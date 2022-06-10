В храме Питера мужчина выстрелил себе в голову, стоя на коленями перед алтарём

После попытки суицида в тяжелом состоянии гражданин был госпитализирован в местную клинику. Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу сообщило, что мужчина скончался.

Незадолго до рокового шага, несчастный оставил пост в соцсетях, в котором попросил прощения у своей возлюбленной.