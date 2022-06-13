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Binance приостановила вывод средств в биткоинах

Binance приостановила вывод средств в биткоинах

Автор:
13 июня 2022 18:15
Сообщество : Лига криптовалют
Метки: binance   биткоин   кпиртовалюта   криптобиржа   майнеры   падение   
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Представители криптобиржы заверяют, что это временно.

Из-за стремительного падения курса биткоина слишком много пользователей решили, что пришла пора продать свои цифровые запасы. Только утром биток стоил 30, а сейчас ниже 24 тысяч долларов — это минимум с конца 2020 года. И на фоне этого отрицательного роста ещё один "удар" - криптобиржа Binance приостановила вывод финансов.


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Генеральный директор Чанпэн Чжао клятвенно пообещал, что проблема будет решена за полчаса, но по прошествии времени извинился и теперь конкретных сроков не ставит.


Эксперты, пряча улыбки, напоминают о нестабильности ничем не обеспеченной крипты, которая (кто бы мог подумать) неизбежно должна была посыпаться вслед за реальной экономикой.


Но есть и плюсы, геймеры затаили дыхание, ожидая удешевления видеокарт, ну а перекупы ждут массового выброса на вторичный рынок железного барахла, разочаровавшихся в жизни майнеров.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: binance   биткоин   кпиртовалюта   криптобиржа   майнеры   падение   
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8  комментариев
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2k
Старичок 5 часов назад
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Rubiroid_47 40 минут назад
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2k
Трям 3 часа назад
Как же смешно читать посты и камменты "ыкспертов", которые вообще не понимают о чем пишут.
Смахивает на русских в американских фильмах ))
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6k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Как и любая пирамида. Кто-то в выигрыше, а кто-то в жопе.
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10k
Мистер Фикс 4 часа назад
Кстати, только сегодня вспоминал, что в последнее время информация о криптовалютах очень скудная, или ее вообще нет
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15k
Bill 5 часов назад
Чушь какая-то. Биржа всего лишь предоставляет всем желающим торговать друг с другом. Вот если бы банк приостановил обмен битков на баксы.. Но у биткоина нет своего банка-эмитента.
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