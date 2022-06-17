Художник Александр Шевелёв. Русский пейзаж

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С 1989 года участник областных и республиканских выставок. Работы художника Александра Шевелёва находятся в Рыбинском историко-художественном музее, музее города Молога, у губернатора Ярославской области, в АО "Московит", в собственности НПО "Сатурн" (Рыбинские моторы),в Государственной Думе ФС РФ, частных собраниях Москвы, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Ярославля, а так-же в Германии, США, Финляндии, Швеции, Голландии.

Художник Александр Шевелёв является талантливейшим художников нашей современности. Его работы выполнены в лучших традициях школы русской реалистической живописи в жанре пейзаж, городской пейзаж, натюрморт. Большой опыт и мастерство художник наработал в Эрмитаже занимаясь свободной копийной практикой.

"Его искусство стремится к умиротворённой гармонии. В подчеркнуто горизонтальных построениях композиций - покой и равновесие. Большие цветовые объёмы, насыщенные множеством деталей и оттенков цвета, придают его картинам торжественное звучание".