Волжские пароходы и теплоходы на старых фотографиях

Автор:
16 июня 2022 22:01
Волжские суда, пароходы, теплоходы и прочие плавсредства на старых фотографиях и открытках. Часть фото из архива Владимира Самарцева.
Интересного просмотра!
6.
Пароход "Межень" на Волге
7.
Пароход "Миссисипи" на Волге
8.
Волжская дноочистительная машина "Грязнуха"
9.
Волга, пароходы у пристани
10.
Пароход "Князь Владимир Святой"
11.
Группа пассажиров на пароходе
12.
Пассажирский пароход общества "Кавказ и Меркурий"
13.
Волга, отход парохода
14.
Пароход "Пётр Великий"
15.
Буксирный пароход на Волге
18.
Пароход на Волге около Жигулёвских гор
19.
На Волге около Самары
21.
Волга, пароход "Гончаров" общества "Самолёт"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это и правильно и кажется интересней .
Ну мне так как филокартисту кажется .