговой зоной, а кроме штаб-квартире на "Криптографе" будут расположены дворцы, казино и другие увеселительные заведения.

При этом на сегодняшний день ЦАР плетется в конце списка по уровню развития экономик. Впрочем, несмотря на то что ЦАР является первой страной в Африке, официально признавшей биткоин, как средство оплаты товаров и услуг, в мире уже есть страна, которая поставила во главе угла развития своей экономики криптовалюту. Не так давно Сальвадор перешел на оплату в биткоинах. Все это было на волне роста стоимости самой дорогой криптовалюты в мире. Сейчас же биткоин переживает не самые лучшие времена, хоть и стоит свыше 20 тысяч долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Sango Coin   car   Африка   Банги   биткоин   интересно   криптовалюта   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Б.Касторский Час назад
Золото, алмазы, уран!!! Вроде всё есть. Ан нет, давайте будем и дальше воровать, продавать и не будем развиваться. Вот крипта!!! И всё, сразу всё станет хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 24 минуты назад
Вещи надо называть своими именами, не криптовалюта - а лохотрон или пирамида!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Полчаса назад
Делайте ваши ставки господа. Кто больше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn Полчаса назад
МММешки черного континента. Халява, сер, она и в Африке халява.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ф Ив Час назад
На самом деле начинание похвальное. Больших вложений не требует, а если выстрелит, то можно получить неплохие дивиденды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 Час назад
А в чем прикол то для страны от этого? какую выгоду они хотят получить? Ценность их этого Сангокона такая же будет как у Бузкоина какого нить)) Да и самому биткоину в любой момент пи*да может прийти неужели это не понятно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32016



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Окунуться в 90-е: порция атмосферных фото того яркого времени
Окунуться в 90-е: порция атмосферных фото того яркого времени
Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека
Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Пукан, квас и конфеты: о Чувашии и Чебоксарах
Пукан, квас и конфеты: о Чувашии и Чебоксарах
Ради ринопластики женщина продала своего ребёнка
Ради ринопластики женщина продала своего ребёнка
Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой
Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#в мире#картинки#Россия#новости#удивительно#милота#подборка
#Юмор#интересно#забавно#Разное#автомир#дтп#сатира#природа#смешно#конфликт
#прикол#факты#люди#автомобили#история#кино#США#знаменитости#Ynews#аварии
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание Добрые короли: какие короли получили почетный титул Добрые короли: какие короли получили почетный титул Вместо футбольного праздника: скандалы и смерти. Как проходил Кубок африканских наций Вместо футбольного праздника: скандалы и смерти. Как проходил Кубок африканских наций Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов Блокчейн-события уходящего года Блокчейн-события уходящего года Африканские священники РПЦ провели первую службу Африканские священники РПЦ провели первую службу

На что жалуетесь?

Вернуться