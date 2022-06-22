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Между миром и войной: СССР в июне 1941 года

Между миром и войной: СССР в июне 1941 года

Автор:
22 июня 2022 19:45
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Фотографии, сделанные до и после 22 июня.

Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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9k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Бог мой, как же страшно...
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2k
Lovels Travel 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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