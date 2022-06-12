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Святослав Новосадюк и его очаровательные котики

Святослав Новосадюк и его очаровательные котики

Автор:
12 июня 2022 22:10
Метки: живопись   картины   кошки   красиво   художник   
279
15
Любите ли вы кошек, как любит их этот художник?
Вопрос может показаться странным. Мало ли художников рисуют котиков? Ну конечно же — картин, изображавших милых домашних питомцев достаточно много. Но именно на работы этого художника хочется смотреть и смотреть. И восхищаться, и умиляться. В них столько тепла, столько жизни, и столько добра и любви. Его котейки – сплошное очарование! Они такие живые, такие естественные…
Приятного просмотра!
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Источник:

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