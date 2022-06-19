Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 2 часть

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Продолжаем большую серию фотографий из жизни первого космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968).
Интересного вам просмотра!
Интересного вам просмотра!
2.
Сергей Королев принимает у Гагарина экзамен по материальной части корабля Восток-1, январь 1961 года
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5.
Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов отправляются на стартовую площадку космодрома Байконур, 12 апреля 1961 года
21.
С места посадки вертолетом НИИ ВВС Ю. Гагарин был доставлен на авиабазу Энгельс, 12 апреля 1961 года
25.
В кабинете начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта И.К. Бровко , фото Бойчук А.И., 12 апреля 1961
27.
К самолёту Юрия Гагарина сопровождает один из инженеров-разработчиков скафандра космонавта Ота Митхрабанович Бахрамов, 12 апреля 1961
28.
Гагарин покидает авиабазу в Энгельсе, 12 апреля 1961 года. Слева от Гагарина зам. главкома ВВС генерал-полковник авиации Ф. Агальцов
31.
Первая табличка на месте приземления капсулы корабля Восток-1.
Как на самом деле происходило это?
Место, где приземлился первый космонавт мира, люди назвали Гагаринским полем. С первых же дней оно привлекло внимание не только жителей Саратовской области и нашей страны, но и зарубежных гостей.
С одной стороны — несколько унылый пейзаж, брошенное людьми место, про которое вспоминают только когда наступает юбилейный День Космонавтики.
С другой — место обитаемое, посещается брачующимися парами, космонавтами и т.д.
И вообще, мест на Земле, где приземлился первый космонавт, не так уж много…ОДНО!
Сначала на месте приземления Ю.А.Гагарина вкопали столбик с дощечкой, на которой была надпись: «Не трогать. 12.04.61. 10 ч.55 мин. Моск. врем.».
Через год здесь соорудили небольшой постамент. Ныне на месте приземления возвышается обелиск с космической ракетой и памятником Ю.А.Гагарину.
У обелиска посажены деревья: ели, березы, клены, белые акации, а на склоне оврага — аллея вязов. От магистральной дороги к месту приземления Гагарина ведет узкая асфальтированная дорога, окаймленная пирамидальными тополями.
Приземление первого космонавта мира на Саратовской земле не планировалось, его ожидали в районе Казахстана. Но поскольку орбита Гагарина оказалась выше расчетной на 40 километров, изменились дальность и время полета.
На высоте 7 тысяч, согласно программе полета, Юрий Алексеевич катапультировался из кабины корабля и на парашюте стал опускаться на Землю.
Многие люди до сих пор путают место приземления космонавта и кабины корабля. В официальной печати сообщалось, что Ю.А.Гагарин приземлился «в заданном районе» в кабине корабля «Восток». Это неправда. Юрий Алексеевич автономно приземлился на парашюте.
«Заданный район» недолго был секретным, но в печати и ныне нет-нет да и появится это выражение — заданный район. Он теперь известен: деревня Смеловка Терновского (ныне Энгельского) района Саратовской области, в 27 километрах южнее города Энгельса. Географические координаты: 51°16' северной широты и 45°59' восточной долготы.
Продолжение будет в следующие выходные.
Первая часть здесь: Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях
Как на самом деле происходило это?
Место, где приземлился первый космонавт мира, люди назвали Гагаринским полем. С первых же дней оно привлекло внимание не только жителей Саратовской области и нашей страны, но и зарубежных гостей.
С одной стороны — несколько унылый пейзаж, брошенное людьми место, про которое вспоминают только когда наступает юбилейный День Космонавтики.
С другой — место обитаемое, посещается брачующимися парами, космонавтами и т.д.
И вообще, мест на Земле, где приземлился первый космонавт, не так уж много…ОДНО!
Сначала на месте приземления Ю.А.Гагарина вкопали столбик с дощечкой, на которой была надпись: «Не трогать. 12.04.61. 10 ч.55 мин. Моск. врем.».
Через год здесь соорудили небольшой постамент. Ныне на месте приземления возвышается обелиск с космической ракетой и памятником Ю.А.Гагарину.
У обелиска посажены деревья: ели, березы, клены, белые акации, а на склоне оврага — аллея вязов. От магистральной дороги к месту приземления Гагарина ведет узкая асфальтированная дорога, окаймленная пирамидальными тополями.
Приземление первого космонавта мира на Саратовской земле не планировалось, его ожидали в районе Казахстана. Но поскольку орбита Гагарина оказалась выше расчетной на 40 километров, изменились дальность и время полета.
На высоте 7 тысяч, согласно программе полета, Юрий Алексеевич катапультировался из кабины корабля и на парашюте стал опускаться на Землю.
Многие люди до сих пор путают место приземления космонавта и кабины корабля. В официальной печати сообщалось, что Ю.А.Гагарин приземлился «в заданном районе» в кабине корабля «Восток». Это неправда. Юрий Алексеевич автономно приземлился на парашюте.
«Заданный район» недолго был секретным, но в печати и ныне нет-нет да и появится это выражение — заданный район. Он теперь известен: деревня Смеловка Терновского (ныне Энгельского) района Саратовской области, в 27 километрах южнее города Энгельса. Географические координаты: 51°16' северной широты и 45°59' восточной долготы.
Продолжение будет в следующие выходные.
Первая часть здесь: Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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