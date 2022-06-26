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Снимки из Союза Советских Счастливых Людей

Снимки из Союза Советских Счастливых Людей

Автор:
26 июня 2022 22:05
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
779
18
В подборке снимков — граждане СССР, сфотографированные в момент большого счастья: рождение ребенка, возвращение домой, объятия любимого человека.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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4k
Умница-красавица 10 часов назад
Моргенштерн здорового человека:
Томилинская птицефабрика им. А. Е. Бадаева. Выращивание молодняка. Семен Мишин-Моргенштерн, 1950 год, Московская обл., МАММ/МДФ.

Источник:
Снимки из Союза Советских Счастливых Людей
Снимки из Союза Советских Счастливых ЛюдейВ подборке снимков — граждане СССР, сфотографированные в момент большого счастья: рождение ребенка, возвращение домой, объятия любимого человека.
Приятного просмотра!
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−23
Shveik Час назад
гавно хвотки
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−23
Shveik Час назад
гавно хвотки
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15k
seller-k 3 часа назад
№13 Подозреваю, что 22 июля 1950 года - это дата рождения именинника, а не время съёмки.
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34k
Монферран Z V Ø 9 часов назад
Вот, испытайте настоящую ностальгию:
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