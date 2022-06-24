«Все такие умные стали, забастовки у нас!»: директор уральского завода перестал выплачивать зарплату из-за спецоперации

Руководство Уральского компрессорного завода с апреля 2022 года не выплачивало заработную плату своим рабочим. Директор завода рассказал, что проблемы с выплатой зарплат возникли из-за спецоперации. Управляющий сравнил нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной войной и отметил, что тогда никто не был против
Следственный отдел по Октябрьскому району СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) на Уральском компрессорном заводе, сообщает портал 66.ru.
Генеральный директор завода Денис Тасаков объяснил, что проблемы с деньгами возникли из-за спецоперации.
«Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы — маленькие и оказались последними в этой цепочке», — пояснил Тасаков в разговоре с ЕАН.
При этом Тасаков заявил, что извиняться ни перед кем не собирается. Он сравнил спецоперацию с Великой Отечественной войной и отметил, что в то время никто забастовки не устраивал.
«Все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370», — добавил гендиректор.
По его словам, на днях рабочие получат деньги за апрель, а тех, кто не участвует в забастовке, рассчитают полностью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И не было кредитов у людей.
Однобокое сравнение у директора.
Может он просто слишком туп для этой должности.
Во-вторых, он намекает, что наши спецоператоры мешают ему платить - штраф ему за дискредитацию.
В-третьих, уверен, во время ВОВ он прошёлся бы к стенке за свои выкрутасы.
Далее, гособоронзаказ полностью оплачен, пусть не гонит. И вообще, непонятно, чем его не устраивают умные люди? Много бы он с тупыми наработал?
Сейчас у нас капитализм, и УКЗ - акционерное общество, причем раскрытия структуры собственности я не нашел. То есть рабочие горбатятся на каких-то неизвестных буржуев, в число которых наверняка входит и директор. С чего бы им это делать бесплатно? Вообще-то работник, которому не надо платить зарплату, называется раб. У нас вроде не рабовладение пока что? А если владельцы УКЗ такие патриоты, может, будут рабочим зарплаты из собственных денег платить? Или они только прибыль готовы получать, а убытки пусть рабочие оплачивают?
А если подходить более глобально, то сравнивать надо не с Великой Отечественной, а с Первой мировой. Очень похоже: люди на фронте гибнут за Родину, а обнаглевшие буржуи в тылу жиреют, прикрываясь патриотизмом. Руководству страны неплохо бы вспомнить, чем тогда всё в итоге закончилось, в том числе для тогдашнего руководства.
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
это как? останутся только те, кто бастовал?
Трудяги что, святым духом питаться должны? Их никто за спасибо не накормит и товаров в магазине не даст.
Гнать в шею, причем немедленно.
И самое интересное что КЗОТ обязателен к выполнению даже частникам!