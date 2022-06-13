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От Исаакия до телебашни

От Исаакия до телебашни

Автор:
13 июня 2022 22:10
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
623
22
Фотолетопись строительства знаменитых отечественных зданий.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Sergius SPb Час назад
СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» Процесс строительства Исаакиевского собора курировал лично император Николай I. Строили его 40 лет. Такую длительность некоторые связывали с предсказанием ясновидца архитектору Монферрану о его кончине сразу после завершения храма. И действительно, зодчий умер через месяц после освящения Исаакия
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Не может быть.Сегодня каждому альтернативщику известно,что СПБ построила древняя цивилизация, а Петр 1 пришел на готовое.
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