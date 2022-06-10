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В храме Питера мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленями перед алтарём

В храме Питера мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленями перед алтарём

Автор:
10 июня 2022 07:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   выстрел   кринж   неразделенная любовь   попытка суицида   санкт-петербург   храм Пресвятой Благородицы   шерше ля фам   
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Как оказалось, во всём виновата неразделенная любовь.

Вчера, 9 июня, 31-летний мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленях в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте.


Товарищ остался жив, т.к. стрелял из травмата. Позже в храме найдут пистолет, с помощью которого житель Петербурга решил свести счёты с жизнью.



После попытки суицида в тяжелом состоянии гражданин был госпитализирован в местную клинику. Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу сообщило, что мужчина скончался.


Незадолго до рокового шага, несчастный оставил пост в соцсетях, в котором попросил прощения у своей возлюбленной.



Удивительно, что местом для самоубийства был выбран храм. А ведь Церковь осуждает суициды вне зависимости от причин, из-за которых человек выбрал этот путь. Покончивших с собой не отпевают, за них не молятся и им нет места в раю. Между тем, со слов настоятеля и дежурных, он периодически посещал Благовещенский храм. Впрочем, хорошо, что в этой истории никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал.



Источник:

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Метки: Ynews   видео   выстрел   кринж   неразделенная любовь   попытка суицида   санкт-петербург   храм Пресвятой Благородицы   шерше ля фам   
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25  комментариев
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1k
Шурман 3 часа назад
Мндя . Всякое бывает в жизни , сдался быстро . Это был самый легкий способ избавиться от проблем и добавить их окружающим
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174
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
судя по фото избранницы он 100% застрелился, что бы не спать с этим бегемотом.
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2k
poбт 13 минут назад
интересно, от чего он больше скончался, от выстрела резинкой или удара лбом об кафель
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1k
Sergius SPb 17 минут назад
- 1 с ПГМ.
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20k
Dobrovit 19 минут назад
Всё зло от баб... ((
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31k
Fat Lynx 39 минут назад
И останется от в памяти людской как дол-бо-ё-б...
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505
HalloFreeSpace 39 минут назад
красиво , наверно хотел без очереди на доклад...
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2k
Старичок 41 минуту назад
естественный отбор в действии.
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8k
SSD Час назад
>В храме Питера мужчина выстрелил себе в голову...а потом его расчленили?
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9k
Алексей 2 часа назад
Венчание говорили тоже не расторгают,но Алла Борисовна даже это преодолела,у меня очень большие сомнения на счет нашей Патриархии
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174
Сигизмунд Лазаревич Алексей 4 минуты назад
бесплатно конечно нельзя. А по прейскуранту в церкви можно всё. Хоть травы в кадило насыпать, хоть монахинь в сауну позвать
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8k
krivsan 2 часа назад
а вот,жизнь не пробовал начать с начала,такой шанс,сколько девченок,женщин,так нет бл..ть,надо прийти в храм божий и херней заниматься
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38k
Александр 2 часа назад
Кто так стреляется то? Надо через подбородок стрелять, а то вдруг рука дрогнет и просто дурачком на оставшуюся жизнь останешься...
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Одним мракобесом меньше.
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну хоть фотки правильные вставляйте. А у Вас Благовещенская церковь на Ваське. Вот этот храм на Пискарёвском:

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5k
Shtoppi 3 часа назад
Неудачник. Даже покончить с собой нормально не смог.
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217
Карл Shtoppi 2 часа назад
Почему неудачник?
Он добился чего хотел.

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1k
pinbalist 3 часа назад
А был бы боевой - попал бы в АДок
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Шерше ля фам
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