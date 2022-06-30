Посольство США располагается в столице. Сооружение весьма солидное: все окна первых этажей фасада и даже ворота закрыты решётками, кроме основного здания вся территория обнесена забором из красного кирпича с колючей проволокой.

Если пройтись по периметру, можно заметить, что даже столбы возле забора с приваренными к ним железными клиньями, опущенными вниз, чтобы на них нельзя было взобраться. На каждом столбе сверху намотана колючая проволока. Весь комплекс напоминает цитадель.

И это, безусловно, самое значительное посольство в Москве, ни у одной другой страны нет таких условий.

22 июня территории перед посольством дали название «Площадь Донецкой Народной Республики». А недавно над посольством взвился радужный флаг.