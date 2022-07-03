Как выглядел самый опасный район Москвы 100 лет назад

4.

Самое интересное, что в царское время проституция была официально разрешена - зачастую подобные кварталы «Красных фонарей» крышевали крупные чиновники, предприниматели и полицейские. В середине 19 века рядом с Грачёвкой открывается так называем «врачебный комитет» при Сретенской полицейской части. В самое сытое время здесь работало не больше 10-15 человек и это на огромный район! Проститутки должны были являться сюда несколько раз в месяц, проходить полное медицинское обследование и даже платить налоги! У каждой «жрицы любви» был специальный регистрационный билет, позволявших легально обслуживать клиентов.