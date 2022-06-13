От Исаакия до телебашни

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Фотолетопись строительства знаменитых отечественных зданий.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»
Процесс строительства Исаакиевского собора курировал лично император Николай I. Строили его 40 лет. Такую длительность некоторые связывали с предсказанием ясновидца архитектору Монферрану о его кончине сразу после завершения храма. И действительно, зодчий умер через месяц после освящения Исаакия.
Процесс строительства Исаакиевского собора курировал лично император Николай I. Строили его 40 лет. Такую длительность некоторые связывали с предсказанием ясновидца архитектору Монферрану о его кончине сразу после завершения храма. И действительно, зодчий умер через месяц после освящения Исаакия.
2.
Музей-панорама «Бородинская битва»
Здание Бородинской панорамы изначально было построено на Чистопрудном бульваре в Москве к 100-летнему юбилею войны. Проект разработал военный инженер полковник Павел Воронцов-Вельяминов. В 1917 павильон «со всем имуществом и картиной профессора Рубо» закрыли. Деревянную постройку снесли.
Здание Бородинской панорамы изначально было построено на Чистопрудном бульваре в Москве к 100-летнему юбилею войны. Проект разработал военный инженер полковник Павел Воронцов-Вельяминов. В 1917 павильон «со всем имуществом и картиной профессора Рубо» закрыли. Деревянную постройку снесли.
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3.
Музей-панорама «Бородинская битва»
Новое здание на Кутузовском проспекте, на месте, непосредственно связанном с событиями войны 1812 года, открылось к 150-летию победы в Отечественной войне.
Новое здание на Кутузовском проспекте, на месте, непосредственно связанном с событиями войны 1812 года, открылось к 150-летию победы в Отечественной войне.
4.
Музей-панорама «Бородинская битва»
Строительство здания Музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. 1962 год. Неизвестный автор. Москва.
Строительство здания Музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. 1962 год. Неизвестный автор. Москва.
5.
Музей МХАТ
В 1902 году по заказу Саввы Морозова реконструкцией здания для Московского Художественного театра занялся архитектор Федор Шехтель.
В 1902 году по заказу Саввы Морозова реконструкцией здания для Московского Художественного театра занялся архитектор Федор Шехтель.
6.
Музей МХАТ
Савва Морозов потратил на перестройку дома огромную сумму – 300 тысяч рублей, при этом Шехтель выполнил свою работу совершенно бесплатно.
Савва Морозов потратил на перестройку дома огромную сумму – 300 тысяч рублей, при этом Шехтель выполнил свою работу совершенно бесплатно.
7.
Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева
Первый деревянный Мавзолей построили по проекту Алексея Щусева ко дню похорон Владимира Ленина 27 января 1924 года. Ко второму деревянному Мавзолею пристроили трибуны и увеличили его в размерах. Похожей формы было и третье, последнее, здание, но выполнено оно было уже из железобетона и кирпича.
Первый деревянный Мавзолей построили по проекту Алексея Щусева ко дню похорон Владимира Ленина 27 января 1924 года. Ко второму деревянному Мавзолею пристроили трибуны и увеличили его в размерах. Похожей формы было и третье, последнее, здание, но выполнено оно было уже из железобетона и кирпича.
8.
На месте снесенного Храма Христа Спасителя планировали построить Дворец Советов. Он должен был стать центральной высотной доминантой города, на которую были бы ориентированы перспективы улиц и планировка близлежащих кварталов. По плану здание венчала 75-метровая фигура Ленина.
9.
Строительство было остановлено начавшейся Великой Отечественной войной. Часть фундаментов пошла на сооружение противотанковых заграждений.
10.
Союз фотохудожников России
Проект гостиницы «Москва» в духе конструктивизма разработали молодые архитекторы Освальд Стапран и Леонид Савельев. В начале 1930-х в советской архитектуре начался процесс отхода от авангардных направлений, и для доработки проекта в качестве соавтора пригласили опытного Алексея Щусева.
