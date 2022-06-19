Художник Игорь Прищепа. Русский пейзаж

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Художник Игорь Прищепа родился в 1972 году в городе Казани. Там же закончил Художественное училище.
В картины художника нужно всмотреться, увидеть тонкую тропинку в лесу, почувствовать прохладу и прозрачность воды в ручье, ветерок, который пахнет лесом и ягодными полянами. И захочется пройти босиком по тёплой земле, просто поваляться на берегу тихой речки, никуда не спешить и дышать этим вечным спокойствием, и этой красотой.
Приятного просмотра!
В картины художника нужно всмотреться, увидеть тонкую тропинку в лесу, почувствовать прохладу и прозрачность воды в ручье, ветерок, который пахнет лесом и ягодными полянами. И захочется пройти босиком по тёплой земле, просто поваляться на берегу тихой речки, никуда не спешить и дышать этим вечным спокойствием, и этой красотой.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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