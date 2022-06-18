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Пустые улицы двух столиц

Пустые улицы двух столиц

Автор:
18 июня 2022 22:05
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
364
28
Интересные фотографии Москвы и Ленинграда.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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4k
Умница-красавица 2 часа назад
Хочу на аллею Летнего сада в 1969 г, а не вот это вот все…
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14k
vikklu 2 часа назад
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