Binance приостановила вывод средств в биткоинах

Эксперты, пряча улыбки, напоминают о нестабильности ничем не обеспеченной крипты, которая (кто бы мог подумать) неизбежно должна была посыпаться вслед за реальной экономикой.

Но есть и плюсы, геймеры затаили дыхание, ожидая удешевления видеокарт, ну а перекупы ждут массового выброса на вторичный рынок железного барахла, разочаровавшихся в жизни майнеров.