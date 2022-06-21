Индийский Мавроди: история успеха с печальным концом

Более эпичной истории вы сегодня не услышите. Нас постоянно ругают за то, что в России прогресс запаздывает на несколько десятилетий. По крайней мере так было до недавнего времени.
Лакмусовой бумажкой является прогресс мошеннических схем. Сейчас сложно представить, что все россияне повально начнут вкладываться в сетевой маркетинг или другие мутные схемы по "быстрому обогащению без особых вложений и навыков", а вот в Индии эти схемы до сих пор успешны.
Недавно стало известно, что один индийский Мавроди устроил одну из крупнейших в истории мошеннических пирамид. И, как многие догадались, связано это с криптовалютами. Индиец создал цифровой проект GainBitcoin, предлагая своим вкладчикам каждый месяц 10% выручки от их вклада.
Таким образом он насобирал больше триллиона индийских рупий, что в переводе на доллары почти 13 миллиардов.
Самое забавное, что на все средства он вкладывался в биткоин. В итоге индуса погубило не последнее крутое пике курса криптовалюты, а остановка сердца. Горе Мавроди умер, а вместе с ним в могилу ушел доступ к 80 тысяча биткоинов, которые нельзя заполучить без ключа шифрования от кошелька.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ключ для кошелька вряд ли хранился только в голове.
Хотелось бы узнать как он умер, не было ли не теле следов от утюга, например?