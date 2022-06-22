Между миром и войной: СССР в июне 1941 года

328
15
1
Фотографии, сделанные до и после 22 июня.
1.
«Завтра была война». Из серии «За день до войны». Евгений Халдей, 21 июня 1941 года, Пензенская обл., с. Лермонтово, МАММ/МДФ.
2.
«Война началась». Митинг на заводе «Серп и Молот» 22 июня 1941 года. Выступает помощник мастера стана «300» прокатного цеха И. Ф. Пономарев. Сергей Коршунов, 22 июня 1941 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
3.
Выпускницы 1941 года. 20 июня 1941 года, Орловская обл., Дятьковский р-н, пос. Бытошь, из архива Сергея Никоненко.
5.
Ополченцы под Москвой. Сборы и раздача оружия. Аркадий Шайхет, июнь - август 1941 года, Московская обл., частное собрание.
8.
Перед войной. июнь 1941 года, Татарская АССР, Апастовский р-н, с. Апастово, из архива Елены Ореховой.
11.
Рабочие завода «Серп и молот» слушают по радио объявление о начале войны. Иван Шагин, 22 июня 1941 года, г. Москва, ул. Золоторожский Вал
12.
Объявление о начале Великой Отечественной войны. Улица 25-го Октября. Евгений Халдей, 22 июня 1941 года, г. Москва, ул. 25 Октября
13.
Первые дни войны, мобилизация в РККА. Александр Устинов, 22 - 30 июня 1941 года, г. Москва, Союз фотохудожников России.
16.
Видео 1 минута
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
Метки: СССР история люди страна фотографии
Новости партнёров