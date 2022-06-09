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Выключил мигалку и скрутил номера: Сергей Миронов попал в ДТП, но утверждает, что ничего не видел

Выключил мигалку и скрутил номера: Сергей Миронов попал в ДТП, но утверждает, что ничего не видел

Автор:
09 июня 2022 07:28
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   hyundai genesis   Велосипедист   Справедливая россия   Сретенка   авария   дтп   миронов   политика   скрутил номера   
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В центре Москвы водитель с номерами АМР сбил человека. Выяснилось, что в салоне авто в это время находился лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Сразу после ДТП его участники повели себя не слишком красиво и теперь оправдываются.

Вчера на пешеходном переходе улицы Сретенка в Москве произошла авария. ДТП в столице часты, и на это происшествие мало кто обратил бы внимание, однако автомобиль оказался "особенным": Hyundai Genesis с номерами государственной Думы.



И с другого ракурса:


Поведение водителя этой непростой машинки удивило очевидцев аварии. Люди рассказывают, что мужчина, сидевший за рулем авто, сразу же начал скручивать номера с «Хёндай Генезис» и убрал мигалку.


Один из очевидцев утверждает, что помимо номеров водитель скрутил даже рамки.

"Сначала скрутили номера, а потом открутили даже рамки. Мы подумали, что водитель за аптечкой полез, а оказалось, что за отвёрткой".


Позднее журналисты выяснили, что на этом авто возят лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. В Управделами президента подтвердили факт аварии. Сам Миронов также отпироваться не стал - он действительно находился в салоне авто в момент ДТП, правда утверждает, что ничего не заметил.


"Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами", - сообщил он в своем Телеграм-канале. Комментировать поведение водителя, который скрутил номера, Миронов не стал.


Самого Миронова на месте ДТП никто не видел. Он все это время сидел в машине, и из-за сильной тонировки рассмотреть, что было в салоне, не представлялось возможным



Пострадавший - 26-летний курьер Ш. Тагайназаров получил травму ноги. Его госпитализировали. По правилам дорожного движения (п. 24.2) велосипедист, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, должен спешиться. Однако в момент аварии курьер находился на велосипеде. Однако это не исключает того, что водитель должен был внимательнее следить за дорогой. Автоюрист Сергей Радько уверен, что дело обещает быть интересным, и как на его исходе скажется факт скрутки номеров, пока не ясно.



«Насколько я знаю, есть некая инструкция, хотя к ПДД она не имеет никакого отношения. Тот факт, что он скрутил номера и мигалку, нисколько не говорит о его виновности или невиновности в ДТП. Здесь будет определяться, чье конкретно нарушение привело к наезду. То ли курьер не слез с велосипеда и передвигался слишком быстро, то ли водитель не уступил ему дорогу на пешеходном переходе.

В судебной практике есть довольно однозначное толкование: если водитель сбивает на пешеходном переходе велосипедиста, самокатчика или просто пешехода, то, как правило, всегда он виноват.

Хотя в данном случае не исключаю, что вину могут свалить на велосипедиста», — сообщил эксперт.

Источник:

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Метки: Ynews   hyundai genesis   Велосипедист   Справедливая россия   Сретенка   авария   дтп   миронов   политика   скрутил номера   
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20  комментариев
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6k
Troll 2 часа назад
Велокурьеры уже конкретно з-а-е-бали.
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324
sonik67 9 минут назад
Нужно еще выяснить, есть ли у них документы на мигалку? А если есть, то с какого перепугу. Насколько я знаю - депутатам мигалки не положены. Они у них левые (помните скандальчик с Мигалковым?). Потому и номера скручивают, и мигалки снимают. А если ему мигалка не положена - то тут уже уголовкой пахнет. Подделка государственных документов, опасная езда по встречке, что привело к ДТП с причинением вреда.
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1k
Евгений 10 минут назад
чурка виноват
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298
<name> 12 минут назад
вот пытаюсь представить такую ситуацию в Западной Европе и не могу - откручивать номера и снимать мигалку дабы не палится после аварии.
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16
MAX 19 минут назад
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385k
Алексей 22 минуты назад
велокурьер однако тоже нарушил.НЕЛЬЗЯ по пешеходке ехать на своем лисапеде.
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1k
Александр Голованов 50 минут назад
Курьер однозначно должен был спешиться. Тут иного не должно было быть. Но вот водитель Миронова, судя по записи с камеры объезжал пробку как видно по встречной полосе, хотя и с проблесковым маячком. И точно не мог видеть за стоящими машинами велосипедиста. Если была включена сирена, то возможно и имел право. Тогда вообще непонятно скручивание номеров и демонтаж маячка.
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10k
кот базилий 56 минут назад
Урюки на лесапедах по тротуарам гоняют, что уж про переход говорить. Да и йух с ним.
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264
1izbrain Час назад
Все потому, что обизян должен был слезть со своего велосипеда при пересечении перехода, а он летел быстрее этого самого генезиса
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2k
poбт Час назад
по факту курьер нарушил дважды, ехал по пешеходке и не пропустил спецтранспорт со включенными сигналами, а кто там че скручивал не важно, у всех свои регламенты на случай нештатных ситуаций
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3k
Frank Borman Час назад
Хорошо показывает отношение власти к своим подданым. Быдло и чернь обязаны платить налоги, голосовать за политиков, пропускать синемигалочные машины, во время войны дохнуть на фронте, и еще целая куча всяких обязанностей. Ну а слуги народа будут жить в свое удовольствие. Причем, заметим, такое просходит во всем мире, а не только в России.
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11k
Артем Час назад
Щас тут классовая ненависть польется. Виноваты оба, но в первую очередь курьер! На месте водителя членовоза мог бы оказаться любой!
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21k
albedo Час назад
По ПДД п. 24.8 "Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам".
Так что кто виноват еще неизвестно.

Ну а скручивать номера - такая инструкция у водителей спецтранспорта, к коему относится и транспорт, перевозящий руководителей фракции Госдумы.
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9k
Алексей 2 часа назад
Небожитель справедливый
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124k
DeOrio 2 часа назад
Кому-то лосей подкидывают, а кому-то и оленей.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
А зачем скручивать номера? Все равно везде камеры. И узнают, кого возит авто. Надеются сбежать что-ли?
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