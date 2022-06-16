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Волжские пароходы и теплоходы на старых фотографиях

Волжские пароходы и теплоходы на старых фотографиях

Автор:
16 июня 2022 22:01
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
146
24
Волжские суда, пароходы, теплоходы и прочие плавсредства на старых фотографиях и открытках. Часть фото из архива Владимира Самарцева.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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7k
diman02 9 часов назад
Почему не написать ,, На старых открытках ,, ?
Это и правильно и кажется интересней .
Ну мне так как филокартисту кажется .
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16k
Алексей Теуш 4 часа назад
А где "Севрюга"?
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