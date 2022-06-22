В Самаре мужчина сделал 116 левых переводов и «заработал» 2 млн рублей

В Самаре закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Предприимчивого самарца обвиняют в краже и отмывании денег.
По версии следствия, мужчина переводил 19 тысяч рублей с карты Сбербанка на счет в банке ВТБ, используя приложение «Сбербанк Онлайн». Из-за технической ошибки деньги с первого счета не списались, но сумма всё равно поступила на вторую карту.
— Обнаружив ошибку в мобильном приложении, мужчина решил использовать это в свою пользу. Он провел 116 таких переводов и незаконно получил на счет в банке ВТБ 2 миллиона 204 тысячи рублей, — пояснили в прокуратуре Самарской области.
Чтобы не вызвать подозрений, часть денег самарец перевел на счета знакомых, а остаток потратил на оплату недвижимости и покупку различных товаров.
Уголовное дело направили в суд.
Теперь ушлому жителю грозит 10 лет лишения свободы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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