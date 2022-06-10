Запоминающийся прыжок девушки в воду

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Прыжок со скалы, который девушка запомнит на всю жизнь. А всего-то нужно было узнать, как правильно входить в воду при прыжке с большой высоты.
Девушка неправильно вошла в воду во время прыжка со скалы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так и хочется вставить в эту фразу слово "короткую".