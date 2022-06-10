Запоминающийся прыжок девушки в воду

FISHKINET
Как стать блогером за 1 день Как стать блогером за 1 день 27 необыкновенных фото о нашем необыкновенном мире 27 необыкновенных фото о нашем необыкновенном мире "Что такое женщина?": забавный диалог с феминисткой "Что такое женщина?": забавный диалог с феминисткой Случайно-идеальные совпадения, которые произошли вопреки всему Случайно-идеальные совпадения, которые произошли вопреки всему Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Показательные дорожные учения из Подмосковья Показательные дорожные учения из Подмосковья Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца Самое милое нападение в мире: свора котят атаковала американца Взгляд кошки, которой запретили брать со стола мясо Взгляд кошки, которой запретили брать со стола мясо В Одинцово неравнодушный гражданин не дал строителям убить птенцов редкого орлана В Одинцово неравнодушный гражданин не дал строителям убить птенцов... Бывшие сотрудники слили в Сеть "маленькие грязные секреты" своих работодателей Бывшие сотрудники слили в Сеть "маленькие грязные секреты" своих... Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков Галлюциногенный мёд, светящиеся скорпионы и другие любопытные факты и истории обо всём на свете Галлюциногенный мёд, светящиеся скорпионы и другие любопытные... Вот это бумкнуло: взрыв газового оборудования в припаркованной машине Вот это бумкнуло: взрыв газового оборудования в припаркованной машине Ретро фотографии Ретро фотографии Такое могло случиться только в зоомагазине Такое могло случиться только в зоомагазине Ни капли жира: на открытии магазинов вернувшегося Adidas хотят видеть спортивных сотрудников Ни капли жира: на открытии магазинов вернувшегося Adidas хотят... Жизненные твиты от людей, которые пришли к неутешительным выводам Жизненные твиты от людей, которые пришли к неутешительным выводам Выжившие сквозь время: предметы советского быта, используемые и сегодня Выжившие сквозь время: предметы советского быта, используемые и... От судьбы не убежишь От судьбы не убежишь
Запоминающийся прыжок девушки в воду

Запоминающийся прыжок девушки в воду

Автор:
10 июня 2022 09:22
Метки: видео   высота   девушки   неудача   последствия   прыжок   скала   фейл   
436
1
1
Прыжок со скалы, который девушка запомнит на всю жизнь. А всего-то нужно было узнать, как правильно входить в воду при прыжке с большой высоты.
Девушка неправильно вошла в воду во время прыжка со скалы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: видео   высота   девушки   неудача   последствия   прыжок   скала   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Пусть радуется, что позвоночник в плавки не высыпался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Majul 22 минуты назад
Мозгов нет, считай калека. Вернее даже не так: могзов нет, калекой станет рано или поздно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 2 часа назад
расплескай она тушку по скалам - видос получился гораздо эпичней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 2 часа назад
таких не берут в космонавтки...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Fat Lynx 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
mechatron 2 часа назад
"Прыжок со скалы, который девушка запомнит на всю жизнь."
Так и хочется вставить в эту фразу слово "короткую".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576186



Другие посты автора
Популярное
Из "Аквамена-2" хотят удалить сцены с Эмбер Хёрд
Из "Аквамена-2" хотят удалить сцены с Эмбер Хёрд
7 занимательных математических фактов
7 занимательных математических фактов
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Белый русский. Как в фильме «Большой Лебовски»
Белый русский. Как в фильме «Большой Лебовски»
13 худших фильмов, снятых по комиксам DC
13 худших фильмов, снятых по комиксам DC
Как стать блогером за 1 день
Как стать блогером за 1 день
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное хобби

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#забавно#автомир#сарказм#Ynews#в мире#Курьезы#знаменитости
#фото#подборка#люди#картинки#история#новости#дтп#аварии#маразм#интересные факты
#прикол#интересно#Разное#факты#автомобили#Приколы#Еда#авто аварии#дизайн#истории
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года «А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года Парень 11 раз не ответил на звонок девушки и вот что произошло с его квартирой Парень 11 раз не ответил на звонок девушки и вот что произошло с его квартирой Мужчина случайно запустил бильярдный шар другому игроку в затылок Мужчина случайно запустил бильярдный шар другому игроку в затылок 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки Самый полный провал: 15+ неудачников, которым явно не позавидуешь Самый полный провал: 15+ неудачников, которым явно не позавидуешь

На что жалуетесь?

Вернуться