Служитель зоопарка попытался приласкать тигра и погиб

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23-летний смотритель зоопарка в мексиканском городе Перибан стал жертвой нападения тигра из-за собственной неосмотрительности. Он просунул руку через забор, чтобы погладить животное во время кормления, и животное напало на него. Через несколько часов он умер в больнице от сердечного приступа.
Смотритель частного зоопарка умер после нападения тигра, которого юноша решил погладить во время кормления. Трагедия случилась в Перибане, штат Мичоакан, на западе Мексики. 23-летнему Хосе де Хесусу бенгальский тигр разорвал правую руку. Истекающего кровью юношу доставили в больницу, где он через несколько часов умер от сердечного приступа.
На видео видно, что смотритель зоопарка сам подзывает большую кошку, стоя за сетчатым забором с протянутой рукой.
Когда юноша начинает гладить тигра по шее, животное внезапно впивается зубами в его руку и тянет егок забору. Слышно, как Де Хесус кричит от боли, в то время как тигр еще сильнее стискивает челюсти.
На кадрах видно, что после того, как пострадавшего увезли на машине "скорой помощи", на земле осталась огромная лужа крови. Сообщается, что спасатели срочно доставили Де Хесуса в больницу, но он отказался позволить медикам ампутировать ему изуродованную руку. По словам врачей, он был диабетиком, во время пребывания в клинике его здоровье стремительно ухудшилось. В конце концов, у него произошел сердечный приступ, в результате которого и наступила смерть.
По имеющимся данным, видеозапись была опубликована владельцем животных, который держал их в частном зоопарке. Хозяин тигра сообщил местным СМИ, что оплатил медицинские счета погибшего служащего, добавив, что у него есть все необходимые разрешения на владение тигром.
Владельцам тигров в Мексике требуется разрешение Министерства окружающей среды и природных ресурсов на содержание животных.
Местные СМИ также сообщили, что владелец зоопарка, помимо тигра, держит там льва и крокодила.
Владельцам тигров в Мексике требуется разрешение Министерства окружающей среды и природных ресурсов на содержание животных.
Местные СМИ также сообщили, что владелец зоопарка, помимо тигра, держит там льва и крокодила.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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