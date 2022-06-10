В храме Питера мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленями перед алтарём

Как оказалось, во всём виновата неразделенная любовь.
Вчера, 9 июня, 31-летний мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленях в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте.
Осторожно! Видео не рекомендуется для просмотра беременным, и людям тонкой душевной организации
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Товарищ остался жив, т.к. стрелял из травмата. Позже в храме найдут пистолет, с помощью которого житель Петербурга решил свести счёты с жизнью.
После попытки суицида в тяжелом состоянии гражданин был госпитализирован в местную клинику. Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу сообщило, что мужчина скончался.
Незадолго до рокового шага, несчастный оставил пост в соцсетях, в котором попросил прощения у своей возлюбленной.
Удивительно, что местом для самоубийства был выбран храм. А ведь Церковь осуждает суициды вне зависимости от причин, из-за которых человек выбрал этот путь. Покончивших с собой не отпевают, за них не молятся и им нет места в раю. Между тем, со слов настоятеля и дежурных, он периодически посещал Благовещенский храм. Впрочем, хорошо, что в этой истории никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал.
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АНТИФИШКИ
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Церковь, что на Пискарёвском каждый день из окна вижу и она совсем не похожа на ту, что на заглавном фото
Он добился чего хотел.