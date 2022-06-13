Binance приостановила вывод средств в биткоинах

Представители криптобиржы заверяют, что это временно.
Из-за стремительного падения курса биткоина слишком много пользователей решили, что пришла пора продать свои цифровые запасы. Только утром биток стоил 30, а сейчас ниже 24 тысяч долларов — это минимум с конца 2020 года. И на фоне этого отрицательного роста ещё один "удар" - криптобиржа Binance приостановила вывод финансов.
Генеральный директор Чанпэн Чжао клятвенно пообещал, что проблема будет решена за полчаса, но по прошествии времени извинился и теперь конкретных сроков не ставит.
Эксперты, пряча улыбки, напоминают о нестабильности ничем не обеспеченной крипты, которая (кто бы мог подумать) неизбежно должна была посыпаться вслед за реальной экономикой.
Но есть и плюсы, геймеры затаили дыхание, ожидая удешевления видеокарт, ну а перекупы ждут массового выброса на вторичный рынок железного барахла, разочаровавшихся в жизни майнеров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Смахивает на русских в американских фильмах ))