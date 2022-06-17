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Художник Александр Шевелёв. Русский пейзаж

Художник Александр Шевелёв. Русский пейзаж

Автор:
17 июня 2022 22:10
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   
68
43
Художник Александр Шевелёв в 1964 года в селе Шереховичи Новгородской области.
В 1984 году закончил Ярославское художественное училище.
В 1992 году закончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, факультет живописи, мастерская народного художника СССР Моисеенко Е.Е. и народного художника РСФСР П.Т.Фомина.
С 1996 года является членом Союза художников России. С 1992 года живет и работает в Рыбинске.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   
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2  комментария
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4k
Горожанин 14 часов назад
Замес импрессионизма с русским реализмом - сила!
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178
Миха 9 часов назад
интересные работы!
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