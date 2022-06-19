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Магазины Москвы в 1959 году, 2 часть

Магазины Москвы в 1959 году, 2 часть

Автор:
19 июня 2022 22:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
482
40
Серия фотографий товаров и цен в московских магазинах и уличная торговля в 1959 году. Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic".
Для сравнения - средняя зарплата в те годы - 700-800 руб.
Интересного вам просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 6 часов назад
Хорошие картинки. Мне так нравится еще стиль оформления магазинов тех времен. И не столичных магазинов, а в глубинке. Благо сам застал. Массивные деревянные прилавки, витрины стеклянные.
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4k
Elmaestro 3 часа назад
т.е. на среднюю зп 800р можно было позволить себе купить 8 пододеяльников по 100р?
ну чтож, видимо это были "лучшие времена"
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10k
Alex Djeff 5 часов назад
Надо же! Моя жена и сейчас эту машинку использует. Главное всё работает, а она старше жены на 20 лет!
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7k
Billi_Bons 5 часов назад
A где крики «либеройдов» о том, что это всё неправда, что это всё декорации «Мосфильма», что ничего в СССР хорошего не было?
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437
imho Billi_Bons Час назад
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242
Сергей 6 часов назад
Цены где? Что за халтура.
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