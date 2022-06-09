Выключил мигалку и скрутил номера: Сергей Миронов попал в ДТП, но утверждает, что ничего не видел





«Насколько я знаю, есть некая инструкция, хотя к ПДД она не имеет никакого отношения. Тот факт, что он скрутил номера и мигалку, нисколько не говорит о его виновности или невиновности в ДТП. Здесь будет определяться, чье конкретно нарушение привело к наезду. То ли курьер не слез с велосипеда и передвигался слишком быстро, то ли водитель не уступил ему дорогу на пешеходном переходе.

В судебной практике есть довольно однозначное толкование: если водитель сбивает на пешеходном переходе велосипедиста, самокатчика или просто пешехода, то, как правило, всегда он виноват.

Хотя в данном случае не исключаю, что вину могут свалить на велосипедиста», — сообщил эксперт.