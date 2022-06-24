«Все такие умные стали, забастовки у нас!»: директор уральского завода перестал выплачивать зарплату из-за спецоперации

При этом Тасаков заявил, что извиняться ни перед кем не собирается. Он сравнил спецоперацию с Великой Отечественной войной и отметил, что в то время никто забастовки не устраивал.

«Все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370», — добавил гендиректор.

По его словам, на днях рабочие получат деньги за апрель, а тех, кто не участвует в забастовке, рассчитают полностью.