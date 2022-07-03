Как выглядел самый опасный район Москвы 100 лет назад

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История московского «квартала красных фонарей».
Москва начала XX века - один из самых пёстрых и колоритных городов Российской Империи. Мало кто знает, но ещё 100 лет назад самым опасным районом «первопрестольной» были переулки Трубной улицы. Здесь, начиная с 19 века располагались десятки публичных домов, «славившихся» на всю округу и наводивших страх на заблудших горожан. Сегодня расскажу вам историю этого района и покажу редкие фотографии.
Москва начала XX века - один из самых пёстрых и колоритных городов Российской Империи. Мало кто знает, но ещё 100 лет назад самым опасным районом «первопрестольной» были переулки Трубной улицы. Здесь, начиная с 19 века располагались десятки публичных домов, «славившихся» на всю округу и наводивших страх на заблудших горожан. Сегодня расскажу вам историю этого района и покажу редкие фотографии.
1.
Трубная улица в 1920-х
Место, о котором пойдёт речь в данной статье до революции называлось «Грачёвкой» (ныне Трубная улица). Название данной местности связывают с находившийся здесь в средневековье слободой пушкарей, стрелявших грачами (то есть ядрами). Такая вот интересная московская топонимика. Также к району «Красных фонарей» относились нынешний Пушкарёв, Печатников, Колокольников, Большой Головин и Большой Сергиевский, Большой Сухаревский переулки.
2.
Начало Трубной улицы и угол дома, где располагался известный на всю Москву трактир «Ад»
После пожара 1812 года и почти полного уничтожения застройки района «Грачёвки» его стали массово заселять малоимущие горожане, мелкие мещане, преступники, дамы с низкой социальной ответственностью. В каждом втором строении стали открываться либо публичные дома, либо трактиры.
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3.
Переулки Грачёвки, старые ветхие здания, где находись публичные дома
Ещё в конце 19 века в районе «Грачёвки», представьте, работало несколько десятков публичных домов на любой вкус и кошелёк! Воспользоваться услугами местных увеселительных заведений можно было за 50 копеек – 1 рубль. Самыми популярными домами терпимости считались «Руднёвка», «Мерц», дом Эмилии Хатунцевой и «Ад» (название говорит само за себя).
4.
Деревянные бараки на Грачёвке
Самое интересное, что в царское время проституция была официально разрешена - зачастую подобные кварталы «Красных фонарей» крышевали крупные чиновники, предприниматели и полицейские. В середине 19 века рядом с Грачёвкой открывается так называем «врачебный комитет» при Сретенской полицейской части. В самое сытое время здесь работало не больше 10-15 человек и это на огромный район! Проститутки должны были являться сюда несколько раз в месяц, проходить полное медицинское обследование и даже платить налоги! У каждой «жрицы любви» был специальный регистрационный билет, позволявших легально обслуживать клиентов.
5.
Регистрационный билет для дам с пониженной социальной ответственностью
В конце XIX века преступность в районе, несмотря на близость к Сретенской полицейской части, мягко говоря, зашкаливала. Москвичи, за редким исключением, побаивались появляться в этом районе, как писал Гиляровский, «без кастета». Здесь вас спокойной могли бы обокрасть, избить и ещё чего хуже лишить жизни. Этим и обуславливается отсутствие дореволюционных снимков нынешней Трубной улицы - фотографы «стремались» сюда заходить.
6.
Печатников переулок
В начале XX века городские власти приняли решение полностью уничтожить район московских «Красных фонарей». Проект ревитализации района был разработан к 1906 году. Московская городская дума совместно с крупным бизнесом занялась вопросом расчистки ветхих домов терпимости и застройки их модными доходными строениями. Тогда же Грачёвку переименовали в Трубную улицу, дабы избавиться от дурной славы, закрепившейся за древним московским топонимом.
7.
Новое доходное строение на месте старых публичных домов. 1910-е
К 1917 году на Трубной не осталось ни одного публичного дома. В советское время в оставшихся деревянных и мещанских домиках организовали коммуналки (знали бы жильцы, что находилось здесь раньше). Ныне от старого района Грачёвки остаётся всего лишь пару домиков - их остатки ищите в Большом Сухаревском переулке.
Так закончилась история московского района «Красных фонарей»!
Так закончилась история московского района «Красных фонарей»!
Источник:
АНТИФИШКИ
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