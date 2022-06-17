Художник Александр Шевелёв. Русский пейзаж

68
43
Художник Александр Шевелёв в 1964 года в селе Шереховичи Новгородской области.
В 1984 году закончил Ярославское художественное училище.
В 1992 году закончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, факультет живописи, мастерская народного художника СССР Моисеенко Е.Е. и народного художника РСФСР П.Т.Фомина.
С 1996 года является членом Союза художников России. С 1992 года живет и работает в Рыбинске.
Приятного просмотра!
В 1984 году закончил Ярославское художественное училище.
В 1992 году закончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, факультет живописи, мастерская народного художника СССР Моисеенко Е.Е. и народного художника РСФСР П.Т.Фомина.
С 1996 года является членом Союза художников России. С 1992 года живет и работает в Рыбинске.
Приятного просмотра!
1.
С 1989 года участник областных и республиканских выставок. Работы художника Александра Шевелёва находятся в Рыбинском историко-художественном музее, музее города Молога, у губернатора Ярославской области, в АО "Московит", в собственности НПО "Сатурн" (Рыбинские моторы),в Государственной Думе ФС РФ, частных собраниях Москвы, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Ярославля, а так-же в Германии, США, Финляндии, Швеции, Голландии.
Художник Александр Шевелёв является талантливейшим художников нашей современности. Его работы выполнены в лучших традициях школы русской реалистической живописи в жанре пейзаж, городской пейзаж, натюрморт. Большой опыт и мастерство художник наработал в Эрмитаже занимаясь свободной копийной практикой.
"Его искусство стремится к умиротворённой гармонии. В подчеркнуто горизонтальных построениях композиций - покой и равновесие. Большие цветовые объёмы, насыщенные множеством деталей и оттенков цвета, придают его картинам торжественное звучание".
Художник Александр Шевелёв является талантливейшим художников нашей современности. Его работы выполнены в лучших традициях школы русской реалистической живописи в жанре пейзаж, городской пейзаж, натюрморт. Большой опыт и мастерство художник наработал в Эрмитаже занимаясь свободной копийной практикой.
"Его искусство стремится к умиротворённой гармонии. В подчеркнуто горизонтальных построениях композиций - покой и равновесие. Большие цветовые объёмы, насыщенные множеством деталей и оттенков цвета, придают его картинам торжественное звучание".
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Ведическая Русь Всеволода Иванова
- Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна
- Красавицы в живописи
- 5 классических картин и их историческая подоплёка
- Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе
Новости партнёров