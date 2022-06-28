Стоит посмотреть: достойные российские фильмы, тепло встреченные зарубежным зрителем

Почему-то современные российские фильмы принято ассоциировать с отборными помоями, а словосочетание «российский фильм» стало нарицательным и означает что-то непременно плохое. И всё потому, что сейчас часто на большие экраны выходит массмаркет, который снимают с одной целью – за наименьшую сумму заработать наибольшую, из-за чего и сложился такой стереотип. Но есть и художественные фильмы, до просмотра которых доходит не каждый зритель.
Эти фильмы тепло встретили за рубежом, поэтому и нам стоит обратить на них внимание, если это ещё не было сделано.
Картина Александра Ханта, достаточно мрачная и тяжелая для восприятия с открытой концовкой. Леху Штыря играет Алексей Серебряков, причем играет он там «забесплатно». В фильме герой Витька по прозвищу Чеснок, у которого мать повесилась после ухода из семьи отца, уже выпустился из детдома, когда выясняется, что из тюрьмы вышел его отец Леха по кличке Штырь, причем парализованный и без возможности разговаривать. Чеснок решает отвести его в дом инвалидов, чтобы получить квартиру отца.
В фильме – становление не только человека как Человека, но и описание сложностей во взаимоотношениях двух близких по крови, но совершенно безразличных друг другу людей. Заграницей фильм был высоко оценен и попал в список для «Золотого глобуса».
После войны две женщины, работавшие на фронте, пытаются найти спокойствие в мирное время. Одна из них (Дылда) болеет столбняком и воспитывает ребенка. Две женщины пытаются построить новую жизнь, но понимают, что разруха не в городе, а внутри самих людей.
Фильм отметили в Каннах, а также выдвинули на «Оскар».
Фильм Юрия Быкова и его полнометражный дебют. Еще одна картина, где становление персонажей происходит в дороге, точнее даже в погоне. Два совершенно разных человека – один бандит-атеист, другой охотник-верующий. Оба вынуждены убегать от преследователей. Первый – с легкостью убивает ради выживания, второй не понимает, как так можно делать. В итоге всего пути у охотника остается выбор – убить своего попутчика ради выживания, или умереть самому.
Фильм уже более известен массовому зрителю. В 1985 году Земля потеряла связь с космической станцией «Салют-7», и на орбиту направили спасателей, которые принимают решение починить станцию. В итоге на их корабле возникает пожар и у них не остается выбора – нужно устранить поломки «Салюта», иначе они погибнут. Фильм держит зрителя в напряжении все время просмотра.
Фильм о мезальянсе в современной Москве. Медсестра Елена и бизнесмен Владимир живут вне брака, у обоих есть дети от предыдущего брака. Ее сын – бездельник, постоянно в долгах, Владимир его презирает, а мать его чуть ли не боготворит. Фильм о том, на что способны не очень обеспеченные семьи ради благосостояния.
Фильм положительно оценили мировые критики, в Каннах кинокартину удостоили наградой «Особый взгляд», а на других фестивалях картина получила «Нику» и «Золотого орла». Это единственный российский фильм, который Rolling Stone включил в свою подборку из 50 лучших фильмов 2010-х годов.
Все мы пытаемся выйти сухими из воды, и сотрудники полиции – не исключение. Но когда-нибудь приходится платить по счетам. Фильм о том, как один неосторожный проступок может стать началом снежного кома проблем, с каждой из которых все сложнее справиться.
Еще один фильм Юрия Быкова, удостоившийся множества наград, но пропущенный многими российскими зрителями.
Напряженный фильм, рассказывающий нам о сложностях, с которыми столкнулись космонавты при первом выходе в открытый космос. Прокат был неудачным, но фильм заслужил множество положительных отзывов критиков.
Сложный по замыслу, но легкий для просмотра фильм, рассказывающих нам о простом парне, которого окружают непростые люди. Скорее даже – неадекватные. Юмор, драма, любовная линия – в картине все очень тесно связано и не оставит вас в равнодушных.
Многие смотрели этот фильм, повествующий о безрадостной жизни бывшего биолога НИИ, а ныне обычного учителя географии в школе. Тяжелый фильм, в главных героях которого многие россияне могут увидеть себя.
Главный герой – детектив, который мог стать маньяком, но смог это вовремя в себе остановить и стал детективом. Что-то между Шерлоком, Декстером и другими известными детективами. В сериале взяты реально существовавшие маньяки, а также выдуманные персонажи. Компания Netflix купила на сериал права, чтобы транслировать его за рубежом.
Стоит отметить, что это далеко не все фильмы, хорошо встреченные западных зрителем. О других мы расскажем в следующий раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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