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Служитель зоопарка попытался приласкать тигра и погиб

Служитель зоопарка попытался приласкать тигра и погиб

Автор:
17 июня 2022 12:41
Сообщество : Животные
Метки: беспечность   животные   зоопарк   мексика   нападение   тигр   трагедия   чрезвычайное происшествие   
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23-летний смотритель зоопарка в мексиканском городе Перибан стал жертвой нападения тигра из-за собственной неосмотрительности. Он просунул руку через забор, чтобы погладить животное во время кормления, и животное напало на него. Через несколько часов он умер в больнице от сердечного приступа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: беспечность   животные   зоопарк   мексика   нападение   тигр   трагедия   чрезвычайное происшествие   
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20  комментариев
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14k
ss 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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11k
El Niño 9 минут назад
По справедливости надо бы тело отдать фермеру. Счёт за лечение оплатил, документы в порядке, так пускай уже докормит своих зверюшек.
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Ну...
Хотел подкормить и приласкать...
Успешно.
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10k
Алексей 46 минут назад
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2k
Михаил 53 минуты назад
Если бы решил погладить крокодила, то и до больницы не довезли бы. Если только по частям
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9k
Hunson Abadeer 58 минут назад
всё правильно ИБО НЕХ!!!!
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18
Человек Наблюдающий Час назад
Знай границы. Но парня жаль
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386k
Алексей Час назад
п.и.з.д.е.ц. нашел время когда погладить.тут домашнюю то собаку побаиваешься когда кость с мясом дашь.
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217
Aleks Алексей 56 минут назад
я даже своего кота гладить боялся во время еды
Собак так учил, что во время еды руку тяни за десять метров, тут же бросалась.
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3k
Александр Нвский Час назад
Как в том анекдоте, про мальчика и льва
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
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9
Андрей Л Час назад
Все животные - животные. Собаки, кошки аналогично. Помню дед в селе поймал на лету петуха, который летел на ребенка (внучку) и в одно движение мгновенно определил его в суп.
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Саморегуляция дебилов на земле в действии
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5k
Бу 2 часа назад
Что не сделаешь ради тик тока (((?
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Премию Дарвина этому чуваку. Посмертно.
А поцеловать кобру в серпентарии - слабо?
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1k
pinbalist 2 часа назад
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Товарищи!В зоопарке тигру недокладывают мяяяяяса! (с)
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3k
Владимир 2 часа назад
тигра жалко!
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Что с людьми, неужели думают, что дикое животное может быть как ручной котёнок? Который иной раз исцарапает в кровь. А тут животина огромная.
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