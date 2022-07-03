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Как выглядел самый опасный район Москвы 100 лет назад

Как выглядел самый опасный район Москвы 100 лет назад

Автор:
03 июля 2022 22:06
Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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История московского «квартала красных фонарей».
Москва начала XX века - один из самых пёстрых и колоритных городов Российской Империи. Мало кто знает, но ещё 100 лет назад самым опасным районом «первопрестольной» были переулки Трубной улицы. Здесь, начиная с 19 века располагались десятки публичных домов, «славившихся» на всю округу и наводивших страх на заблудших горожан. Сегодня расскажу вам историю этого района и покажу редкие фотографии.
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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