Художник Кэрол Эванс. Акварель

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Кэрол Эванс родилась в Ванкувере. Закончив среднюю школу, она поступила в университет в Виктории, но проучилась там недолго, так как ее интересовала исключительно живопись. Некоторое время художница работала иллюстратором детской литературы, но вскоре проявился серьезный интерес к пейзажной живописи, и Кэрол переехала на острова западного побережья Британской Колумбии. Все свое творчество она посвятила изображению этих прекрасных мест.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Грохочущие волны, великолепные закаты, птицы, парящие над кромкой воды, — все это оживает в работах Кэрол. Ее способность создавать интенсивность цвета в акварели, внимание к тонкости света и деталям сформировали ее неповторимый стиль. С 1981 года Кэрол провела 15 успешных персональных выставок в самых разных местах: Ванкувер, Остров Солт-Спринг, Остров Габриола и Нанаймо. Коллекционеры акварельной живописи во всем мире проявляют большой интерес к ее творчеству.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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