Служитель зоопарка попытался приласкать тигра и погиб

На кадрах видно, что после того, как пострадавшего увезли на машине "скорой помощи", на земле осталась огромная лужа крови. Сообщается, что спасатели срочно доставили Де Хесуса в больницу, но он отказался позволить медикам ампутировать ему изуродованную руку. По словам врачей, он был диабетиком, во время пребывания в клинике его здоровье стремительно ухудшилось. В конце концов, у него произошел сердечный приступ, в результате которого и наступила смерть.