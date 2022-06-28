Стоит посмотреть: достойные российские фильмы, тепло встреченные зарубежным зрителем

Картина Александра Ханта, достаточно мрачная и тяжелая для восприятия с открытой концовкой. Леху Штыря играет Алексей Серебряков, причем играет он там «забесплатно». В фильме герой Витька по прозвищу Чеснок, у которого мать повесилась после ухода из семьи отца, уже выпустился из детдома, когда выясняется, что из тюрьмы вышел его отец Леха по кличке Штырь, причем парализованный и без возможности разговаривать. Чеснок решает отвести его в дом инвалидов, чтобы получить квартиру отца.

В фильме – становление не только человека как Человека, но и описание сложностей во взаимоотношениях двух близких по крови, но совершенно безразличных друг другу людей. Заграницей фильм был высоко оценен и попал в список для «Золотого глобуса».