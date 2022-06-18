Пустые улицы двух столиц

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Интересные фотографии Москвы и Ленинграда.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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12.
Архив Владимира Александровича Карлова
Московские набережные и улицы конца 1980-х годов. Автор: Алексей Быстров. Москва.
Московские набережные и улицы конца 1980-х годов. Автор: Алексей Быстров. Москва.
14.
Архив Владимира Александровича Карлова
Ленинградские улицы. Март – апрель 1957 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Ленинград.
Ленинградские улицы. Март – апрель 1957 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Ленинград.
18.
Архив Александра Николаевича Одинокова
Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР (бывший Казанский собор). Май – июнь 1957 года. Автор: А. Л. Скороспехов. Ленинград.
Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР (бывший Казанский собор). Май – июнь 1957 года. Автор: А. Л. Скороспехов. Ленинград.
19.
Петровский спуск на Адмиралтейской набережной. 1946–1949 годы. Автор: Сергей Шиманский. Ленинград.
23.
Архив Александра Николаевича Одинокова
Мало-Конюшенный и Театральный мосты. Май 1972 года. Автор: Б. Рабинович. Ленинград.
Мало-Конюшенный и Театральный мосты. Май 1972 года. Автор: Б. Рабинович. Ленинград.
27.
Архив Владимира Александровича Карлова
Вид на собор Воскресения Христова на Крови. Июнь – август 1960 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Ленинград.
Вид на собор Воскресения Христова на Крови. Июнь – август 1960 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Ленинград.
Источник:
АНТИФИШКИ
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