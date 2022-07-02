Художник Кэрол Эванс. Акварель

Кэрол Эванс родилась в Ванкувере. Закончив среднюю школу, она поступила в университет в Виктории, но проучилась там недолго, так как ее интересовала исключительно живопись. Некоторое время художница работала иллюстратором детской литературы, но вскоре проявился серьезный интерес к пейзажной живописи, и Кэрол переехала на острова западного побережья Британской Колумбии. Все свое творчество она посвятила изображению этих прекрасных мест.

Приятного просмотра!

1. 0 Грохочущие волны, великолепные закаты, птицы, парящие над кромкой воды, — все это оживает в работах Кэрол. Ее способность создавать интенсивность цвета в акварели, внимание к тонкости света и деталям сформировали ее неповторимый стиль. С 1981 года Кэрол провела 15 успешных персональных выставок в самых разных местах: Ванкувер, Остров Солт-Спринг, Остров Габриола и Нанаймо. Коллекционеры акварельной живописи во всем мире проявляют большой интерес к ее творчеству.

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