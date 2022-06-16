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Их борьба: выпускники в США подарили преподу на вручении диплома флажки ЛГБТ

Их борьба: выпускники в США подарили преподу на вручении диплома флажки ЛГБТ

Автор:
16 июня 2022 22:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вручение   выпускники   дипломы   интересно   лгбт   препод   троллинг   
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Сейчас во всем мире настала пора дипломников. В России, как и во многих странах постсоветской эпохи, принято делать подарки для преподавателей и накрывать на стол.

В США, например, есть более формальная традиция вручения дипломов, где препод на сцене вручает дипломы выпускникам, одетым в специальные мантии со специальными головными уборами.

Выглядит это празднично и атмосферно, оставляя в памяти один из самых запоминающихся моментов в жизни людей.

Но что делать, если вас достал преподаватель, который вместе со знаниями пытался привить вам идеи традиционных отношений? Современные проблемы, требуют современных решений, и американские выпускники придумали как потроллить препода старой закалки.

Они принесли на торжественную церемонию получения дипломов специальный подарок для этого преподавателя. Каждый из выпускников решил своим долгом подарить мужчине флаг ЛГБТ. Такая вот их борьба.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вручение   выпускники   дипломы   интересно   лгбт   препод   троллинг   
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7  комментариев
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
ну что сказать
Питарасы.
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13k
Роман 47 секунд назад
Мне искренне жалко нормальных людей там, которым приходится притворяться согласными со всей этой повесткой.
Уверен, большинству там нахрен не уперлись все эти ЛГБТ, BLM и т.п. Но мозги им так засрали, так запугали остракизмом, что люди не могут выражать свое мнение.
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772
anton 13 минут назад
Соединенные (зачем-то) страны не пуганных идиотов...
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6k
Андрей Крылов 15 минут назад
С одной стороны хочется блевануть. А с другой, чем больш враг развращается, тем нам лучше! Можно только порадоваться разложению пендостана.
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1k
tonic_guru Час назад
Это тонкий намек на то что профессор пи...аз?:))))
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32
Олег Сергеевич Час назад
Хмммм....как я понимаю НЕ принимать флажки от студентов это чревато для профессора. Если,конечно,он сам не из таких. А так бы,если бы знал и был бы против таких подарков, мог подготовить ящичек, в виде гроба, и складывал бы их туда
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