Проект гостиницы «Москва» в духе конструктивизма разработали молодые архитекторы Освальд Стапран и Леонид Савельев. В начале 1930-х в советской архитектуре начался процесс отхода от авангардных направлений, и для доработки проекта в качестве соавтора пригласили опытного Алексея Щусева.
11.
В 2004 году гостиницу разобрали. К 2013 на этом месте появилось новое здание, повторяющее формы прежнего, но превосходящее его в объеме. Сейчас там располагается отель «Времена года» (Four Seasons Moscow).
12.
Гостиница «Украина». Общая высота строения – 206 метров, включая 73-метровый шпиль. К высотной части примыкали угловые башни, предназначенные под квартиры.
13.
Улица Новый Арбат до 1990-х являлась частью проспекта, носившего имя советского революционера Михаила Калинина. Прокладка новой проезжей части длилась с 1962 по 1963 год. Возведение зданий завершилось к 1967 году. На заднем плане видна гостиница «Украина».
15.
Здание кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади было построено на месте снесенного в 1937 году Страстного монастыря. Оригинальным решением стала лестница, перекинутая через автомобильный проезд и связавшая фойе с пешеходной зоной бульвара.
16.
Вслед за строительством международного аэропорта «Шереметьево» в Москве решили строить второй аэропорт для местных регулярных полетов на Урал, в Сибирь и Дальний Восток. В 1964 году из Домодедово вылетел первый пассажирский рейс самолетом «Ту-104» по маршруту Москва – Свердловск.
17.
В Ленинграде подземный пешеходный переход на углу Невского проспекта и Садовой улицы был построен в 1967 году, одновременно со строительством станции метро «Гостиный двор». При сооружении были реконструированы угловые здания в пределах первых этажей по Невскому проспекту у домов № 50 и № 52.
18.
Государственный исторический музей Южного Урала.
Здание железнодорожного вокзала в Челябинске представляет собой монументальный объем без громоздких несущих стен, со сплошным остеклением главного фасада и тремя полусферическими фонарями. На выставке в Монреале 1967 года Челябинский вокзал получил серебряную медаль и был признан лучшим в СССР.
Здание железнодорожного вокзала в Челябинске представляет собой монументальный объем без громоздких несущих стен, со сплошным остеклением главного фасада и тремя полусферическими фонарями. На выставке в Монреале 1967 года Челябинский вокзал получил серебряную медаль и был признан лучшим в СССР.
19.
Архив Валентина Хухлаева
Проект Останкинской телебашни был придуман архитектором Николаем Никитиным за одну ночь. За образец был взят перевернутый цветок лилии. Высота башни – 540 метров. Ее строительство было закончено в 1967 году. На момент постройки это было самое высокое здание в мире.
Проект Останкинской телебашни был придуман архитектором Николаем Никитиным за одну ночь. За образец был взят перевернутый цветок лилии. Высота башни – 540 метров. Ее строительство было закончено в 1967 году. На момент постройки это было самое высокое здание в мире.
20.
Архив Валентина Хухлаева
Строительство телецентра велось одновременно с возведением Останкинской башни. 13-этажное здание телевизионного комплекса построено в простых и лаконичных формах из бетона и стекла. Третий этаж, на котором располагается концертная студия, выдвинут на 24 метра с опорой на пилоны.
Строительство телецентра велось одновременно с возведением Останкинской башни. 13-этажное здание телевизионного комплекса построено в простых и лаконичных формах из бетона и стекла. Третий этаж, на котором располагается концертная студия, выдвинут на 24 метра с опорой на пилоны.
21.
Архив Валентина Хухлаева
Студии останкинского телецентра строились как «дом в доме». Под каждой из них есть свой фундамент, который не соприкасается с конструкцией здания, что создает хорошую звукоизоляцию.
Студии останкинского телецентра строились как «дом в доме». Под каждой из них есть свой фундамент, который не соприкасается с конструкцией здания, что создает хорошую звукоизоляцию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не может быть.Сегодня каждому альтернативщику известно,что СПБ построила древняя цивилизация, а Петр 1 пришел на готовое.