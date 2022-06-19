Магазины Москвы в 1959 году, 2 часть

482
40
Серия фотографий товаров и цен в московских магазинах и уличная торговля в 1959 году. Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic".
Для сравнения - средняя зарплата в те годы - 700-800 руб.
Интересного вам просмотра!
Для сравнения - средняя зарплата в те годы - 700-800 руб.
Интересного вам просмотра!
×
×
40.
1 часть была 1 год назад, если интересно, то смотрите здесь: Магазины Москвы в 1959 году
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Метки: СССР история люди страна фотографии
Новости партнёров
ну чтож, видимо это были "лучшие времена"
Я, будучи полутора лет отроду, чего-то там повернул ... и всё.
3-4 мастера пытались починить .... хрен там.
Никто, ничего не нашёл. Всё нормально ... но не работает.
И тока я сам, лет 15 назад, разобрал по винтику, вычистил, заново собрал и смазал. Заработала зараза, как должна.