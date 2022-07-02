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Художник Кэрол Эванс. Акварель

Художник Кэрол Эванс. Акварель

Автор:
02 июля 2022 21:56
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   
286
40
Кэрол Эванс родилась в Ванкувере. Закончив среднюю школу, она поступила в университет в Виктории, но проучилась там недолго, так как ее интересовала исключительно живопись. Некоторое время художница работала иллюстратором детской литературы, но вскоре проявился серьезный интерес к пейзажной живописи, и Кэрол переехала на острова западного побережья Британской Колумбии. Все свое творчество она посвятила изображению этих прекрасных мест.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   
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5  комментариев
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134
shaman2000 День назад
Очень
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0
Alex 43 минуты назад
а есть ли пруфы?
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8k
Путинский Бот Час назад
написано красиво, вода получается очень естественно но всё портит эта колхозная лайба!
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20
Алексей 14 часов назад
RDR2
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61k
Опиум для народа 19 часов назад
Красота. На порядок выше всякого жопорукого говна типа дали, пикассо и прочих малевичей.
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