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Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 2 часть

Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 2 часть

Автор:
19 июня 2022 21:54
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Продолжаем большую серию фотографий из жизни первого космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968).
Интересного вам просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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