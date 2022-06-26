Снимки из Союза Советских Счастливых Людей

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В подборке снимков — граждане СССР, сфотографированные в момент большого счастья: рождение ребенка, возвращение домой, объятия любимого человека.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
2.
«Счастье». Виталий Берденников, 25 августа 1952 года, Архангельская обл., г. Шенкурск, из архива Александры Логиновой.
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3.
«Демобилизованный Николай Молчанов вернулся домой - для местных девушек это событие немаловажное...». Всеволод Тарасевич, 1956 год, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., пос. Боково-Антрацит, МАММ/МДФ.
4.
Томилинская птицефабрика им. А. Е. Бадаева. Выращивание молодняка. Семен Мишин-Моргенштерн, 1950 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
9.
«Завтра – воскресенье!». Всеволод Тарасевич, 1954 год, Сталинградская обл., совхоз «Крепь», МАММ/МДФ.
12.
«Последний день детства». Сергей Васильев, 1970-е, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
13.
День рождения. Студенты журфака выехали на пикник. Илья Чирков, 22 июля 1950 года, Татарская АССР, , о-в Свияжск, из архива Ильи Прокофьевича Чиркова.
15.
Городской роддом. Сергей Васильев, декабрь 1977 года, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
Источник:
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Томилинская птицефабрика им. А. Е. Бадаева. Выращивание молодняка. Семен Мишин-Моргенштерн, 1950 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
Источник:
Приятного просмотра!