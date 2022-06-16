Их борьба: выпускники в США подарили преподу на вручении диплома флажки ЛГБТ

Сейчас во всем мире настала пора дипломников. В России, как и во многих странах постсоветской эпохи, принято делать подарки для преподавателей и накрывать на стол.
В США, например, есть более формальная традиция вручения дипломов, где препод на сцене вручает дипломы выпускникам, одетым в специальные мантии со специальными головными уборами.
Выглядит это празднично и атмосферно, оставляя в памяти один из самых запоминающихся моментов в жизни людей.
Но что делать, если вас достал преподаватель, который вместе со знаниями пытался привить вам идеи традиционных отношений? Современные проблемы, требуют современных решений, и американские выпускники придумали как потроллить препода старой закалки.
Они принесли на торжественную церемонию получения дипломов специальный подарок для этого преподавателя. Каждый из выпускников решил своим долгом подарить мужчине флаг ЛГБТ. Такая вот их борьба.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Питарасы.
Уверен, большинству там нахрен не уперлись все эти ЛГБТ, BLM и т.п. Но мозги им так засрали, так запугали остракизмом, что люди не могут выражать свое мнение.