Это сделано «в честь месяца ЛГБТ-гордости».
Посольство США располагается в столице. Сооружение весьма солидное: все окна первых этажей фасада и даже ворота закрыты решётками, кроме основного здания вся территория обнесена забором из красного кирпича с колючей проволокой.
Если пройтись по периметру, можно заметить, что даже столбы возле забора с приваренными к ним железными клиньями, опущенными вниз, чтобы на них нельзя было взобраться. На каждом столбе сверху намотана колючая проволока. Весь комплекс напоминает цитадель.
И это, безусловно, самое значительное посольство в Москве, ни у одной другой страны нет таких условий.
22 июня территории перед посольством дали название «Площадь Донецкой Народной Республики». А недавно над посольством взвился радужный флаг.
Сделано это в честь месяца «ЛГБТ-гордости».
К этой инициативе присоединилось и посольство Великобритании.
Посольства других стран такое начинание пока не поддержали.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала
- Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
- В США учитель предложила ученикам поклясться в верности флагу ЛГБТ
- Разоблачитель США: история судов и правды Ассанжа
- Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом
Озабоченные, право слово!
Мне это итак прекрасно известно