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Индийский Мавроди: история успеха с печальным концом

Индийский Мавроди: история успеха с печальным концом

Автор:
21 июня 2022 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   биткоин   интересно   крипта   мавроди   мошенники   развод   сетевой маркетинг   
3280
4

Более эпичной истории вы сегодня не услышите. Нас постоянно ругают за то, что в России прогресс запаздывает на несколько десятилетий. По крайней мере так было до недавнего времени.

Лакмусовой бумажкой является прогресс мошеннических схем. Сейчас сложно представить, что все россияне повально начнут вкладываться в сетевой маркетинг или другие мутные схемы по "быстрому обогащению без особых вложений и навыков", а вот в Индии эти схемы до сих пор успешны.

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Недавно стало известно, что один индийский Мавроди устроил одну из крупнейших в истории мошеннических пирамид. И, как многие догадались, связано это с криптовалютами. Индиец создал цифровой проект GainBitcoin, предлагая своим вкладчикам каждый месяц 10% выручки от их вклада.

Таким образом он насобирал больше триллиона индийских рупий, что в переводе на доллары почти 13 миллиардов.

Самое забавное, что на все средства он вкладывался в биткоин. В итоге индуса погубило не последнее крутое пике курса криптовалюты, а остановка сердца. Горе Мавроди умер, а вместе с ним в могилу ушел доступ к 80 тысяча биткоинов, которые нельзя заполучить без ключа шифрования от кошелька.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   биткоин   интересно   крипта   мавроди   мошенники   развод   сетевой маркетинг   
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11  комментариев
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4
Иосиф Виссарионович 2 часа назад
Лох не мамонт)))
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10k
Мистер Фикс Полчаса назад
Что такое биткоин? Чем он обеспечен?
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294
Денис Мистер Фикс Полчаса назад
Лохами которые в него вкладываются....
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54
Сигизмунд Лазаревич Денис 13 минут назад
Впрочем как и любая другая фиатная валюта. Всё на сказках и доверии построено.
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8k
RRK Полчаса назад
Если это так, то записи доступа к кошелькам у него однозначно где-то должны быть. По статистике на сегодня на "забытых" кошельках хранится несколько млрд долларов и с каждым годом эта цифра только растет.
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8k
RRK Полчаса назад
Раньше клады искали в земле, сегодня ищут в компах))
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2k
ЛунныйКотэ 39 минут назад
Да да умер , мы все верим)
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15k
Bill 49 минут назад
80 тыс биткоинов сегодня стоят $1,6 млрд. Откуда взялись 13?
Ключ для кошелька вряд ли хранился только в голове.
Хотелось бы узнать как он умер, не было ли не теле следов от утюга, например?
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983
Aleksei 57 минут назад
Действительно эпично!
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9k
Hunson Abadeer Час назад
пипец.. плакали денежки
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4k
Горожанин 2 часа назад
Красиво ушел)
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Александр Невский
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