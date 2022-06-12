Святослав Новосадюк и его очаровательные котики

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Знакомьтесь – художник из Санкт-Петербурга Святослав Новосадюк. Он пишет прекрасные пейзажи, портреты, жанровые сюжеты, натюрморты и т.д. И довольно значительное место в его творчестве занимает жанр «анимализм». К слову сказать, в интернете «гуляет» много репродукций этих восхитительных кото-картин, и часто их авторство почему-то приписывается художнику по имени Сергей Новосаджук. Откуда произошла такая двойственность с именами – доселе неизвестно. Но как бы там ни было – это не мешает любоваться этими замечательными работами.



Несмотря на то, что в творческом арсенале художника имеются не только полотна с изображениями кошечек, а и картины на другую тематику, здесь можно ознакомиться именно с «кошачьей» темой. Ну разве они не прелесть? Смотрите сами: