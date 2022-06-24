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«Все такие умные стали, забастовки у нас!»: директор уральского завода перестал выплачивать зарплату из-за спецоперации

«Все такие умные стали, забастовки у нас!»: директор уральского завода перестал выплачивать зарплату из-за спецоперации

Автор:
24 июня 2022 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   завод   закон   зарплата   интересное   рабочие   урал   фото   
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Руководство Уральского компрессорного завода с апреля 2022 года не выплачивало заработную плату своим рабочим. Директор завода рассказал, что проблемы с выплатой зарплат возникли из-за спецоперации. Управляющий сравнил нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной войной и отметил, что тогда никто не был против

Следственный отдел по Октябрьскому району СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) на Уральском компрессорном заводе, сообщает портал 66.ru.

Генеральный директор завода Денис Тасаков объяснил, что проблемы с деньгами возникли из-за спецоперации.

«Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы — маленькие и оказались последними в этой цепочке», — пояснил Тасаков в разговоре с ЕАН.

При этом Тасаков заявил, что извиняться ни перед кем не собирается. Он сравнил спецоперацию с Великой Отечественной войной и отметил, что в то время никто забастовки не устраивал.

«Все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370», — добавил гендиректор.

По его словам, на днях рабочие получат деньги за апрель, а тех, кто не участвует в забастовке, рассчитают полностью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   завод   закон   зарплата   интересное   рабочие   урал   фото   
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30  комментариев
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Сейчас всю ху-й-ню можно на спецоперацию валить... а в случае чего: "Вы чего спецоперация же! Вы что, против СВО?.. Пи-да-ра-сы!"
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12k
Виталий Касандров 3 минуты назад
Ну во время ВОВ такой директор ,уже был бы на Колыме, если конечно под расстрел не попал жертва аборта от то есть сталинизма.
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2k
GROMOZEKA 9 минут назад
Толковый и порядочный руководитель, берет кредит и расплачивается с работниками
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3k
Александр Едигаров 15 минут назад
В Великую отечественную жильем обеспечивали и питанием.
И не было кредитов у людей.
Однобокое сравнение у директора.
Может он просто слишком туп для этой должности.
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63
Аврашалом Маркович 16 минут назад
Во-первых, у нас не война, а спецоперация.
Во-вторых, он намекает, что наши спецоператоры мешают ему платить - штраф ему за дискредитацию.
В-третьих, уверен, во время ВОВ он прошёлся бы к стенке за свои выкрутасы.
Далее, гособоронзаказ полностью оплачен, пусть не гонит. И вообще, непонятно, чем его не устраивают умные люди? Много бы он с тупыми наработал?
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1k
Alexander Gorn 20 минут назад
Во время Великой Отечественной в стране был социализм, и заводы принадлежали государству, а само государство - рабочим и крестьянам. То есть люди фактически работали на самих себя. И директор у них зачастую был таким же вчерашним рабочим, который еще недавно у соседнего станка стоял.

Сейчас у нас капитализм, и УКЗ - акционерное общество, причем раскрытия структуры собственности я не нашел. То есть рабочие горбатятся на каких-то неизвестных буржуев, в число которых наверняка входит и директор. С чего бы им это делать бесплатно? Вообще-то работник, которому не надо платить зарплату, называется раб. У нас вроде не рабовладение пока что? А если владельцы УКЗ такие патриоты, может, будут рабочим зарплаты из собственных денег платить? Или они только прибыль готовы получать, а убытки пусть рабочие оплачивают?

А если подходить более глобально, то сравнивать надо не с Великой Отечественной, а с Первой мировой. Очень похоже: люди на фронте гибнут за Родину, а обнаглевшие буржуи в тылу жиреют, прикрываясь патриотизмом. Руководству страны неплохо бы вспомнить, чем тогда всё в итоге закончилось, в том числе для тогдашнего руководства.
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13k
Limon 36 минут назад
А у нас то понос, то золотуха... Можно этим прикрыться и еще деньги с людей брать за то, что они на работу ходят.
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919
Егор 36 минут назад
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, собирают доказательную базу."

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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1k
Дро4ер Полоумный 41 минуту назад
Сейчас вылезут поцреоты и пояснят за ситуацию
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16k
Пронька Грезной 43 минуты назад
"По его словам, на днях рабочие получат деньги за апрель, а тех, кто не участвует в забастовке, рассчитают полностью."

это как? останутся только те, кто бастовал?
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11
Вениамин 46 минут назад
Кстати, во время ВОВ, за невыплату довольствия на предприятии , скорее всего в солнечный Магадан.
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34k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 46 минут назад
кажись кто то ужи переел
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11
Вениамин 47 минут назад
Уголовку патриотизмом прикрыл. Умно.
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4k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
Я уверен, себе данный упырь зарплату начисляет вовремя, возможно даже с опережением.
Трудяги что, святым духом питаться должны? Их никто за спасибо не накормит и товаров в магазине не даст.
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1k
Sergius SPb Час назад
Какая война? Спец.операция же. Так что, плати,сука зарплату!
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17k
Алексей Теуш Час назад
Только один вопрос: себе и офису директор тоже зарплату задерживает?
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132
Terrible zZz Час назад
Себе директор поди вовремя платит. И премию за хорошую работу себе любимому выписывает.
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78
oldlysyi Час назад
А сам директор получил зарплату?
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17k
Наталья Час назад
Руководство завода банально сваливает собственную некомпетентность на всех, кроме себя, причем с нарушениями действующего законодательства.
Гнать в шею, причем немедленно.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Прямое нарушение Российского законодательства! На 3 и более дней задержка зарплаты, и можно выходить и не работать, а после суда, предприятие, которое она проиграет, обязана будет выплатить всю зарплату в полном объеме. + штрафы предусмотрены.
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6k
workmen77 2 часа назад
С одной стороны директор прав: это только по ТВ пропагандисты говорят, то нам "класть на их санкции", а на деле это крах некоторых производств и директор не может со своего кармана выплатить зарплату, но с другой стороны призывать работников её не требовать - идиотизм, они для этого и на работу ходят.
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