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В Самаре мужчина сделал 116 левых переводов и «заработал» 2 млн рублей

В Самаре мужчина сделал 116 левых переводов и «заработал» 2 млн рублей

Автор:
22 июня 2022 05:16
Метки: Сбербанк   деньги   мошенничество   самара   
2090
1

В Самаре закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Предприимчивого самарца обвиняют в краже и отмывании денег.

По версии следствия, мужчина переводил 19 тысяч рублей с карты Сбербанка на счет в банке ВТБ, используя приложение «Сбербанк Онлайн». Из-за технической ошибки деньги с первого счета не списались, но сумма всё равно поступила на вторую карту.

— Обнаружив ошибку в мобильном приложении, мужчина решил использовать это в свою пользу. Он провел 116 таких переводов и незаконно получил на счет в банке ВТБ 2 миллиона 204 тысячи рублей, — пояснили в прокуратуре Самарской области.

Чтобы не вызвать подозрений, часть денег самарец перевел на счета знакомых, а остаток потратил на оплату недвижимости и покупку различных товаров.

Уголовное дело направили в суд.

Теперь ушлому жителю грозит 10 лет лишения свободы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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12  комментариев
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1k
lumnoko 3 часа назад
Лучше расскажите как не "спалиться" при таких обстоятельствах.
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1k
Алексей Гулевич 17 минут назад
после первого надо было может официально заявить, что карту похитили - и быстренько напереводить - если конечно не под камерами )))
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2k
Dema 18 минут назад
Вот если бы 2 млрд. снял условно бы дали.
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257
ilavev Полчаса назад
Похоже обнаружив это ошибку, жажда легкий денег у него вообще мозг отключила, это же все равно, что воровать перед камерами, при этом одной рукой сгребать деньги себе в корман, а другой тыкать паспортом в камеру.
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1k
Нюся 44 минуты назад
Есть такая прибаутка. Не за то цыган лупит сына, что украл, а за то, что попался.
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77
dm.star2011 Час назад
зато если банк у вас деньги "спишет" то его руководство на 10 лет не сядет никогда. будет как только что в тиньков-потанин банке. " там чё то не сложилось и деньги с вашего счёта пропали. ПУФФФ-ВСЁ!!!"
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Так на какие кнопки жмакать-то?!?!? Друг спрашивает...
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